アジア最強クラスの凄腕 パワー系アクション俳優・大東賢 国際的評価高まる
アクション俳優・大東賢は、独自の「パワー系アクション」を確立した日本を代表するアクション俳優の一人として国内外から注目を集めている。
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者として培った圧倒的なパワーと35年以上にわたるアクション経験を融合させ、映像の中で観客に説得力を与えるアクション表現を追求してきた。
その実績は国内に留まらず、香港映画界のレジェンドである染野行雄や国際派アクション俳優・倉田保昭 との共演や、アジアを代表するアクションスターである サモ・ハン・キンポーとの共演など、国際的な作品にも広がっている。
また、監督・主演映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ 」は、2026年9月にインドネシア・バリ島の教育機関および芸術祭での上映が決定しており、作品とともにアクション俳優・大東賢のアクション表現も海外で注目を集めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352034/images/bodyimage1】
近年、アクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション」は、単なる筋力や体格を見せるものではなく、実際に鍛え上げられた身体と長年の武道・格闘技経験によって生み出される説得力のあるアクション表現として評価されている。
元アームレスリング日本王者としての実績と豊富な映像経験を兼ね備えたアクション俳優・大東賢は、日本のみならずアジア圏でも存在感を高めており、その今後の活躍に大きな期待が寄せられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352034/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352034/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352034/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者として培った圧倒的なパワーと35年以上にわたるアクション経験を融合させ、映像の中で観客に説得力を与えるアクション表現を追求してきた。
その実績は国内に留まらず、香港映画界のレジェンドである染野行雄や国際派アクション俳優・倉田保昭 との共演や、アジアを代表するアクションスターである サモ・ハン・キンポーとの共演など、国際的な作品にも広がっている。
また、監督・主演映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ 」は、2026年9月にインドネシア・バリ島の教育機関および芸術祭での上映が決定しており、作品とともにアクション俳優・大東賢のアクション表現も海外で注目を集めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352034/images/bodyimage1】
近年、アクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション」は、単なる筋力や体格を見せるものではなく、実際に鍛え上げられた身体と長年の武道・格闘技経験によって生み出される説得力のあるアクション表現として評価されている。
元アームレスリング日本王者としての実績と豊富な映像経験を兼ね備えたアクション俳優・大東賢は、日本のみならずアジア圏でも存在感を高めており、その今後の活躍に大きな期待が寄せられている。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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