【アーカイブ配信決定】予算も人手も限られたDMO・観光協会・自治体 シティプロモーション・観光担当者さまへ。好評の観光DXセミナー『スポットAI（ToyTalk）』を近日アーカイブ公開、登録受付を開始

一般社団法人自治体DX推進協議会

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）は、2026年5月27日（水）に開催し、好評につき6月10日（水）に再放映した「もう、観光アプリを作るのはやめませんか？～観光・地域課題を解決する『スポットAI（ToyTalk）』活用セミナー～」について、いずれの回も盛況のうちに終了したことをご報告いたします。

あわせて、「日程が合わず参加できなかった」「改めて見直したい」という多くのお声にお応えし、近日中に本セミナーのアーカイブ配信（見逃し配信）を開始いたします。視聴をご希望の方は、お申込フォームよりご登録ください。

もう、観光アプリを作るのはやめませんか？ 観光・地域課題を解決する『スポットAI（ToyTalk）』活用セミナー

【参加申込サイト】

もう、観光アプリを作るのはやめませんか？観光・地域課題を解決する『スポットAI（ToyTalk）』活用セミナー(https://forms.gle/XgnHY19et3nU9Y2F6)

■ 好評のうちに、2度の開催を終了しました

本セミナーは、5月27日（水）の初回開催に続き、ご好評につき6月10日（水）に同一内容で再放映を実施し、いずれの回も多くの自治体・観光協会・DMOの皆様にご参加いただきました。参加された皆様に実施したアンケートでは、大多数の方から「参考になった」「非常に参考になった」との高い評価をいただいています。

ご参加いただいた皆様からは、たとえば次のような反響が寄せられました。

- 観光DXをめぐる全国共通の課題感・温度感が把握でき、自分の地域の状況を客観的に捉え直せた- 「時間がない・予算がない・人手が足りない」という現場の構造的な悪循環に深く共感した- 低予算・短期間・アプリ不要で導入できる手軽さに魅力を感じ、まずは試してみたい- スポットAIの作成から実際の動作までを実演で確認でき、活用イメージが具体的に描けた- 観光案内所の窓口対応や繁忙期の人手不足、多言語でのインバウンド対応、イベント時のQ&A対応など、自組織での活用シーンが次々と思い浮かんだ- 問い合わせの多い定型業務にすぐ役立てられそうで、関係部署にも共有したいという反応

こうした反響を受け、前回ご参加いただけなかった皆様にも同じ内容をお届けするため、再放映の開催を決定いたしました。

■ 開催の背景

GDXが2025年7月に実施した「シティプロモーション・観光DX実態調査」では、自治体・観光協会の担当者の約49.0%が「他業務と兼務」で観光DX推進を担っている実態が明らかになりました。また、観光DX関連の予算は「500万円未満」が多数を占め、人的リソース・予算のいずれも限られている現場の姿が浮き彫りとなっています。

こうした現場に、構築期間が数ヶ月・費用が数百万円～の従来型AIや、リリース後も継続的な更新・運用が求められる観光アプリは、正直なところミスマッチ。「導入したものの使われなくなった」「運用負担だけが残った」といった声も少なくありません。

本セミナーでは、この「現場と従来型DXのギャップ」を埋める新しい選択肢として注目されるスポットAI「ToyTalk」の活用方法を、開発・提供元である株式会社ブリッジウェルより直接ご紹介します。

■ 本セミナーは以下のような課題をお持ちの自治体・観光協会・DMO職員の皆様におすすめです

■ 登壇予定

- 観光アプリを作ったが、更新や運用の負担が重くのしかかっている- 観光案内やイベント時のQ&A対応を効率化したいが、予算が限られている- AI導入を検討しているが、数ヶ月・数百万円規模の投資は現実的でない- 期間限定のイベントやキャンペーン向けに、気軽にAIを活用したい- 少ない人員で観光客対応の質を上げたい株式会社ブリッジウェル 共同代表筒井 訓章さま株式会社ブリッジウェル 共同代表筒井 訓章さま

素材専門商社にて電子部品等の素材を扱った後、独立。

蓄光顔料を活用したプロダクト開発で株式会社ブリッジウェルを創業。その後、公立保育園向けの「おむつサブスク」事業を立ち上げ、わずか3年で約70自治体に導入される実績を作る。

現在はその自治体ネットワークと課題解決のノウハウを活かし、スポットAIプラットフォーム「ToyTalk」を展開している。

■ 近日、アーカイブ配信（見逃し配信）を開始します

本セミナーの模様を、オンラインにて期間限定でアーカイブ配信いたします。配信開始は近日を予定しており、準備が整い次第、ご登録いただいた皆様へ視聴用URLをご案内いたします。

【アーカイブ放映申込はこちら】 :https://forms.gle/XgnHY19et3nU9Y2F6

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX事務局）

TEL：03-6683-0106 Email：spot_ai@gdx.or.jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]

一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す団体です。各自治体と協働しながら、デジタル技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出を支援しています。



地方自治体と事業者の架け橋となり、デジタルトランスフォーメーションを通じて地方創生を加速するパートナーシップの場を提供します。お気軽にお問合せください。



【問い合わせ先】

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