【新発想のスキンケア】天然ビタミンEで赤ちゃんのバリア機能を守る「セラリキッド ビタミンEベビーオイル」の特別キャンペーンを6月28日まで開催！大人のゆらぎ肌や出産祝いギフトにも。
株式会社セラ（東京都港区、代表：町田映子）は、未完成でデリケートな赤ちゃんの肌を乾燥や外刺激から保護する、天然ビタミンE配合の「セラリキッド ビタミンEベビーオイル）」の25%OFF限定キャンペーンを、2026年6月10日（水）～6月28日（日）まで公式オンラインストア（cerastore.net）にて開催いたします。
〇大人の約半分。未完成な赤ちゃんの肌に「バリアのヴェール」を
赤ちゃんの皮膚の薄さは大人の約半分と言われており、水分が蒸発しやすく、外刺激に対しても非常にデリケートです。「セラリキッド ビタミンEベビーオイル」は、そんな未完成な肌のバリア機能をサポートするために開発されました。
一般的にベビーオイルは鉱物油ベースのものが多い中、本製品は肌との親和性が高い天然由来の成分をベースに、優れた整肌・保護作用を持つ「天然ビタミンE（αトコフェロール）」を贅沢に配合。ビタミンEが持つ本来のゴールドの輝きが、そのままオイルのみずみずしい色調にあらわれています。
〇3つの特徴
1. 天然ビタミンE（トコフェロール）による確かな保護力
乾燥や衣服の摩擦など、日常の刺激から赤ちゃんの肌を優しくガード。顔から全身まで、Pure naturalな優しさで包み込みます。
2. ラベンダーとカモミールが心地よく香る、親子のスキンケアタイム
肌への優しさはもちろん、使うたびに心がほぐれるようなラベンダーとカモミールのほのかな香りをプラス。おむつ周りのケアや、ベビーマッサージにも最適です。
3. 「絵本のような愛らしさ」と「利便性」を両立したデザイン
手描き風のイラストをあしらった洗練されたパッケージ。お部屋のインテリアに馴染むデザインは、出産祝いやプチギフトとしても大変喜ばれています。また、お風呂上がりのバタバタする時間でも片手でサッと衛生的に使える「ポンプ式ボトル」を採用しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351981/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351981/images/bodyimage2】
〇キャンペーン概要
商品名：セラリキッド ビタミンEベビーオイル
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=170561296
商品価格：3,960円→2,970円（25％OFF）
キャンペーン期間：6月28日まで
〇商品概要
商品名；CERA セラリキッド ビタミンEベビーオイル
内容量：20ml
成分：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE、精油
■会社概要
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
赤ちゃんの皮膚の薄さは大人の約半分と言われており、水分が蒸発しやすく、外刺激に対しても非常にデリケートです。「セラリキッド ビタミンEベビーオイル」は、そんな未完成な肌のバリア機能をサポートするために開発されました。
一般的にベビーオイルは鉱物油ベースのものが多い中、本製品は肌との親和性が高い天然由来の成分をベースに、優れた整肌・保護作用を持つ「天然ビタミンE（αトコフェロール）」を贅沢に配合。ビタミンEが持つ本来のゴールドの輝きが、そのままオイルのみずみずしい色調にあらわれています。
〇3つの特徴
1. 天然ビタミンE（トコフェロール）による確かな保護力
乾燥や衣服の摩擦など、日常の刺激から赤ちゃんの肌を優しくガード。顔から全身まで、Pure naturalな優しさで包み込みます。
2. ラベンダーとカモミールが心地よく香る、親子のスキンケアタイム
肌への優しさはもちろん、使うたびに心がほぐれるようなラベンダーとカモミールのほのかな香りをプラス。おむつ周りのケアや、ベビーマッサージにも最適です。
3. 「絵本のような愛らしさ」と「利便性」を両立したデザイン
手描き風のイラストをあしらった洗練されたパッケージ。お部屋のインテリアに馴染むデザインは、出産祝いやプチギフトとしても大変喜ばれています。また、お風呂上がりのバタバタする時間でも片手でサッと衛生的に使える「ポンプ式ボトル」を採用しています。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351981/images/bodyimage2】
〇キャンペーン概要
商品名：セラリキッド ビタミンEベビーオイル
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=170561296
商品価格：3,960円→2,970円（25％OFF）
キャンペーン期間：6月28日まで
〇商品概要
商品名；CERA セラリキッド ビタミンEベビーオイル
内容量：20ml
成分：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE、精油
■会社概要
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
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