株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、運営する「LP制作.jp」において、PC向け和菓子・洋菓子・スイーツのLP制作実績が77件になったことをお知らせします。 和菓子・洋菓子・スイーツのランディングページでは、味わいや素材感、季節感、贈り物としての特別感を、写真やコピー、ページ構成を通じて丁寧に伝えることが重要です。今回の実績増加は、食品ジャンルにおけるデザイン制作へのご相談が広がっていることを背景としています。 Ryuki Designでは、ヒアリング内容をもとに構成作成からデザイン・コーディングまで社内で対応し、商品の魅力が伝わるLP制作を提供しています。今回の77件は公開可能な実績の一部であり、全ジャンルを合わせたLP制作実績は累計5,000本以上に上ります。

和菓子・洋菓子・スイーツLP需要の背景

https://rdlp.jp/portfolio?tc=6

和菓子・洋菓子・スイーツは、味だけでなく、見た目の美しさや季節感、贈り物としての特別感が重視される商材です。店頭であれば香りや質感、包装の雰囲気を直接伝えられますが、オンライン上では写真、コピー、ページ全体の構成によって商品の魅力を表現する必要があります。そのため、商品の特徴を1ページで丁寧に伝えられるランディングページの重要性が高まっています。 特にPC向けのLPでは、大きな画面を活かして商品写真や素材へのこだわり、製造工程、ブランドの世界観などを整理して見せやすいという特徴があります。和菓子では伝統性や上品さ、洋菓子では華やかさや素材感、スイーツ全般では季節限定感やギフトとしての選びやすさが求められます。こうした情報を分かりやすく届けるために、和菓子・洋菓子・スイーツ商材に対するLP制作へのニーズが広がっています。 また、食品のランディングページでは、単に商品情報を並べるだけでなく、味わいを想像できる表現や、購入後の利用シーンをイメージできる構成が大切です。自宅用、手土産、季節の贈答品など、用途に応じた魅力を伝えることで、商品の価値がより具体的に伝わります。こうした背景から、和菓子・洋菓子・スイーツのランディングページ制作は、商品理解を深めるためのページ制作として重要性を増しています。

スイーツLPで伝えるべき魅力

和菓子・洋菓子・スイーツのLPでは、商品そのものの情報に加えて、味わいを想像できる表現や、手に取ったときの満足感を伝えることが重要です。食品は実際に口にするまで味を確かめられないため、写真の見せ方、素材の説明、食感を表すコピー、盛り付けや包装の雰囲気などを通じて、商品の魅力を具体的に届ける必要があります。 和菓子では、伝統的な製法や上品な甘さ、季節の素材を使った繊細な表現が求められます。洋菓子では、クリームやチョコレート、果物などの質感を活かし、華やかさや特別感を伝える構成が効果的です。スイーツ全般では、自宅で楽しむ商品なのか、手土産やギフト向けの商品なのかによって、ページ内で伝えるべき内容も変わります。 PC向けの和菓子・洋菓子・スイーツ ランディングページでは、画面の広さを活かして、商品の全体像、断面、素材、利用シーン、包装イメージなどを順序立てて見せることができます。特にギフト需要のある商品では、価格や内容量だけでなく、相手に贈ったときの印象や、季節の行事との相性を伝えることも大切です。 和菓子・洋菓子・スイーツのLP制作では、見た目のおいしさだけに偏らず、商品背景やブランドらしさ、選ばれる理由を整理して伝える構成が成果につながります。ページ全体を通じて、商品の価値を無理なく理解できる流れを作ることが、食品ジャンルのLPに求められる大切なポイントです。

LP制作のご相談はRyuki Designへ

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式会社Ryuki Designは、これまでに累計5,000本以上のLP制作を手がけてきたデザイン制作会社です。 今回ご紹介した和菓子・洋菓子・スイーツ分野の77件もその一部であり、この分野のLP制作では、商品の見た目のおいしさだけでなく、素材へのこだわり、味わい、季節感、ギフトとしての特別感などを、ページ全体で分かりやすく伝えることを大切にしています。 ヒアリング内容をもとに、案件を担当するディレクターが構成作成から対応し、商品の魅力が自然に伝わるランディングページ制作を行っています。

また、Ryuki Designはデザイン・コーディングまでを社内のデザイナーとコーダーが担当する完全内製体制を採用しています。 下請けや外注を使わず、社内で一貫して制作を進めることで、品質を保ちながらスピーディーな対応を実現しています。PC向けのLP制作においても、画面の広さを活かした見せ方や、商品写真を引き立てるレイアウト、購入前に必要な情報を整理した構成づくりに対応可能です。 これまでに累計5,000本以上のLP制作を手がけ、取引企業数も4,000社を超えています。 和菓子・洋菓子・スイーツ LP制作においても、食品ならではのシズル感やブランドの世界観を大切にしながら、商品の価値が伝わるページ制作を提供しています。 和菓子・洋菓子・スイーツのランディングページ制作をご検討の際は、構成作成からデザイン制作まで一貫して対応できるRyuki Designへご相談ください

会社概要

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会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：和菓子・洋菓子・スイーツ77件、全ジャンル累計5,000本以上、累計取引社数4,000社以上

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/