アーケードレーシングゲーム『4PGP』のPlayStation(R)5およびSteam版が本日発売！ 併せてNintendo SwitchTM版とNintendo Switch 2 Editionも 無料アップデートで新コンテンツ追加！
株式会社 3goo（サングー、本社?東京都渋?区、代表取締役?ディコスタンゾ ニコラ）は、マルチプレイ対応アーケードレーシングゲーム『4PGP』 のPlayStation(R)5およびSteam版を、本? 2026 年 6?11?（?）に発売いたしました。価格はPlayStation(R)5版、Steam版共に 1,980円（税込）です。また、発売を記念して、Nintendo SwitchTM版および『4PGP - Nintendo Switch 2 Edition』向けに無料アップデートを配信しております。
『4PGP』 4Kローンチトレーラー▼
https://x.gd/vBELD
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351958/images/bodyimage1】
ご購入はこちらから▼
PlayStationTMStore https://x.gd/GBxODy
Steam https://x.gd/YJzA3
■ゲーム概要
『4PGP』は、初心者から上級者まで楽しめるマルチプレイ対応アーケードレーシングゲームです。90年代のアーケードゲームの興奮と最新技術を融合し、どこでも、だれとでも白熱レースを楽しめます！
一人でも、最大４人の画面分割プレイでも遊べ、難易度はROOKIE/NOVICE/VETERAN/EXPERTとプレイヤーの実力に応じて4段階を用意。クイックプレイ、チャンピオンシップ、タイムアタックといった多彩なモードに挑戦しながら、走れば走るほど新たなマシンやコースがアンロックされ、より速く、より激しいレースが楽しめます。
■開発スタッフ
『Test Drive Unlimited Solar Crown』や『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズなど、数々のレーシングタイトルのパブリッシングで培った経験を活かし、3gooが本作を開発しました。
『4PGP』には、アーケードレーシングジャンルを代表するクリエイターであり、『セガラリー』や『リッジレーサー』などの名作で知られる佐々木健二氏がデザイン面で参加。
また、サウンドトラックは『セガラリー』『バーチャレーシング』『首都高バトル』シリーズなどを手がけた河村知之氏が担当し、スピード感あふれるレース体験を音楽面からも盛り上げます。
■PS5版、Steam版の追加要素
● アクセル・ブレーキのアナログ入力対応
アクセルやブレーキをアナログ入力で細かくコントロールできるようになり、より高度なドライビングテクニックを駆使したレースが楽しめます。
● 操作設定とキーマッピングの追加
PlayStation(R)5版では、○×ボタン、L2/R2ボタン、右スティックなど複数の操作設定から選択可能。Steam版では、ゲームパッドおよびキーボードのキーマッピングに対応しています。
● 4K/60fps対応
4K解像度と刷新されたビジュアルエフェクトにより、『4PGP』がこれまで以上に美しく、滑らかな映像で楽しめます。
● 新マシン「SAFETY CAR」追加
クイックレースを画面分割でプレイすることによって、新たな車両「SAFETY CAR」を解放できます。
● Steam版はリモートプレイ対応
Remote Play Togetherで世界中のフレンドとレースが楽しめます。
■ Nintendo SwitchTM版およびNintendo Switch 2 Editionの無料アップデート
PlayStation(R)5版およびSteam版の発売にあわせて、2026年2月5日に発売したNintendo SwitchTM版および『4PGP - Nintendo Switch 2 Edition』向けに無料アップデートを配信いたしました。本アップデートでは、PS5版およびSteam版で追加された新機能やコンテンツ、ゲームプレイの改善点をすべて収録しています。これにより、既存のプレイヤーの皆様も、新たなバランス調整や操作設定、ハンドルコントローラーによるレース体験、新マシンの追加など、さまざまな新要素をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351958/images/bodyimage2】
■開発者コメント
レース体験全体をさらに向上させるため、さまざまな調整を行いました。まず、CPUの挙動を見直し、ライバルたちは引き続き手強い存在でありながら、以前ほどアグレッシブではなくなり、プレイヤーをコース外へ押し出すような行動を取らなくなりました。また、CPUが独自のピットイン戦略を採用するようになったことで、レース展開はよりダイナミックで予測不能になり、トップを走るするマシンがいつピットインするのか分からない、緊張感のあるレースを楽しめます。
