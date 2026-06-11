スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX SPORTS JAPAN（RDX® SPORTS 日本総代理店）」は、日焼け・カラーなしでも出場できるなど、誰でも挑戦できる新時代のボディコンテスト｢FABO｣の年間メインスポンサーに就任することとなりました。 各表彰者に贈呈される賞品や参加者賞としてRDX商品を提供いたします。

｢FABO｣の年間メインスポンサーについて

FABOは、「誰もが挑戦できるボディコンテスト」をコンセプトに開催される新しいフィットネスコンテストです。過度な日焼けやカラーリングを必要とせず、初心者から上級者まで幅広い参加者が挑戦しやすい大会運営を特徴としています。また、選手一人ひとりにスポットライトが当たる独自の「フラットジャッジシステム」を採用し、公平性の高い審査を実現。さらに、出場者・観客双方にとって分かりやすく快適な進行を追求することで、ボディメイク競技の新たな価値創出に取り組んでいます。 この度、RDX SPORTS JAPANは、2026年6月20日(土)より開幕するFABO 2026シーズン全5大会の年間メインスポンサーとして協賛いたします。優勝者への副賞や参加賞の提供に加え、会場内で実施されるじゃんけん大会や抽選会、懸垂チャレンジなどの参加型企画を通じて、RDX製品を実際に体験いただける機会を創出いたします。競技者の皆さまはもちろん、ご来場いただく観客の皆さまにも高品質なトレーニングギアの魅力をお届けし、フィットネスへの挑戦をサポートしてまいります。 ■主催者コメント このたび、RDX SPORTS JAPAN様にFABO 2026シーズンの年間メインスポンサーとしてご支援いただけますこと、心より感謝申し上げます。 FABOは、「ボディメイク競技に挑戦したい」という想いを持つすべての方に、ステージに立つ機会を届けたいという想いからスタートした大会です。 過度な日焼けやカラーリングも不要としており、初心者・初出場の方から経験者まで、それぞれの段階で挑戦できる場づくりを大切にしてまいりました。 また、選手の拘束時間や観客の観戦負担を抑えた、分かりやすくコンパクトな大会設計もFABOの特徴です。 さらに本年は、海外団体との提携により、プロ資格の発行や海外大会への挑戦機会も広がりました。FABOでの挑戦が、選手の皆様にとって競技キャリアや人生の選択肢を広げるきっかけとなれば幸いです。 今回、RDX SPORTS JAPAN様にご協賛いただくことで、選手の皆様の努力を称える副賞や、来場者の皆様にも楽しんでいただける参加型企画をより充実させることができます。 高品質なトレーニングギアを通じて、競技者だけでなく、これからフィットネスに挑戦する方々にも「自分も挑戦してみたい」と感じていただける機会になれば幸いです。 FABOは今後も、選手・観客・協賛企業の皆様とともに、誰もが挑戦しやすく、そして挑戦する姿が正当に評価されるボディメイク競技の場をつくってまいります。 波平 佳実 (FABO代表)

https://www.fabo-international.com/

■大会一覧 ・6/20(土)「RDX JAPAN Presents FABO TOKYO CHALLENGE 2026​」 ・8/29(土)「RDX JAPAN Presents FABO Jr, NOVICE & MASTERS CHAMPIONSHIP 2026​」 ・11/3(火・祝)「RDX JAPAN Presents FABO RYUKYU ASIA GRAND PRIX 2026」 ・11/14(土)「RDX JAPAN Presents FABO UNIVERSE 2026」 ・11/14(土)「RDX JAPAN Presents FABO UWSG JAPAN PRO 2026」 ■提供内容 ●優勝副賞 ・トレーニングベルト WBSシリーズ ・RDXフックストラップ ●参加賞 ・RDXリストストラップ ●会場企画・特別賞 ・リストストラップ（じゃんけん大会、抽選会、懸垂チャレンジ景品） ・フックストラップ（懸垂チャレンジ上位者、特別賞） ・トレーニングベルト WBSシリーズ（オーバーオール優勝者、プロ資格授与者への副賞）

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこで『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、現在では世界特許まで取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品を作ることに成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsports.jp/ ・amazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx ・楽天市場公式サイト：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sportsimpact/rdx/ ・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア 「BRIDGE OF DREAMS」：https://sportsimpact.jp/bridge-of-dreams/ プロスポーツ メディア 「GLORY BEYOND DREAMS」：https://sportsimpact.jp/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更 所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２ 設立： 平成29年3月1日 代表： 飯田 航 資本金：5,000,000円 事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/