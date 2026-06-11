福岡 SNS代行を探す企業・店舗オーナー必見--キングプロテアが今おすすめする最新SNS運用サービス3プランを一挙公開
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用の実績チームが、福岡エリアの店舗集客を丸投げで支援～～～
福岡 SNS代行の需要が急拡大するなか、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月30日、福岡エリアの店舗経営者・企業向けにTikTok・Instagram運用代行の提供を本格化し、新たな3プラン体系の提供開始と無料相談受付の開始を発表しました。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用ノウハウを活かし、SNSに時間を割けない経営者の「丸投げニーズ」に応えます。
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福岡 SNS代行の現状--なぜ今、専門チームへの委託が選ばれるのか
福岡 SNS代行の市場では、自社運用を試みたものの「投稿が続かない」「再生数が伸びない」「担当者が退職して止まった」という声が後を絶ちません。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内中小企業のSNS活用における最大の課題として「運用リソース不足」が上位に挙げられており、外部委託へのニーズは年々高まっています。
一方で、SNS運用代行会社を選ぶ際に多くの経営者が直面するのが「どこに頼めばいいかわからない」という問題です。株式会社キングプロテアがこれまでの相談対応（累計30件以上）で最も多く聞いた言葉は「1社に頼んだら投稿はしてくれたが、フォロワーが増えなかった」というものでした。この声は全相談件数の（具体的な割合をクライアントから受領後に挿入）を占めており、「投稿するだけで終わり」という代行会社の多さが浮き彫りになっています。
キングプロテアが一線を画すのは、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善という全プロセスを内製チームで完結させる点です。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターがアルゴリズムを「肌感」で理解しており、26アカウントの同時運用から蓄積した「業種別の勝ちパターン」を新規アカウントに即座に適用できます。これにより、アカウント立ち上げから早期に再生数・フォロワーを伸ばす初動設計が可能です。
「SNSはプロに丸投げして、本業に集中してほしい」--この言葉がキングプロテアの運用代行の根幹にあります。福岡エリアの店舗経営者・複数店舗オーナーに向け、今最もおすすめできる体制が整いました。
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福岡 SNS代行の新プラン3種--対象・内容・費用を一挙公開
福岡 SNS代行を検討する方から最もよく聞かれる質問が「実際いくらかかるのか」です。キングプロテアでは2026年5月30日より、対象別に設計した3つのプランを正式に提供しています。以下に全詳細を公開します。
**【プラン1】キャストSNS運用プラン｜88,000円/月**
夜職・美容・サービス業のキャスト・個人事業主を対象としたプラン。月4本の投稿動画（企画・撮影・編集込み）に加え、アカウント設計、レポート・分析、TikTokライブ支援が含まれます。個人の認知を高め、指名・来店への動線を最短で設計します。
**【プラン2】店舗SNS運用プラン｜177,000円/月**
飲食・美容サロン・整体院・小売店など店舗型ビジネスに最もおすすめのプランです。ショート動画を月8本投稿（企画・撮影・編集込み）し、アカウント設計・レポート分析・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用までをカバーします。「SNSと広告を両軸で動かしたい」という店舗オーナーに対応した設計です。
**【プラン3】法人SNS運用プラン｜198,000円/月**
複数店舗オーナー・中小企業・スタートアップに対応した法人向けの旗艦プランです。ショート動画を月10本投稿（企画・撮影・編集込み）し、アカウント設計・レポート分析・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含みます。複数アカウントの並走運用にも対応しており、新規出店のたびにゼロから認知形成する手間を大幅に削減できます。
なお、いずれのプランも最低推奨契約期間は6ヶ月です。SNS運用は短期的な爆発より「継続的な露出と信頼の蓄積」が売上に直結するため、中長期視点での取り組みを推奨しています。料金・プラン内容の詳細は、無料相談にてご案内します（https://kingprotea.jp/contact/）。
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福岡 SNS代行を選ぶ前に確認すべき5つのポイント--失敗しない代行会社の見極め方
福岡でSNS代行を依頼する際、「どの会社を選んでも同じだろう」と思って契約し、3ヶ月後に後悔するケースが後を絶ちません。以下は、キングプロテアが支援現場での経験をもとにまとめた「失敗しない代行会社の選び方チェックリスト」です。
