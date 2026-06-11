英語としては正しいはずなのに、

海外会議で評価されない――

その違和感の正体は「語彙」でも「文法」でもありません。

本セミナーでは、現役通訳者と英語ネイティブ講師が、ビジネス英語における“伝わらない構造”を可視化し、実務で成果につながる「伝え方」へと変えていきます。

海外との会議、プレゼンテーション、交渉の場において

「英語としては正しいにもかかわらず意図が伝わらない」

「ネイティブとのコミュニケーションにおいて手応えが得られない」

といった課題は、多くのビジネスパーソンに共通して見られます。

インタースクールでは、この課題を単なる語彙や文法の問題ではなく、「話の組み立て方（ロジック）」と「伝え方（発話デリバリー）」の2つの観点から捉え、改善に特化した体験型セミナーを企画しました。

◆ 本セミナーの特徴

プロ通訳者が推奨する「1分間スピーチ」を軸にセミナーを構成。 参加型ワークによるフィードバックセッションをご用意しています。

・なぜ伝わらないのか

・何を改善すればいいのか

が明確に。単なる知識の習得ではなく、「伝わる状態への変化」を実感できる構成となっています。

◆ 登壇者

本セミナーには、以下2名のプロフェッショナルが登壇します。

□日英通訳者

平井 聖一（インターグループ専属通訳者 / エグゼクティブコーディネーター）

会議通訳者として、首相官邸記者会見での同時通訳、経済産業大臣・財務大臣等の通訳、化学・IT・エネルギー・自動車関連の大手企業での経営会議通訳など、業界の第一線で30年にわたり活躍。安倍首相をはじめとした歴代総理大臣４名、孫正義氏など政財界の著名人の通訳を多数担当。

□英語ネイティブ講師

John Liolios（インタースクール Professional Englishコース コーディネーター）

カナダ出身。20年以上にわたり、外務省・経済産業省などの政府官公庁・国際機関や大手企業の「グローバルキャリア養成」を担当。その中で培われたノウハウにより、「国際交渉の場における伝達力」、「ビジネス現場で必要とされる実務英語力」などの育成プログラムを開発。手がけたプログラムは中央省庁の研修にも採用。世界水準のビジネス対応力を養成するエキスパート。

◆ インタースクールとは

プロ通訳者・翻訳者養成校であるインタースクールは、1966年の開校以来、

歴史に残る多くの国際舞台で活躍する通訳者・翻訳者を輩出してきました。

スクールとエージェント部門が一体となり、訓練からプロデビューまでを一貫してサポート。

半世紀を超える通訳エージェントとしての知見とネットワークを活かし、

数多くの修了生を通訳の現場へ送り出しています。

修了生の活躍のステージは・・・ G７サミット関連会合、世界経済フォーラム関連会議（ダボス会議）、外務省案件、大阪・関西版万博、世界陸上など大型国際イベント、グローバル企業の経営会議など多岐にわたります。