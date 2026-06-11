なぜ電気自動車充電インフラはEV普及を支える基盤になりつつあるのか
電気自動車充電インフラ市場の概要
世界の電気自動車充電インフラ市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）28％で成長し、2030年までに2,480億ドルを超える規模に達すると予測されています。各国政府、電力会社、自動車メーカー、充電ネットワーク事業者が電気自動車（EV）の普及を支えるために大規模な投資を進めていることから、同市場は輸送分野において最も急成長している市場の一つとなっています。
2030年までに約1兆1,400億ドル規模に達すると見込まれる輸送車両部品市場と比較すると、電気自動車充電インフラ市場は約22％を占める見通しです。また、2030年までに約9兆4,000億ドル規模に達すると予測される輸送業界全体の約3％を占めると見込まれています。
市場ハイライト 指標 数値
2030年市場規模 - 2,480億ドル
CAGR（2025～2030年） - 28％
最大地域市場 - アジア太平洋地域（1,210億ドル）
最大国別市場 - 中国（610億ドル）
最大セグメント - 低速充電器（1,490億ドル）
市場リーダー - ABB Group（市場シェア5％）
上位10社の市場シェア - 20％
成長機会総額 - 1,750億ドル
最大成長セグメント - 低速充電器（+1,060億ドル）
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EV充電インフラ市場の成長を支える主要要因
電気自動車充電インフラ市場の急速な成長は、輸送業界を変革する3つの大きなトレンドによって支えられています。
電気自動車の普及拡大
電気乗用車、商用車、バス、二輪車の普及拡大により、充電ネットワークへの需要が急速に高まっています。先進国だけでなく新興国でも車両の電動化が進む中、充電事業者は都市部、住宅地、職場、高速道路沿線などへの充電設備導入を加速させています。
電気自動車の普及拡大は、市場に対して年間約2.3％の成長をもたらす主要な要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352022/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352022/images/bodyimage2】
利便性の高い充電環境への需要拡大
消費者は、住宅、職場、商業施設、公共施設、交通拠点など、あらゆる場所で容易に充電できる環境を求めています。
この需要の高まりを受けて、充電事業者はネットワーク密度の向上、待ち時間の短縮、そしてデジタルプラットフォームを活用した利便性向上に取り組んでいます。
便利でアクセスしやすい充電環境への需要は、市場に年間約2.1％の成長をもたらすと見込まれています。
環境意識の高まりと脱炭素化への取り組み
政府、企業、消費者の間で環境負荷低減への意識が高まる中、電動モビリティへの移行が加速しています。
その結果、EV充電インフラは脱炭素政策、スマートシティ構想、再生可能エネルギー活用戦略の重要な構成要素として位置付けられています。
環境意識の高まりは、市場に年間約1.8％の成長をもたらすと予測されています。
EV充電インフラ市場をリードする地域はどこか
アジア太平洋地域は、2030年までに約1,210億ドル規模へ成長し、世界最大の市場になると予測されています。
市場成長を支える主な要因には以下が含まれます。
● 都市部における充電ネットワークの拡大
● 高速道路向け超急速充電網の整備
● 公共交通機関の電動化
● 電力網の近代化プロジェクト
● 電力会社やエネルギー企業による投資拡大
世界の電気自動車充電インフラ市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）28％で成長し、2030年までに2,480億ドルを超える規模に達すると予測されています。各国政府、電力会社、自動車メーカー、充電ネットワーク事業者が電気自動車（EV）の普及を支えるために大規模な投資を進めていることから、同市場は輸送分野において最も急成長している市場の一つとなっています。
2030年までに約1兆1,400億ドル規模に達すると見込まれる輸送車両部品市場と比較すると、電気自動車充電インフラ市場は約22％を占める見通しです。また、2030年までに約9兆4,000億ドル規模に達すると予測される輸送業界全体の約3％を占めると見込まれています。
市場ハイライト 指標 数値
2030年市場規模 - 2,480億ドル
CAGR（2025～2030年） - 28％
最大地域市場 - アジア太平洋地域（1,210億ドル）
最大国別市場 - 中国（610億ドル）
最大セグメント - 低速充電器（1,490億ドル）
市場リーダー - ABB Group（市場シェア5％）
上位10社の市場シェア - 20％
成長機会総額 - 1,750億ドル
最大成長セグメント - 低速充電器（+1,060億ドル）
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EV充電インフラ市場の成長を支える主要要因
電気自動車充電インフラ市場の急速な成長は、輸送業界を変革する3つの大きなトレンドによって支えられています。
電気自動車の普及拡大
電気乗用車、商用車、バス、二輪車の普及拡大により、充電ネットワークへの需要が急速に高まっています。先進国だけでなく新興国でも車両の電動化が進む中、充電事業者は都市部、住宅地、職場、高速道路沿線などへの充電設備導入を加速させています。
電気自動車の普及拡大は、市場に対して年間約2.3％の成長をもたらす主要な要因になると予測されています。
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利便性の高い充電環境への需要拡大
消費者は、住宅、職場、商業施設、公共施設、交通拠点など、あらゆる場所で容易に充電できる環境を求めています。
この需要の高まりを受けて、充電事業者はネットワーク密度の向上、待ち時間の短縮、そしてデジタルプラットフォームを活用した利便性向上に取り組んでいます。
便利でアクセスしやすい充電環境への需要は、市場に年間約2.1％の成長をもたらすと見込まれています。
環境意識の高まりと脱炭素化への取り組み
政府、企業、消費者の間で環境負荷低減への意識が高まる中、電動モビリティへの移行が加速しています。
その結果、EV充電インフラは脱炭素政策、スマートシティ構想、再生可能エネルギー活用戦略の重要な構成要素として位置付けられています。
環境意識の高まりは、市場に年間約1.8％の成長をもたらすと予測されています。
EV充電インフラ市場をリードする地域はどこか
アジア太平洋地域は、2030年までに約1,210億ドル規模へ成長し、世界最大の市場になると予測されています。
市場成長を支える主な要因には以下が含まれます。
● 都市部における充電ネットワークの拡大
● 高速道路向け超急速充電網の整備
● 公共交通機関の電動化
● 電力網の近代化プロジェクト
● 電力会社やエネルギー企業による投資拡大