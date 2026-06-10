日本のサッカー熱が高まる今夏、戦う人全てにエールを捧げる！ウンパルンパ新曲「GOAL IN MY HEART」6月10日リリース

株式会社OASIZ

SNS×縦型動画を軸に大手企業のブランドマーケティングを支援する株式会社OASIZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：江藤 優）は、当社所属クリエイター・ウンパルンパが新曲「GOAL IN MY HEART」を2026年6月10日（水）にリリースいたします。本楽曲は、本人が掲げるサッカーの熱狂を全力で後押しすることをコンセプトに制作されたオリジナル楽曲です。

URL：https://www.youtube.com/@unparunpatube8

ウンパルンパは、自身のサッカー熱をSNSのコンテンツに昇華し、サッカーを全力で盛り上げる発信を続けるクリエイターです。「サッカーあるある」や笑いあふれるネタ動画を届ける一方で、日本代表選手やプロ選手との交流シーンも積極的に発信。選手たちのピッチ外でのリアルな姿や言葉を等身大に伝えながら、サッカーへの深い愛情を日々コンテンツに込め続けています。その独自の視点とサッカーへの熱量は、サッカーファンはもちろん、若年層からも絶大な支持を受けています。

そしてこの度、ウンパルンパがOASIZ移籍後初となる楽曲制作に挑みました。誕生のきっかけは、世界の舞台で戦う日本代表への強い思い。「ピッチで戦う選手たちに、自分にしかできない形でエールを送りたい」という想いから生まれたのが、本楽曲「GOAL IN MY HEART」です。

4年に1度のサッカーの世界一を決める大会に向けて、選手たちへの応援にとどまらず、日本サッカー界全体を盛り上げたいという想いも込められています。サッカーを知っている人も知らない人も、スタジアムで、画面の前で、それぞれの場所で、すべての人の気持ちをひとつにする楽曲を目指し、制作しました。

「GOAL IN MY HEART」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100857/table/43_1_e327310a1f599a562b35025627d92413.jpg?v=202606110951 ]

ウンパルンパ コメント

サッカーは自分にとって、ずっとそばにあるものです。幼い頃からずっと好きで、選手たちの姿に何度も勇気をもらってきました。今度は自分が、その恩返しを音楽でできるかもしれないと思ったとき、迷わず作ろうと決めました。

初挑戦となるラップでしたが、何回聴いても飽きない、最高の曲に仕上がりました。モチベーションが下がっているとき、元気や勇気が欲しいときなどに聴くと、前向きでポジティブな気持ちになるような楽曲です！

Music Videoは朝6時から同日の深夜1時まで撮影をしていて、最後にグラウンドで撮影したシーンがサビの部分だったのですが、体力がギリギリの中、全ての力を出し切ったので、ぜひ注目して見ていただきたいです。

また、今回の楽曲では僕自身の友人やエキストラの皆さん含め40人以上の方がこの楽曲やMV撮影に携わってくださったので、その方々の思いが全て乗った最強の楽曲になっています。

この曲を聴いて、スタジアムでも、家のテレビの前でも、日本代表を応援するすべての人と気持ちをひとつにできたら嬉しいです。

＜プロフィール＞

TikTokを中心に国内外でSNS総フォロワー300万人超を誇る人気クリエイター。2026年4月よりOASIZへクリエイターとして参画。学園ネタやサッカー部あるあるネタを中心に、独自のエンタメ企画と高い発信力で若年層から絶大な支持を集める。企業とのコラボレーション実績も多数あり、クリエイターとしての影響力をビジネス領域にも拡張してきた。

・各SNSアカウントURL

TikTok：https://www.tiktok.com/@unparunpa1028

YouTube：https://www.youtube.com/@unparunpatube8

Instagram：https://www.instagram.com/unparunpa.1028/

■OASIZについて

OASIZは、SNS×縦型動画を起点に、認知拡大や売上につながるブランドマーケティングを戦略設計から制作・運用まで一気通貫で支援しています。SNSアカウント運用支援や縦型動画を活用したマーケティング支援を行っており、累計55億回以上の再生と売上貢献の実績を誇ります。2026年には、自社運営アカウント「セイカイガワカラナイ」が「マイナビショードラアワード2026」にて大賞を受賞し、縦型ショートドラマ領域における企画・制作力が広く認められました。今後は、縦型動画を起点とした独自IPの展開や、新たな経済圏の創出を推進してまいります。

クリエイタータイアップ・SNSマーケティングのご相談は、OASIZまでお気軽にお問い合わせください。

動画制作/キャスティングに関するお問い合わせ：https://oasiz.org/contact

・Instagram：@oasiz_company (https://www.instagram.com/oasiz_company/)

・note：https://note.com/oasiz

【会社概要】

会社名：株式会社OASIZ

設立日：2021年10月

代表取締役：江藤 優

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3-15-7 AMBRE3・4F

WEB：https://oasiz.org/