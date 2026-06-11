アーケードレーシングゲーム『4PGP』のPlayStation(R)5およびSteam版が本日発売！ 併せてNintendo SwitchTM版とNintendo Switch 2 Editionも 無料アップデートで新コンテンツ追加！

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