**チェックポイント1：投稿だけでなく、企画・台本設計まで担当するか**
再生数が伸びない最大の原因は「企画の弱さ」です。投稿代行だけを行い、企画は自社持ちという会社は要注意です。
**チェックポイント2：業種別の再生実績データを公開しているか**
「飲食で○万再生」「美容で○フォロワー増」という具体的なデータを出せない会社は、実績が属人的か件数が少ない可能性があります。
**チェックポイント3：撮影込みのサービスか**
動画品質はスマホ撮影と専門チームの撮影では大きく異なります。撮影が別料金・別会社の場合、連携コストが発生します。
**チェックポイント4：分析・改善レポートが月次で提供されるか**
「投稿して終わり」の代行会社は少なくありません。月次でインサイト分析と改善提案が提供されるかを確認してください。
**チェックポイント5：Meta広告・LINEなどSNS以外の導線設計も対応できるか**
SNSのフォロワーを売上に変えるには「SNS→公式LINE→予約・購入」という導線が必要です。この一連の設計ができる会社かを確認することが、長期的な費用対効果を左右します。
キングプロテアは上記5点を全て満たしており、TikTok・Instagram・Meta広告・公式LINEを一気通貫で設計・実行できる体制を持っています。「投稿はあるが売上に繋がらない」という状態を根本から改善することが得意領域です。
福岡 SNS代行に関するよくある質問--費用・期間・撮影の疑問に全て回答
福岡でSNS代行を検討する方から特によく寄せられる質問をまとめました。
**Q1：福岡の企業でも依頼できますか？**
はい、対応しています。キングプロテアは札幌本社ですが、オンラインでの対応・企画・台本作成・編集・投稿管理はエリアを問わず実施しています。撮影については、福岡エリアへの撮影出張対応も含めてご相談ください（出張費別途）。
**Q2：最低契約期間はありますか？**
推奨は6ヶ月です。SNS運用は短期間で劇的な変化が出るケースもありますが、アルゴリズムの評価蓄積・フォロワーの信頼形成には一定の継続期間が必要です。3ヶ月で方向転換できる柔軟な設計も相談可能です。
**Q3：撮影は自分たちでやる必要がありますか？**
プランによって異なりますが、基本的にキングプロテアのクリエイターが撮影に入ります。社長密着型・店舗密着型の動画は、現場感を出すことで再生数・エンゲージメントが高まることが多いため、できる限り現場撮影を推奨しています。
**Q4：Instagram・TikTok以外のSNSにも対応していますか？**
メインはTikTok・Instagram・YouTubeショートです。X（旧Twitter）・Facebook等は個別相談にて対応可否をお伝えしています。
**Q5：Meta広告も一緒に依頼できますか？**
店舗SNS運用プラン（177,000円/月）・法人SNS運用プラン（198,000円/月）にはMeta広告配信・運用が含まれています。キャストSNS運用プランに追加する場合はオプションとしてご相談ください。
**Q6：TikTokライブの支援も含まれていますか？**
はい、全プランにTikTokライブ支援が含まれています。ライブ配信前のショート動画による集客設計から、配信運営支援まで対応しています。
**Q7：夜職・キャバクラ・ホストなどの業種でも対応していますか？**
対応しています。キングプロテアでは夜職特化プランを並行提供しており、業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングを含めた専門的な支援が可能です。業種をネガティブに扱わず、同じ熱量・品質で向き合います。
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まとめると、キングプロテアへのSNS代行依頼で得られるものは「投稿本数」ではありません。「SNSを起点にした売上の動線設計と、それを動かすクリエイティブの継続実行」です。福岡エリアで今最もおすすめできるSNS代行体制として、ぜひ一度無料相談をご活用ください。
代表者コメント
「支援の現場で多くの経営者と話していく中で、『SNSをやってみたけど続かなかった』『頼んでみたが投稿するだけで終わった』という声がとにかく多いことに気づきました。特に飲食・美容・宿泊・夜職など、本業がリアルタイムに動いている業種ほど、SNSに時間と頭を使えない現実があります。
だからこそ僕たちは、企画から撮影・編集・投稿・分析まで、本当に全部丸投げできる体制にこだわってきました。福岡 SNS代行として新たなエリアに踏み出すにあたっても、札幌で積み上げてきた26アカウント・1,500本超の実績と、Z世代クリエイターチームのリアルなTikTok感覚を、そのまま福岡の経営者に届けていきます。
SNSで人の人生を変える出会いと機会を生み出す--それが株式会社キングプロテアのビジョンです。福岡の店舗・企業と共に、動画の力で売上を動かしていけることを、心から楽しみにしています。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート・Meta広告・公式LINE・TikTokライブ支援）
・対象: 店舗型ビジネス経営者・複数店舗オーナー・法人・キャスト・ライバー（夜職特化プラン含む）
・プラン: キャストSNS運用プラン 88,000円/月～ ／ 店舗SNS運用プラン 177,000円/月 ／ 法人SNS運用プラン 198,000円/月
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・提供開始: 2026年5月30日（福岡エリア向け無料相談受付開始）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策／TikTokライブ支援・ライバー育成／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
