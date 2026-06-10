「国際ビジネス連結機構」×「通販の虎」が提携。日本企業の海外進出支援・海外企業の日本進出支援を強化！

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する一般社団法人国際ビジネス連結機構（所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、人気YouTube番組「通販の虎」と提携し、日本企業の海外進出支援および海外企業の日本進出支援を強化していくことをお知らせいたします。

■提携の背景

近年、日本企業の海外進出ニーズは急速に高まる一方で、

「海外でどう認知を獲得すればよいか分からない」

「自社の魅力をどのように伝えればよいか分からない」

といった課題を抱える企業も少なくありません。

また、海外企業においても、日本市場への進出を希望しながら、日本独自の文化や市場特性、発信方法に課題を感じるケースが増えています。

国際ビジネス連結機構ではこれまで、台湾・マレーシア・シンガポール・ベトナムなどアジア各国との連携を通じ、日本企業の海外展開支援を行ってまいりました。

この度、「通販の虎」との提携により、映像・YouTube・SNSを活用した情報発信力を強化。企業や商品の魅力、開発背景、ブランドストーリーなどを“伝わる形”で発信することで、日本と海外を繋ぐ新たな取り組みをスタートいたします。

■本提携で取り組む内容

１. 海外企業の日本進出支援

海外企業・ブランドに対し、日本市場に向けたブランディングや認知拡大を支援。

日本市場に適した情報発信やプロモーションを通じ、日本での販路形成や市場理解をサポートしてまいります。

２. 日本企業の海外進出支援

日本企業の商品・サービスを、YouTubeを活用したコンテンツ発信を通じて国内外へ発信。

単なる広告ではなく、企業の想いやストーリーも含めて届けることで、海外市場でのブランド形成や認知向上を目指します。

■今後の展開について

今後は、動画コンテンツだけに留まらず、海外ライブコマース、現地イベント、海外企業とのマッチング、各国KOLとの連携なども視野に入れ、日本と海外を繋ぐ新たなビジネス創出を推進してまいります。

国際ビジネス連結機構は、「海外進出を一部の大企業だけのものにしない」という理念のもと、日本企業が世界へ挑戦できる環境づくりを加速してまいります。

■「通販の虎」について

単なる商品紹介だけでなく、その背景にある生産者の「熱い想い」や「ブランドストーリー」を深く掘り下げて届けるEC特化型YouTube番組です。

現在、チャンネル登録者数は24万人を超え、食品・美容・健康・地域産品など多岐にわたるジャンルの逸品を日本全国へ発信しています。

本提携を通じて、単なる海外進出支援にとどまらず、“売れる仕組み”と“世界に伝わるストーリー”を融合させ、世界へ届けてまいります。

【一般社団法人国際ビジネス連結機構について】

当機構は、日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する組織です。情報提供に留まらず、ライブコマースや現地体験型販売、海外企業とのマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が海外展開を実際に体験しながら挑戦できる場を提供しています。

【提供サービス（一部）】

RENKETSU LIVE（海外向けライブコマース支援）

RENKETSU STORE（越境EC販売支援）

海外企業との交流会や提携

海外展開に関するセミナーや体験型ツアー

【法人概要】

名称：一般社団法人国際ビジネス連結機構

設立：2024年12月 代表理事：松浦啓介

本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/(https://kokusaibiz.org/)

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など