―ジョナサン・マロール（ディレクター）
PlayStation(R)5版およびSteam版『4PGP』では、プレイヤーの皆様から寄せられたご意見をもとに、本作を初めてプレイする方でも遊びやすく、一方で熟練プレイヤーにはよりやり応えのある体験を提供することを目指しました。
―杉山精命（プロジェクトマネージャー）
■主な特長
● みんなで遊べる白熱レース！
初心者から上級者まで楽しめる難易度設計や、アシストモードや複数の操作設定を搭載し、子供から大人まで気軽に楽しみ、熱中できる体験が待っている！
● ４つのプレイスタイル
一人プレイと画面分割プレイに加えて、Nintendo SwitchTM2ではおすそわけ通信を使って近くの友達と遊んだり、ゲームチャット経由で世界中のフレンドとプレイ可能！
● 多彩なゲームモードと遊ぶほど増えていくコンテンツ
クイックレースでさっと遊んだり、チャンピオンシップで実力を試したり、タイムアタックでベストラップ更新を目指したりなど、多彩な遊び方が可能。世界各国をモチーフにした14サーキット、実在するフォーミュラカーをモデルにした19台のマシンを収録。チャンピオンシップやクイックレースをクリアしていくことで解放しよう。
公式ウェブサイト：www.4pgp.com
【商品概要】
タイトル：4PGP
発売日：2026年6月11日(木)
対応機種：
-PlayStation(R)5（デジタル版）
-Steam（デジタル版）
価格: 1,980円（税込）
ジャンル: レーシング
プレイ人数: 1～4人
対応言語：日本語、 英語、 スペイン語、 ポルトガル語、 イタリア語、 ドイツ語、 フランス語、 簡体字、 繁体字、 韓国語
権利表記：Developed in cooperation with VISION REELLE. Published and distributed by (C)3goo K.K.
Game Engine underlying technology under license from VISION REELLE - Jonathan MAROLE (C)2015-2026.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。(C)3goo K.K. all rights reserved.
会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
■本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先
株式会社3goo E-mail: media@3goo.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351958/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社3goo
『4PGP』 4Kローンチトレーラー▼
https://x.gd/vBELD
ご購入はこちらから▼
PlayStationTMStore https://x.gd/GBxODy
Steam https://x.gd/YJzA3
■ゲーム概要
『4PGP』は、初心者から上級者まで楽しめるマルチプレイ対応アーケードレーシングゲームです。90年代のアーケードゲームの興奮と最新技術を融合し、どこでも、だれとでも白熱レースを楽しめます！
一人でも、最大４人の画面分割プレイでも遊べ、難易度はROOKIE/NOVICE/VETERAN/EXPERTとプレイヤーの実力に応じて4段階を用意。クイックプレイ、チャンピオンシップ、タイムアタックといった多彩なモードに挑戦しながら、走れば走るほど新たなマシンやコースがアンロックされ、より速く、より激しいレースが楽しめます。
■開発スタッフ
『Test Drive Unlimited Solar Crown』や『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズなど、数々のレーシングタイトルのパブリッシングで培った経験を活かし、3gooが本作を開発しました。
『4PGP』には、アーケードレーシングジャンルを代表するクリエイターであり、『セガラリー』や『リッジレーサー』などの名作で知られる佐々木健二氏がデザイン面で参加。
また、サウンドトラックは『セガラリー』『バーチャレーシング』『首都高バトル』シリーズなどを手がけた河村知之氏が担当し、スピード感あふれるレース体験を音楽面からも盛り上げます。
■PS5版、Steam版の追加要素
● アクセル・ブレーキのアナログ入力対応
アクセルやブレーキをアナログ入力で細かくコントロールできるようになり、より高度なドライビングテクニックを駆使したレースが楽しめます。
● 操作設定とキーマッピングの追加