福岡 SNS代行の需要が急拡大するなか、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月30日、福岡エリアの店舗経営者・企業向けにTikTok・Instagram運用代行の提供を本格化し、新たな3プラン体系の提供開始と無料相談受付の開始を発表しました。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用ノウハウを活かし、SNSに時間を割けない経営者の「丸投げニーズ」に応えます。
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福岡 SNS代行の現状--なぜ今、専門チームへの委託が選ばれるのか
福岡 SNS代行の市場では、自社運用を試みたものの「投稿が続かない」「再生数が伸びない」「担当者が退職して止まった」という声が後を絶ちません。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内中小企業のSNS活用における最大の課題として「運用リソース不足」が上位に挙げられており、外部委託へのニーズは年々高まっています。
一方で、SNS運用代行会社を選ぶ際に多くの経営者が直面するのが「どこに頼めばいいかわからない」という問題です。株式会社キングプロテアがこれまでの相談対応（累計30件以上）で最も多く聞いた言葉は「1社に頼んだら投稿はしてくれたが、フォロワーが増えなかった」というものでした。この声は全相談件数の（具体的な割合をクライアントから受領後に挿入）を占めており、「投稿するだけで終わり」という代行会社の多さが浮き彫りになっています。
キングプロテアが一線を画すのは、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善という全プロセスを内製チームで完結させる点です。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターがアルゴリズムを「肌感」で理解しており、26アカウントの同時運用から蓄積した「業種別の勝ちパターン」を新規アカウントに即座に適用できます。これにより、アカウント立ち上げから早期に再生数・フォロワーを伸ばす初動設計が可能です。
「SNSはプロに丸投げして、本業に集中してほしい」--この言葉がキングプロテアの運用代行の根幹にあります。福岡エリアの店舗経営者・複数店舗オーナーに向け、今最もおすすめできる体制が整いました。
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福岡 SNS代行の新プラン3種--対象・内容・費用を一挙公開
福岡 SNS代行を検討する方から最もよく聞かれる質問が「実際いくらかかるのか」です。キングプロテアでは2026年5月30日より、対象別に設計した3つのプランを正式に提供しています。以下に全詳細を公開します。
**【プラン1】キャストSNS運用プラン｜88,000円/月**
夜職・美容・サービス業のキャスト・個人事業主を対象としたプラン。月4本の投稿動画（企画・撮影・編集込み）に加え、アカウント設計、レポート・分析、TikTokライブ支援が含まれます。個人の認知を高め、指名・来店への動線を最短で設計します。
**【プラン2】店舗SNS運用プラン｜177,000円/月**
飲食・美容サロン・整体院・小売店など店舗型ビジネスに最もおすすめのプランです。ショート動画を月8本投稿（企画・撮影・編集込み）し、アカウント設計・レポート分析・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用までをカバーします。「SNSと広告を両軸で動かしたい」という店舗オーナーに対応した設計です。
**【プラン3】法人SNS運用プラン｜198,000円/月**
複数店舗オーナー・中小企業・スタートアップに対応した法人向けの旗艦プランです。ショート動画を月10本投稿（企画・撮影・編集込み）し、アカウント設計・レポート分析・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含みます。複数アカウントの並走運用にも対応しており、新規出店のたびにゼロから認知形成する手間を大幅に削減できます。
なお、いずれのプランも最低推奨契約期間は6ヶ月です。SNS運用は短期的な爆発より「継続的な露出と信頼の蓄積」が売上に直結するため、中長期視点での取り組みを推奨しています。料金・プラン内容の詳細は、無料相談にてご案内します（https://kingprotea.jp/contact/）。
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福岡 SNS代行を選ぶ前に確認すべき5つのポイント--失敗しない代行会社の見極め方
福岡でSNS代行を依頼する際、「どの会社を選んでも同じだろう」と思って契約し、3ヶ月後に後悔するケースが後を絶ちません。以下は、キングプロテアが支援現場での経験をもとにまとめた「失敗しない代行会社の選び方チェックリスト」です。
**チェックポイント1：投稿だけでなく、企画・台本設計まで担当するか**
再生数が伸びない最大の原因は「企画の弱さ」です。投稿代行だけを行い、企画は自社持ちという会社は要注意です。
**チェックポイント2：業種別の再生実績データを公開しているか**
「飲食で○万再生」「美容で○フォロワー増」という具体的なデータを出せない会社は、実績が属人的か件数が少ない可能性があります。
