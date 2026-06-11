コンタクトレンズECの1円競争に自動対応--PriceChangerが定期購入者の離脱を防ぐ 価格感度が最高水準の市場で24時間リアルタイム追従により最安値を維持
idea株式会社（所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1、代表取締役：清野秀之）は、EC事業者向け価格自動更新SaaS「PriceChanger」において、PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）を実施することをお知らせいたします。
コンタクトレンズは、度数・種別・枚数が完全に一致する商材です。消費者にとって購入判断の基準は事実上「価格のみ」であり、1円でも高ければ同じ商品を安い店から買うのが当然の行動です。
この市場で定期購入者を維持し続けるためには、「常に最安値である」という条件を1ヶ月たりとも外してはなりません。しかし手動管理では、1日でも最安値を逃した瞬間に、定期購入者が他店に流れます。
■ コンタクトレンズEC特有の「1円差で全員逃げる」リスク
コンタクトレンズのEC事業者が直面する価格管理の課題は他のカテゴリよりも深刻です。
・定期購入の解約理由の最多は「他社のほうが安かった」
・1箱あたり1～10円の差が月間・年間の売上に大きく影響する
・競合他社はリアルタイムで価格を変動させており、週に数回更新している店も
・手動更新では追いつけず、気づいたときには定期顧客が根こそぎ移っている
・新規顧客獲得コストは既存顧客維持コストの5～25倍（業界一般則）
■ PriceChangerで「1円戦争」を自動で制し続ける
PriceChangerは、コンタクトレンズの複数品番・度数にわたる価格をリアルタイムで自動管理します。
・競合の価格変動を24時間自動検知し、即座に追従
・1円単位の細かな価格設定ルールに対応
・下限価格設定で「追いかけすぎて赤字」を防止
・多品番管理にも対応し、手動更新工数をゼロに
・定期購入者の離脱を防ぎ、LTV（顧客生涯価値）を最大化
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年7月31日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年7月31日（金）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
────────────────────────────────────────
【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
コンタクトレンズは、度数・種別・枚数が完全に一致する商材です。消費者にとって購入判断の基準は事実上「価格のみ」であり、1円でも高ければ同じ商品を安い店から買うのが当然の行動です。
この市場で定期購入者を維持し続けるためには、「常に最安値である」という条件を1ヶ月たりとも外してはなりません。しかし手動管理では、1日でも最安値を逃した瞬間に、定期購入者が他店に流れます。
■ コンタクトレンズEC特有の「1円差で全員逃げる」リスク
コンタクトレンズのEC事業者が直面する価格管理の課題は他のカテゴリよりも深刻です。
・定期購入の解約理由の最多は「他社のほうが安かった」
・1箱あたり1～10円の差が月間・年間の売上に大きく影響する
・競合他社はリアルタイムで価格を変動させており、週に数回更新している店も
・手動更新では追いつけず、気づいたときには定期顧客が根こそぎ移っている
・新規顧客獲得コストは既存顧客維持コストの5～25倍（業界一般則）
■ PriceChangerで「1円戦争」を自動で制し続ける
PriceChangerは、コンタクトレンズの複数品番・度数にわたる価格をリアルタイムで自動管理します。
・競合の価格変動を24時間自動検知し、即座に追従
・1円単位の細かな価格設定ルールに対応
・下限価格設定で「追いかけすぎて赤字」を防止
・多品番管理にも対応し、手動更新工数をゼロに
・定期購入者の離脱を防ぎ、LTV（顧客生涯価値）を最大化
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年7月31日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年7月31日（金）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
────────────────────────────────────────
【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
プレスリリース詳細へ