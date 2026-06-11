FIFAワールドカップ2026開催記念！「ワールドカップみんなで楽しもうキャンペーン」実施中！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、FIFAワールドカップ2026開催を記念して「ワールドカップみんなで楽しもうキャンペーン」を実施中。
ワールドカップ期間中「どの国が優勝、準優勝するか？」などの予想をする、3つのキャンペーンにご用意しました。
見事予想が的中するとSINSANKAI公式通販サイト「50TH＋」内のお買い物で使えるポイント(1P＝1円)、もしくはAmazonギフト券(10,000P＝1000円分)に交換が可能！
キャンペーン概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352013/images/bodyimage1】
【キャンペーン内容】
(1)優勝、準優勝、３位の出場国を予想しよう！
完全に的中すると50,000円分のポイントをプレゼント
■申請期限：6月17日(水) 23:59まで
(2)日本がリーグ1位通過！
全員に3,000円分のポイントをプレゼント
■申請期限： 6月28日（日）23:59まで
(3) 日本がベスト８進出！
全員に5,000円分のポイントをプレゼント
■申請期限：7月21日（火）23：59まで
■参加条件
(1)公式 LINEを友だち追加 https://lin.ee/sANG0lN
(2)以下の投稿にWカップの応援コメント
https://www.instagram.com/p/DZYpsptk1lx/
(3)各種SNSフォローと公式サイトユーザー登録
LINE追加すると、詳細な応募方法をご案内しています！? ?
※注意事項：応募にはLINE内で行う申請が必要です。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352013/images/bodyimage2】
配信元企業：鑫三海株式会社
ワールドカップ期間中「どの国が優勝、準優勝するか？」などの予想をする、3つのキャンペーンにご用意しました。
見事予想が的中するとSINSANKAI公式通販サイト「50TH＋」内のお買い物で使えるポイント(1P＝1円)、もしくはAmazonギフト券(10,000P＝1000円分)に交換が可能！
キャンペーン概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352013/images/bodyimage1】
【キャンペーン内容】
(1)優勝、準優勝、３位の出場国を予想しよう！
完全に的中すると50,000円分のポイントをプレゼント
■申請期限：6月17日(水) 23:59まで
(2)日本がリーグ1位通過！
全員に3,000円分のポイントをプレゼント
■申請期限： 6月28日（日）23:59まで
(3) 日本がベスト８進出！
全員に5,000円分のポイントをプレゼント
■申請期限：7月21日（火）23：59まで
(1)公式 LINEを友だち追加 https://lin.ee/sANG0lN
(2)以下の投稿にWカップの応援コメント
https://www.instagram.com/p/DZYpsptk1lx/
(3)各種SNSフォローと公式サイトユーザー登録
LINE追加すると、詳細な応募方法をご案内しています！? ?
※注意事項：応募にはLINE内で行う申請が必要です。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352013/images/bodyimage2】
配信元企業：鑫三海株式会社
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