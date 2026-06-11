台湾・屏東(ピントン)産最高級マンゴーを輸入販売する佐藤貿易株式会社(所在地：埼玉県春日部市、代表取締役：笹子 秀憲)は、台湾で2度の最優秀県知事賞に輝いた最高峰のマンゴー「チャンピオンマンゴー」の日本国内店舗での本格販売および試食販売会を、2026年6月5日(金)より順次開始いたしました。応援購入サービス「Makuake」にて目標金額3,380％をオーバーし、わずか5分で超早割が完売した話題の味が、ついに日本の店頭に登場。販売開始早々、売切れとなる店舗が続出するなど、早くも空前の大反響を呼んでいます。





クイーンズ伊勢丹試食販売





■ メディア絶賛＆即完売の「チャンピオンマンゴー」が、日本の食卓へ

台湾の広大な大地と太陽が育んだ、2度の台湾屏東県最優秀県知事賞を受賞した至高のマンゴー。それが「チャンピオンマンゴー」です。先行販売となったMakuakeでは、開始わずか5分で超早割が即完売、最終的に目標を3,380％上回る異例の数字を叩き出し、SNSや食に関心の高い層の間で、「一度は食べてみたい」といった声が寄せられていました。

満を持して迎えた6月5日からの一般店頭販売では、初日から「完売」を記録する店舗が相次ぎ、日本国内でのチャンピオンマンゴー旋風が巻き起こっています。





Makuake3,380％ハイ達成





■ 「こんな試食、見たことない！」度肝を抜く、迫力の“大切り”試食販売会

現在、以下の大手百貨店や高級スーパーにて、順次試食販売会を開催しております。





【展開販路一覧】

伊勢丹百貨店、クイーンズ伊勢丹、大野屋、リブレ京成、成城石井、東急ストア、プレッセプレミアム、フレル・ウィズ





【イベントの見どころ】

店頭で行われているのは、一般的な小さな試食ではなく、「大きく大胆にカットされたチャンピオンマンゴー」をその場で提供する、迫力ある試食スタイル。一口食べた瞬間に口いっぱいに広がる濃厚な甘みと、とろけるような食感、そして食べ応えのある味わいに、足を止めてその場でカートに入れるお客様もいらっしゃいます。

6月中には、8つの販路において、無人販売も含む計90回以上の怒涛の試食販売イベントを展開予定です。





成城石井試食販売

リブレ京成試食販売

伊勢丹百貨店試食販売

売り切れ間近





■ 「泥臭い飛び込み電話から始まった」台湾育ちの代表・笹子 秀憲の2年間の軌跡

このプロジェクトを牽引するのは、台湾生まれ・台湾育ちの日本人起業家、佐藤貿易株式会社 代表の笹子 秀憲です。

2年前、日本でチャンピオンマンゴーを広めるために営業活動をスタートした当時、コネもルートも一切ありませんでした。笹子が最初に行ったのは、ネットで「日本のスーパーマーケットランキング」を検索すること。そこから、リストにある店舗へ一つ一つ、泥臭く「飛び込みの電話」をかけ続けることからすべてが始まりました。

断られても、想いが届かなくても、台湾の生産者が命をかけて育てたマンゴーの価値を信じ、前を向き続けた2年間。その情熱が、伊勢丹や成城石井といった日本最高峰のステージでの販売という大きなチャンスを手繰り寄せました。

彼のこれまでの壮絶な挑戦と、マンゴーにかける愛を記録した公式note( https://note.com/no1taiwanmango )は、「涙が出る」「応援したくなる」と、ビジネスパーソンや消費者から共感の声が広がっています。





笹子のnote





■ 代表：笹子 秀憲からのメッセージ

「営業活動を始めた当初は、数え切れないほどの困難と壁がありました。しかし、私たちの熱意を信じてくださった各販路の皆様のご協力のもと、今、こうして日本の一等地という最高のステージを作っていただくことができました。

今、私はそのステージに立ち、まるで我が子のように大切に育ててきたチャンピオンマンゴーを、試食を通して日本の皆様に直接お届けすることができ、心の底から幸せを感じています。

これからも私は、**『実力・努力・協力』**という3つの言葉を胸に深く刻み、生産者の想いと共に、本物の味を日本の皆様の食卓へお届けし続けます。ぜひ、この感動を店頭で体験してください！」





代表の笹子





■ 2026年シーズン、予約販売は「6月22日まで」！

店頭での品薄状態が続く中、公式ECサイトでの2026年シーズン予約販売は【2026年6月22日(月)まで】の期間限定受付となっております。この夏、大切な人へのギフトや、ご自身への最高のご褒美として、本物の「甘い思い出」をぜひお受け取りください。





● 公式ECサイト： https://no1mango.base.shop/

● ストーリー満載のnote(活動記録)： https://note.com/no1taiwanmango









■ 会社概要

商号 ： 佐藤貿易株式会社

代表者 ： 笹子 秀憲

所在地 ： 〒344-0007 埼玉県春日部市小渕1912-17

設立年度： 2024年

事業内容： マンゴー輸入販売

URL ： https://lit.link/en/taiwanchampionmango