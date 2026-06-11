株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は、戸川みゆき著 『旅するように生きる 人生のベストシーズンの見つけ方』を2026年6月17日（水）に刊行いたします。

「旅」 × 「実現力」 でベストを楽しめる自分になる

四季折々、旅先にベストシーズンがあるように、人生にも「ベストシーズン」があります。若いうちだからこそ楽しめる旅。親が元気なうちに一緒に行きたい旅――。その瞬間を逃してしまえば、二度と同じ体験はできないかもしれません。旅先がもっとも輝く季節を逃すことと同様に、人生のベストシーズンを逃してしまうのもまた、もったいないことなのです。 本書では、四季折々の旅や人生の節目の旅を通して、「人生をもっと豊かにする旅との向き合い方」を紹介します。 就職経験ゼロ、専業主婦からの離婚を経て、自ら人生を切り拓き、1泊400万円の超ラグジュアリーホテルを楽しめるようになった著者が伝えるのは、「いつか行こう」を「必ず行く」に変える実現力。人生のベストシーズンを逃さず、自らつくり出すための考え方が詰まった一冊です。

※以下本書より抜粋要約

旅は内側が変わる体験

会社を辞めた時、結婚した時、子供が巣立った時、人生に迷いが生まれた時――。 人生という物語には、必ず「章の変わり目」が訪れます。 その変わり目に旅へ出ることで、 新しい章をフレッシュな気持ちで迎えることもできるでしょう。 旅は、外に出かけて珍しいものを見たり、味わったりすること以上に、 「内側が変わる体験」。本書では、人生に「新しい流れを作る方法」として、 それぞれの瞬間、心境に適した旅を、著者の実体験をベースにご紹介しています。

場所にも人生にも「ベストシーズン」がある

● 旅先のベストシーズン たとえば…… 日本が冬の間、モルディブ・セブ島などは乾季。海も穏やかで、透明度も高いベストシーズン。 「寒い日本から、一気に常夏へ」のギャップも、それだけで心躍ります。 ● 人生のベストシーズン ・若いうちこそ、体力も気力もあって楽しめる旅 ・子供がまだ小さいうちにこそ体験させたい旅 ・親がまだ元気なうちに、一緒に行きたい旅 こうした「人生のベストシーズン」は、必ず “期限付き”。 そのうち行こうと思っている間に、時間はあっという間に過ぎてしまいます。 その土地がもっとも輝く季節に訪れること。自分自身の人生のベストシーズンを逃さないこと。 本書では、その両方を大切にする旅のあり方を紹介しています。

この夏訪れたい、淡路島

「ザ・ヴィラ・サントリーニ淡路」で、エーゲ海の白と青を国内で 白壁と青いドーム屋根のヴィラは、一瞬でサントリーニにワープした感覚に。 日頃、様々な義務感や、固定観念で一杯になった心を解き、太陽の下で、子供の頃の自分―本当の“自分らしさ”を取り戻すことができます。 さらに、淡路島西海岸は、夕陽の名所。 太陽が沈み、海面に触れる瞬間、笑い声や、音楽、すべての音が一瞬止まり、“永遠”がそこにありました。

「いつか行きたい」を叶える実現力

「いつか行きたい」「そのうちやりたい」という願望を、実現可能な計画へ変える方法も紹介。 【夢ノートを書く】 ふわふわした願望を書くノートではなく、足もとの現実を直視するためのノート ① “リアルな願望”を書く ： 洗濯機を買い替える、など “これは必要” “こうなったらハッピー” ② 「期日」と「金額」を具体的な「数字」にする ： 明確に書き出すと、強い危機感に。覚悟が決まる ③ どうやったらできる？ ： 「どうせ無理」という限界を取っ払って行動する 曖昧な願望を、具体的な人生の計画として落とし込むことで、夢は動き出すのです。

書籍情報

タイトル：旅するように生きる 人生のベストシーズンの見つけ方 著者：戸川みゆき ページ数：252ページ 価格：1,760円(10%税込） 発行日：2026年6月17日 ISBN：978-4-86667-836-8 amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678364/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18600940/ ※価格は販売時点の予定価格です。変更になる場合があります。

目次

第１章 四季の旅で心を整える 春・京都 夏・淡路島 秋・京都 冬・軽井沢 第２章 海外旅行で自分の「世界」を広げる モルディブ カンボジア ラスベガス メキシコ アフリカ 第３章 行動を変えるマインドセット8 第４章 人生を再設計するステップ8 第５章 ベストシーズンは自分で作れる

プロフィール

戸川みゆき（とがわ・みゆき）

旅行愛好家、投資家 兵庫県神戸市出身、大阪在住。 生涯学習を軸にして、国内外の四季を感じる「ベストシーズン」を探し提案し続ける。 特にモルディブに魅了され、これまで200回を超えるダイビング経験をもつ。 専業主婦から離婚を経て独立し、人材コンサルタントとして法人・個人あわせて5,000件以上を支援。 現在は富裕層向け旅行アドバイザーとしても活動し、Instagramやnoteでは「人生の季節を旅する」ライフスタイルを発信している。

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