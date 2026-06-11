オマーン国、世界の資本にとって安定した投資先としての地位を確固たるものに

オマーン・マスカット, 2026年6月10日 /PRNewswire/ -- オマーン国は、国際資本・投資の玄関口としての地位を引き続き強化しています。この歩みは、強固な経済基盤、投資適格級の信用格付け、国際的な最高水準に沿った金融・規制枠組みに支えられています。世界の投資家がガバナンス、法的明確性、長期的安定性をますます重視する中、オマーン国は、資本配分を行う上で極めて安全かつ魅力的な環境を提供しています。



HH Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said



International Financial Centre of Oman（IFC Oman）は、この戦略的な位置付けを支える重要な柱として設立され、このエコシステムで中核的な役割を果たしています。IFC Omanは、国際投資家、金融機関、専門サービス企業に対し、世界有数の金融法域の慣行を反映した法的・規制枠組みを提供しています。この環境は、極めて明確で法的確実性の高い形で、投資の組成と国境を越えた事業の展開を支えています。

オマーン国の経済政策においてIFC Omanが戦略的に重視されていることを改めて示すものとして、Haitham bin Tarik国王陛下は、経済担当副首相のSayyid Theyazin bin Haitham Al Said殿下を議長とし、オマーンの経済界の要人らで構成される同センターの理事会メンバーを任命しました。同センターの稼働に向けた急速な進展と、要人で構成される理事会は、この戦略的プロジェクトに対する国家としての確固たる決意を反映しています。経済指導部の最高レベルから直接支援を受けて推進されるIFC Omanは、世界の資本を誘致し、経済の多角化と成長を加速する上で中心的な役割を担っています。

同センターは、運営・許認可、金融規制、紛争解決をそれぞれ担当する3つの独立機関からなる統合型エコシステムとして運営されています。こうして役割を構造的に分離することで、世界有数の国際金融センターの基準に沿った透明性と規制上の独立性が確保されます。IFC Omanは、Financial Action Task Force（FATF）およびInternational Organization of Securities Commissions（IOSCO）の原則を含む国際的なベストプラクティスに完全に準拠しており、国際投資家に対し、投資を組成し、国境を越えた業務を効果的に管理するために必要な柔軟性を提供しています。

「私たちの目標は、選ばれる国際金融センターになることです。IFC Omanは、国内経済に持続的に貢献する、信頼され、革新的で、事業を展開しやすい拠点として設計されています。世界のベストプラクティス、先進的な法制度・規制枠組み、効率的なビジネス環境に基づく統合型エコシステムを構築することで、同センターはオマーン国独自の競争優位性を生かします。これにより、投資家に付加価値をもたらし、地域および世界において、魅力的な投資先およびビジネス拠点としてのオマーン国の地位を確固たるものにします」と、IFC Oman会長兼経済担当副首相のSayyid Theyazin bin Haitham Al Said殿下は述べました。

同理事会の発足は、オマーンの基礎的経済指標が持続的かつ明確に改善している時期と重なっています。オマーン国は、財政状況の改善、公的債務の削減、経済改革を規律ある形で実行してきたことを反映した一連のソブリン格付けの引き上げを受け、投資適格級の信用格付けを回復しました。公的債務は、2020年のGDP比68％から2025年末には36.5％へと減少しました。さらに、International Monetary Fund（IMF）は、オマーン経済が2026年に3.5％成長すると予測しており、その成長率はGulf Cooperation Council（GCC）加盟国の中でも最も高い水準の一つとなる見込みです。

オマーンの経済多角化戦略の成果は明らかで、現在では非石油部門が総生産の約70％を占めています。オマーン国への外国直接投資（FDI）は、2024年第3四半期末時点で約694億米ドルに達し、5年間で17.6％増加しました。この勢いは、オマーン経済に対する国際投資家の信頼の高まりと、長期投資先としての同国の変わらぬ魅力を反映しています。オマーン国は、湾岸地域、東アフリカ、南アジアの交差点に位置し、国際貿易ネットワークと世界の海運航路に直結していることから、投資先としての魅力を高めています。

Gulf Cooperation Council（GCC）加盟国の政府系ファンドは現在、数兆ドル規模の資産を運用しており、国際的な投資の流れに対する影響力を強めています。オマーン国は、IFC Omanを通じて、世界の資本と湾岸地域、アフリカ、アジア全域の投資機会を円滑につなぐ能力を強化しています。これにより、経済の多角化、競争力、持続可能性を特徴とする世界有数の投資先として、同国の国際的な地位が確固たるものとなります。

メディア連絡先：AlHussain.AlQalhati@mifc.om

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com