あわら市、株式会社ファイネスと包括連携協定を締結

あわら市は、令和8年6月1日、株式会社ファイネス（本社：石川県金沢市）と、健康づくりの推進および災害時の医薬品確保体制の強化等を目的とした包括連携協定を締結しました。

本協定は、医療・保健分野における専門的な知見やネットワークを有する同社と連携することで、市民の健康増進および安全・安心な生活の確保を図るものです。





■ 背景・目的

あわら市では、高齢化の進展に伴う生活習慣病対策や認知症予防の重要性の高まりに加え、災害時における医薬品の安定供給体制の確保が課題となっています。

こうした課題に対応するため、民間企業のノウハウやネットワークを活用し、「健康」と「防災」の両面から市民サービスの向上を図ることを目的に、本協定を締結しました。

■ 連携内容

本協定に基づき、以下の分野において連携・協力を進めていきます。

・健康づくりの推進

・生活習慣病の予防

・がん対策

・感染症対策

・認知症対策

・その他の健康増進および重症化予防に関すること

・災害時における医薬品の確保など防災体制の強化

今後、定期的な協議を行い、地域の実情に応じた具体的な取組を検討・実施していきます。





■ 期待される効果

本協定により、市民の皆さまにとって、健康相談や疾病予防に関する情報・機会の充実が期待されるとともに、災害時においても必要な医薬品が安定的に供給される体制の強化につながります。

■ 市長コメント

森市長は

「民間企業の専門性とネットワークを活かし、市民の健康づくりと災害時の安心を支える取組を一層強化していきます。誰もが安心して暮らせるまちづくりを今後も推進してまいります。」

と述べました。

■ 協定締結式の概要

日時：令和8年6月1日（月）

出席者：

あわら市長 森 之嗣

株式会社ファイネス 執行役員営業本部長 長谷川 純 様

株式会社ファイネス 福井支店長 藤田 幸治 様 ほか

※締結式では協定書への署名後、両者が握手を交わし、今後の連携について意見を交わしました。

■ 本件に関するお問い合わせ先

あわら市政策広報課

電話:0776-73-8034

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