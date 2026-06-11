【株式会社DHA Corporation】公益財団法人日本自転車競技連盟（JCF）とオフィシャルサプライヤー契約を締結

法人・個人・インバウンド向けに最先端の通信サービスやIoTソリューションを提供する株式会社DHA Corporation（本社：東京都港区、代表取締役：蠟 嘉堂）は、公益財団法人日本自転車競技連盟（以下「JCF」）とオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしました。本契約を通じて、海外遠征を行う日本代表チームの通信環境を全面的にバックアップし、自転車競技のさらなる発展を支援してまいります。

契約締結の背景と目的

自転車競技の日本代表チームは、年間を通じて世界各地で開催される国際大会やトレーニングキャンプに派遣されています。異国の地で最高のパフォーマンスを発揮するためには、現地での情報収集やチーム間の連携、そして日本との円滑なコミュニケーションを支える「安定した通信環境」が不可欠です。

DHA Corporationが展開する通信サービスブランド「DHA MOBILE」では、世界150カ国以上で利用可能な「DHA SIM」を提供しており、その高い利便性と信頼性は多くのビジネスパーソンや旅行者に支持されています。この度、JCFのオフィシャルサプライヤーとして、選手やスタッフが海外でストレスなく通信を利用できる環境を提供することで、日本代表チームの挑戦を強力にサポートいたします。

主な支援内容

DHA Corporationは、JCFが派遣する日本代表チーム（ロード、トラック、MTB、BMX等）に対し、「DHA MOBILE」の海外通信ソリューションを独占的に提供します。

世界各地のネットワークをカバーする「DHA SIM（SIMカード・eSIM）」やWiFiルーターを提供し、遠征先でのデータ通信を全面的にサポート。選手やスタッフが現地での情報共有や日本との連絡をスムーズに行える環境を構築し、競技に集中できる体制をバックアップいたします。



なお、本提携の詳細や日本代表チームが活用している通信ソリューションについては、JCF公認の特設ページ（https://dhamobile.jp/jcf/）にて公開しております。

株式会社DHA Corporation 代表取締役 蠟 嘉堂 のコメント

「この度、日本自転車競技連盟様のオフィシャルサプライヤーとして、日本代表チームを支援できることを大変光栄に思います。私たちがDHA MOBILEを通じて提供する通信サービスが、過酷な環境で戦う選手たちの支えとなり、自転車競技の普及と強化の一助となることを願っております。世界を舞台に挑戦し続けるチームの皆様を、全力でバックアップしてまいります」

公益財団法人日本自転車競技連盟 会長 橋本聖子のコメント

「この度、株式会社DHA Corporation様に選手たちが世界で戦う上でのサポートをしていただくことに大変感謝致します。自転車競技は先進国から発展途上国まで様々な場所で競技を実施すること、また人や機材が多いことから渡航の際から情報を共有し、常にチームメンバーが連絡を取り合う体制にいることが求められます。今回のサポートにより、通信が確立され、更なる飛躍に向けて競技に集中できることと確信しています」

公益財団法人日本自転車競技連盟（JCF）について

日本における自転車競技界を統括する団体として、競技の普及、選手の育成・強化、国際大会への派遣などを行っています。オリンピックをはじめとする世界大会でのメダル獲得を目指し、日々活動を続けています。

公式サイト：https://jcf.or.jp/

DHA MOBILEについて

株式会社DHA Corporationが展開する、「世界中でつながる品質、どこでも安心」をコンセプトにした通信サービスブランドです。日本国内での利用に特化し、事務手数料・解約金ゼロで即時導入可能な「Nippon SIM」や、世界150カ国以上をカバーし、短期出張から長期滞在まで幅広く対応する「DHA SIM」を中心に、SIMカード、eSIM、WiFiルーターなど多彩なソリューションを提供しています。個人のお客様から法人・公的機関まで、国境を越えた自由で高品質な通信環境をサポートしています。

【DHA MOBILE公式オンラインストア】

https://dhamobile.jp/

【SNS公式アカウント】

Instagram：DHA MOBILE｜Nippon SIM / DHA SIM（https://www.instagram.com/dhamobile/）

Facebook：DHA MOBILE｜Nippon SIM / DHA SIM（https://www.facebook.com/dhamobile.official）

X：DHA MOBILE｜Nippon SIM / DHA SIM（https://x.com/dhamobile）

LINE：DHA MOBILE（@dhamobile）（https://lin.ee/MRqObm7）







■株式会社DHA Corporationについて

「人と人とのつながりが、心豊かな暮らしを生み出す」という理念のもと、通信事業とライフスタイル事業を展開しています。通信事業では、通信サービスブランド【DHA MOBILE】を通じて、日本国内用【Nippon SIM】や海外用【DHA SIM】など、高品質な通信ソリューションを国内外のお客様に提供。また、ライフスタイル事業として、台湾烏龍茶ブランド【炭紀】の日本総代理店を務め、台湾の豊かな食文化を日本に紹介しています。

【台湾烏龍茶 炭紀 公式サイト】

https://teagraphy.jp/







【会社概要】

社名：株式会社DHA Corporation

本社所在地：東京都港区芝１丁目 10-13 芝日景有楽ビル６階

代表取締役：蠟 嘉堂

設立： 2017年4月3日

https://dhacorp.jp/