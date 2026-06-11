品川区主催「令和8年度ものづくり・IT商談会」を2026年11月18日に開催いたします。

これに伴い、2026年5月11日より参加申込の受付を開始いたしました。

本商談会は、製造業および情報通信業のネットワーク構築と企業活力の向上を目的とした、参加費無料のビジネスマッチング商談会です。

お申込みはこちら https://www.syoudankai-shinagawa.jp/





■商談会の特徴本商談会では、事前の希望調査に基づいたマッチングにより、1回20分の商談を最大6回実施します。効率的かつ実効性の高い商談機会を創出し、参加企業の販路拡大や新たなビジネスの可能性創出を支援します。また、商談会前の準備支援や、終了後のフォロー支援（未商談企業との再調整・コンサルティング等）も提供し、成果創出まで一貫したサポートをご用意しています。過去16回の開催実績があり、商談会後の経過アンケートでは約40%の企業が商談継続中と回答するなど、高いマッチング成果を上げている商談会です。■開催概要日時：2026年11月18日（水）13時～17時会場： 大崎ブライトコアホール品川区北品川5-5-15 品川区産業支援交流施設SHIP 3階■対象発注企業中小製造事業者および中小情報通信事業者に発注をしたい企業であること※発注企業については、企業規模は問いません。また、下記自治体外の事業者様も申請いただけます。受注企業品川区、大田区、目黒区、板橋区、江戸川区、荒川区、足立区、世田谷区、さいたま市、川崎市、相模原市、岡谷市、高知県上記自治体内の中小製造業事業者および中小情報通信業事業者≪こんな企業におすすめ≫・新規取引先を開拓したい企業・受発注の効率的なマッチングを求めている企業・製造業・IT分野で連携先を探している企業■申込期日2026年7月31日■申込方法詳細・お申込みは公式サイトをご確認ください。https://www.syoudankai-shinagawa.jp/■主催品川区 地域産業振興課 中小企業支援担当TEL：03-5498-6340FAX：03-5498-6338■本件に関するお問い合わせものづくり・IT商談会 運営事務局TEL：050-1725-3509FAX：050-1722-8174受付時間：9:00～17:00（土日祝・年末年始除く）※本事業は品川区より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。

配信元企業：品川区

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