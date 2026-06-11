NexusWaveの船内情報通信技術(ICTアーキテクチャ)および機器に対する船級認証を受けたことで、同サービスに対する最新のIACS UR E27サイバーセキュリティ基準への完全準拠が証明されました

英国・ロンドン 2026年6月11日

米国に本社を構える衛星通信事業会社大手Viasat(NASDAQ:VSAT)傘下のInmarsat Maritime(本社英国=ロンドン)が提供する完全管理型の統合接続サービス「NexusWave」は、ClassNK(一般財団法人 日本海事協会)よりサイバーセキュリティ型式承認(Cyber Security Type Approval)を取得いたしました。

本認証は、ClassNKがNexusWaveの船内情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology、通称ICTアーキテクチャ)および関連機器を評価した結果、国際船級協会連合(IACS)が定める最新のサイバーセキュリティ基準である統一要件「UR E27(Rev.1)」に完全に準拠していることを確認したものです。

UR E27は、対象となる船内システムおよび機器のサイバーレジリエンス(サイバー耐性)に関する必須要件を定めたものであり、安全かつ信頼性の高い運用に影響を及ぼす可能性のあるサイバー攻撃の発生を低減し、その影響を軽減できるよう、システムが設計されていることを求めています。

ClassNKは各コンポーネント単体の評価に加え、NexusWaveの関連する船内ICTアーキテクチャ全体を考慮した検証を実施しました。これには、船内ネットワーク機器、関連するオーケストレーションプロセス、ならびにNexusWaveのマネージドサービスエッジインフラストラクチャの構成要素が含まれます。

システムを統合された船内ICTアーキテクチャとして評価したことにより、本認証はUR E27の趣旨に沿ったNexusWaveのシステムレベルでのサイバーレジリエンスを裏付けるものとなっています。

Inmarsat Maritimeのゼネラルマネージャー兼バイスプレジデントであるGert-Jan Panken(ガートヤン・パンケン)は次のように述べています。

「サイバーレジリエンスは、船主にとって重要な運用要件となっています。今回のClassNKによるサイバーセキュリティ認証は、NexusWaveが設計段階から高い安全性と耐障害性を備えるよう開発されていることを第三者機関が独立して証明するものです。また、海上における重要業務アプリケーションの運用や、進化するコンプライアンス要件への対応に必要な運用上の信頼性をお客様へ提供するという当社の取り組みを、さらに強化するものです。」

ClassNKの機関部、部長である岡本太郎氏は次のようにコメントしています。

「このたび、Inmarsat MaritimeのNexusWaveに対し、サイバーセキュリティ型式承認を発行できることを大変嬉しく思います。本認証は、NexusWaveの船内ICTアーキテクチャおよび関連機器がIACS UR E27の適用要件に適合していることを当協会が検証した結果によるものです。Inmarsat Maritimeのような衛星通信業界における先進企業との協力は、船舶におけるサイバー耐性技術の導入を支援する上で重要な一歩となると考えています。ClassNKは今後も、公正な検証および認証を通じて、海事技術の安全性と信頼性の向上に貢献してまいります。」

Inmarsat Maritime お問い合わせ先

Lidia Selivanova VP Marketing & Communications, Inmarsat Maritime lidia.selivanova@viasat.com

Debbi Bonner Managing Director, JLA Communication debbi.bonner@j-l-a.com

吉田麻貴 ( 日本語版) 代表取締役 スターマリン・パブリックリレーションズ株式会社 maki@starmarinepr.com

Inmarsat Maritimeについて

InmarsatはViasatグループの一員として、海事業界のデジタル化を推進し続けています。

40年以上にわたる経験を有するInmarsat Maritimeは、船主および船舶運航者が常時接続を維持し、安全な航海を実現するとともに、運航効率の向上や乗組員の福祉向上を図ることができる、信頼性の高い革新的なソリューションを提供しています。

Viasatは、「世界中のすべての人とあらゆるものをつなぐことができる」と信じるグローバル通信企業です。世界24か国に拠点を持ち、その使命は、世界中の消費者、企業、政府機関および軍事組織がどのようにコミュニケーションを取り、接続するかを形作っています。

Viasatは、地上・航空・海上を問わず、あらゆる場所で高品質かつ信頼性が高く、安全で手頃な価格の高速通信を実現する究極のグローバル通信ネットワークの構築を進めています。これにより、人々の生活へ積極的な影響をもたらすとともに、宇宙における持続可能な未来の実現にも取り組んでいます。

2023年5月、ViasatはInmarsatの買収を完了し、両社の人材、技術およびリソースを統合することで、新たなグローバル通信パートナーとしての体制を構築しました。

詳細については、Viasat公式サイト(www.viasat.com)、Viasat News Roomをご覧いただくか、LinkedIn、X、Instagram、Facebook、Bluesky、Threads、YouTubeでフォローしてください。

Inmarsat Maritimeは、英国ロンドンにあるViasatの国際事業本部を拠点としています。

Inmarsat Maritimeに関する詳細は、Inmarsat.com/maritimeをご覧いただくか、LinkedInでフォローしてください。

Copyright © 2026 Inmarsat Global Limited. All rights reserved.

INMARSAT商標は国際移動衛星機構(International Mobile Satellite Organisation)が所有し、Inmarsat Global Limitedにライセンス供与されています。InmarsatロゴはInmarsat Global Limitedが所有しています。本資料に記載されているその他の製品名および企業名は識別目的のみに使用されており、それぞれの所有者の商標である場合があります。