**チェックポイント3：撮影込みのサービスか**
動画品質はスマホ撮影と専門チームの撮影では大きく異なります。撮影が別料金・別会社の場合、連携コストが発生します。
**チェックポイント4：分析・改善レポートが月次で提供されるか**
「投稿して終わり」の代行会社は少なくありません。月次でインサイト分析と改善提案が提供されるかを確認してください。
**チェックポイント5：Meta広告・LINEなどSNS以外の導線設計も対応できるか**
SNSのフォロワーを売上に変えるには「SNS→公式LINE→予約・購入」という導線が必要です。この一連の設計ができる会社かを確認することが、長期的な費用対効果を左右します。
キングプロテアは上記5点を全て満たしており、TikTok・Instagram・Meta広告・公式LINEを一気通貫で設計・実行できる体制を持っています。「投稿はあるが売上に繋がらない」という状態を根本から改善することが得意領域です。
福岡 SNS代行に関するよくある質問--費用・期間・撮影の疑問に全て回答
福岡でSNS代行を検討する方から特によく寄せられる質問をまとめました。
**Q1：福岡の企業でも依頼できますか？**
はい、対応しています。キングプロテアは札幌本社ですが、オンラインでの対応・企画・台本作成・編集・投稿管理はエリアを問わず実施しています。撮影については、福岡エリアへの撮影出張対応も含めてご相談ください（出張費別途）。
**Q2：最低契約期間はありますか？**
推奨は6ヶ月です。SNS運用は短期間で劇的な変化が出るケースもありますが、アルゴリズムの評価蓄積・フォロワーの信頼形成には一定の継続期間が必要です。3ヶ月で方向転換できる柔軟な設計も相談可能です。
**Q3：撮影は自分たちでやる必要がありますか？**
プランによって異なりますが、基本的にキングプロテアのクリエイターが撮影に入ります。社長密着型・店舗密着型の動画は、現場感を出すことで再生数・エンゲージメントが高まることが多いため、できる限り現場撮影を推奨しています。
**Q4：Instagram・TikTok以外のSNSにも対応していますか？**
メインはTikTok・Instagram・YouTubeショートです。X（旧Twitter）・Facebook等は個別相談にて対応可否をお伝えしています。
**Q5：Meta広告も一緒に依頼できますか？**
店舗SNS運用プラン（177,000円/月）・法人SNS運用プラン（198,000円/月）にはMeta広告配信・運用が含まれています。キャストSNS運用プランに追加する場合はオプションとしてご相談ください。
**Q6：TikTokライブの支援も含まれていますか？**
はい、全プランにTikTokライブ支援が含まれています。ライブ配信前のショート動画による集客設計から、配信運営支援まで対応しています。
**Q7：夜職・キャバクラ・ホストなどの業種でも対応していますか？**
対応しています。キングプロテアでは夜職特化プランを並行提供しており、業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングを含めた専門的な支援が可能です。業種をネガティブに扱わず、同じ熱量・品質で向き合います。
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まとめると、キングプロテアへのSNS代行依頼で得られるものは「投稿本数」ではありません。「SNSを起点にした売上の動線設計と、それを動かすクリエイティブの継続実行」です。福岡エリアで今最もおすすめできるSNS代行体制として、ぜひ一度無料相談をご活用ください。
代表者コメント
「支援の現場で多くの経営者と話していく中で、『SNSをやってみたけど続かなかった』『頼んでみたが投稿するだけで終わった』という声がとにかく多いことに気づきました。特に飲食・美容・宿泊・夜職など、本業がリアルタイムに動いている業種ほど、SNSに時間と頭を使えない現実があります。
だからこそ僕たちは、企画から撮影・編集・投稿・分析まで、本当に全部丸投げできる体制にこだわってきました。福岡 SNS代行として新たなエリアに踏み出すにあたっても、札幌で積み上げてきた26アカウント・1,500本超の実績と、Z世代クリエイターチームのリアルなTikTok感覚を、そのまま福岡の経営者に届けていきます。
SNSで人の人生を変える出会いと機会を生み出す--それが株式会社キングプロテアのビジョンです。福岡の店舗・企業と共に、動画の力で売上を動かしていけることを、心から楽しみにしています。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート・Meta広告・公式LINE・TikTokライブ支援）
・対象: 店舗型ビジネス経営者・複数店舗オーナー・法人・キャスト・ライバー（夜職特化プラン含む）
・プラン: キャストSNS運用プラン 88,000円/月～ ／ 店舗SNS運用プラン 177,000円/月 ／ 法人SNS運用プラン 198,000円/月
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・提供開始: 2026年5月30日（福岡エリア向け無料相談受付開始）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策／TikTokライブ支援・ライバー育成／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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