PlayStation(R)5版では、○×ボタン、L2/R2ボタン、右スティックなど複数の操作設定から選択可能。Steam版では、ゲームパッドおよびキーボードのキーマッピングに対応しています。
● 4K/60fps対応
4K解像度と刷新されたビジュアルエフェクトにより、『4PGP』がこれまで以上に美しく、滑らかな映像で楽しめます。
● 新マシン「SAFETY CAR」追加
クイックレースを画面分割でプレイすることによって、新たな車両「SAFETY CAR」を解放できます。
● Steam版はリモートプレイ対応
Remote Play Togetherで世界中のフレンドとレースが楽しめます。
■ Nintendo SwitchTM版およびNintendo Switch 2 Editionの無料アップデート
PlayStation(R)5版およびSteam版の発売にあわせて、2026年2月5日に発売したNintendo SwitchTM版および『4PGP - Nintendo Switch 2 Edition』向けに無料アップデートを配信いたしました。本アップデートでは、PS5版およびSteam版で追加された新機能やコンテンツ、ゲームプレイの改善点をすべて収録しています。これにより、既存のプレイヤーの皆様も、新たなバランス調整や操作設定、ハンドルコントローラーによるレース体験、新マシンの追加など、さまざまな新要素をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351958/images/bodyimage2】
■開発者コメント
レース体験全体をさらに向上させるため、さまざまな調整を行いました。まず、CPUの挙動を見直し、ライバルたちは引き続き手強い存在でありながら、以前ほどアグレッシブではなくなり、プレイヤーをコース外へ押し出すような行動を取らなくなりました。また、CPUが独自のピットイン戦略を採用するようになったことで、レース展開はよりダイナミックで予測不能になり、トップを走るするマシンがいつピットインするのか分からない、緊張感のあるレースを楽しめます。
―ジョナサン・マロール（ディレクター）
PlayStation(R)5版およびSteam版『4PGP』では、プレイヤーの皆様から寄せられたご意見をもとに、本作を初めてプレイする方でも遊びやすく、一方で熟練プレイヤーにはよりやり応えのある体験を提供することを目指しました。
―杉山精命（プロジェクトマネージャー）
■主な特長
● みんなで遊べる白熱レース！
初心者から上級者まで楽しめる難易度設計や、アシストモードや複数の操作設定を搭載し、子供から大人まで気軽に楽しみ、熱中できる体験が待っている！
● ４つのプレイスタイル
一人プレイと画面分割プレイに加えて、Nintendo SwitchTM2ではおすそわけ通信を使って近くの友達と遊んだり、ゲームチャット経由で世界中のフレンドとプレイ可能！
● 多彩なゲームモードと遊ぶほど増えていくコンテンツ
クイックレースでさっと遊んだり、チャンピオンシップで実力を試したり、タイムアタックでベストラップ更新を目指したりなど、多彩な遊び方が可能。世界各国をモチーフにした14サーキット、実在するフォーミュラカーをモデルにした19台のマシンを収録。チャンピオンシップやクイックレースをクリアしていくことで解放しよう。
公式ウェブサイト：www.4pgp.com
【商品概要】
タイトル：4PGP
発売日：2026年6月11日(木)
対応機種：
-PlayStation(R)5（デジタル版）
-Steam（デジタル版）
価格: 1,980円（税込）
ジャンル: レーシング
プレイ人数: 1～4人
対応言語：日本語、 英語、 スペイン語、 ポルトガル語、 イタリア語、 ドイツ語、 フランス語、 簡体字、 繁体字、 韓国語
権利表記：Developed in cooperation with VISION REELLE. Published and distributed by (C)3goo K.K.
Game Engine underlying technology under license from VISION REELLE - Jonathan MAROLE (C)2015-2026.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。(C)3goo K.K. all rights reserved.
会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
■本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先
株式会社3goo E-mail: media@3goo.co.jp
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配信元企業：株式会社3goo
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