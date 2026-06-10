【三重県菰野町】「少しずつ、たくさん。」10種の手作りデリを楽しむ『森のごちそうプレート』がTREE HOTEL NIKKAに登場

ニッカホーム株式会社

TREE HOTEL NIKKAは、新たなランチコンテンツとして「KOMOREBI キッチン」をオープンし、看板メニュー『森のごちそうプレート』の提供を開始いたします。

ご褒美プレート1980円

コンセプトは、

「少しずつ、たくさん。」

季節の野菜を使った10種の手作りデリと、選べるメイン料理を一枚のプレートに盛り込んだ、自然の恵みを楽しむランチです。

近年、女性を中心に「いろいろなものを少しずつ食べたい」というニーズが高まっています。

そこでKOMOREBI キッチンでは、彩り豊かな10種の森デリを中心に、ポークステーキまたは手ごねハンバーグから選べるメイン料理、サラダ、日替わりスープ、ごはんまたはバゲットをセットにしたランチプレートの提供を開始します。

自然の空気の中で楽しむ本格BBQ&ランチは、見た目の華やかさだけでなく、手作りならではの温かみも感じられる内容となっています。

TREE HOTEL NIKKAはこれまで、宿泊やBBQを通じて自然の中で過ごす時間を提供してきました。

今回スタートするKOMOREBI キッチンでは、「食」を通じて森の心地よさを感じられる空間を目指します。

テラス席では風に揺れる木々を眺めながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけ、日常を少し離れ、木漏れ日の下で味わうご褒美ランチ。

ご褒美ティラミス

■ TREE HOTEL NIKKA 菰野とは

鈴鹿山脈の麓、三重県菰野町に誕生する「木」「自然」「遊び」をテーマにした体験型グランピング施設です。 リフォームのプロであるニッカホームが、木の質感を活かした宿泊空間と、家族や仲間と過ごす心地よい時間を提供します。

宿泊： 木の上の非日常を味わう憧れのツリーハウス

食事： 自然の空気の中で楽しむ本格BBQ

遊び： 天候を問わず楽しめる広々とした屋内キッズパーク



ご予約・詳細はこちら

詳細を見る :https://www.treehotelnikka.com

Instagramアカウント

Instagramアカウント :https://www.instagram.com/tree_hotel_nikka/



■ 施設概要

施設名：TREE HOTEL NIKKA 菰野

開業日：2026年3月7日（土）

所在地：三重県三重郡菰野町音羽1541-17

公式サイト：https://www.treehotelnikka.com/

問い合わせ先：080-6625-8836

運営：ニッカホーム株式会社

体験コンテンツの紹介などを順次発信してまいります。