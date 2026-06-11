吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「喰う麺」が2026年6月8日オープンしたことを報告します。 原材料費や光熱費の高騰により、多くのラーメン店が価格改定を進めるなか、同店は醤油・味噌・塩ラーメンをすべて450円で提供。さらに食べ放題プランを850円で実施するなど、逆張りとも言える挑戦を続けている。

店主はSNS上で「味に自信無し（笑）」「ライバルはカップ麺」と公言。しかしその真意は、グルメ競争ではなく“お腹いっぱいになれる場所”を目指すことにある。 注文から提供までは約90秒。スピードと価格を徹底的に追求し、学生や会社員、建設現場で働く人など、日常的に利用できるラーメン店として支持を集め始めている。 「正直、今の価格で大きく利益が出るとは思っていません。それでも、いつか全国で展開できるチェーンを作りたい。」 そう語る店主が目指すのは、高級化が進むラーメン業界とは異なる新たな選択肢の提示だ。 “安い・早い・腹いっぱい”。 その価値を改めて問い直す一杯が、大阪・福島から始まっている。

メニュー概要

醤油ラーメン 450円 味噌ラーメン 450円 塩ラーメン 450円 替え玉 150円 2杯目 250円 食べ放題 850円（最大6杯）

店舗情報

店名：喰う麺 住所：大阪府大阪市福島区福島7-7-7 永井ビル1階 アクセス：JR福島駅より徒歩数分 営業時間：10:30～14:30 定休日：なし Instagram https://www.instagram.com/ku__men/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/