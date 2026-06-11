株式会社ヨシックスホールディングス(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：吉岡 昌成、東証プライム・名証プレミア)の飲食事業子会社である株式会社ヨシックスフーズが運営する本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」は、青森県に初出店となる「や台ずし八戸三日町」(八戸市、JR八戸線 本八戸駅南口 徒歩13分)を2026年7月9日(木)にオープンいたします。

この出店で「や台ずし」は41都道府県、367店舗での展開となります。





なお、公式アプリへの登録で、入会時限定「最初の1杯0円クーポン」をプレゼント中！

※一部対象外ドリンクあり





や台ずしイメージ





【店舗概要】

■店舗名 ： や台ずし八戸三日町(ハチノヘミッカマチ)

■所在地 ： 青森県八戸市大字三日町30-2

■開店日 ： 2026年7月9日(木) 16時より営業開始

■営業時間： 16:00～1:00(ラストオーダー／0:30)

■TEL ： 0178-43-7028

■URL ： https://yossix-shop.com/detail/20046/





や台ずし外観





や台ずし内観





＜「や台ずし」について＞

本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」は全国41都道府県、366店舗展開(2026年6月時点)。本格職人が握る寿司が1貫65円(税込)からとリーズナブルな価格設定となっており、刺身・揚げ物・もつ鍋などの居酒屋メニューも豊富に取り揃えております。また、全店にて、毎日(土日祝も含む)オープンから19時まで生ビールを含むドリンクを半額(一部、対象外)としております。





■URL ： https://yataizushi.jp/

■公式X ： https://x.com/yataizushi_yoss

■公式Instagram： https://www.instagram.com/yataizushi_official/





宴会イメージ





や台ずし料理イメージ





＜会社概要＞

社名 ： 株式会社ヨシックスホールディングス(東証プライム・名証プレミア)

所在地 ： 〒461-0025 愛知県名古屋市東区徳川1-9-30 ヨシックスビル

設立 ： 1985年4月1日

資本金 ： 3億6,135万5千円

事業内容： 本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」、

ひとくち餃子居酒屋「ひとくち餃子の頂」など

10業態を全国41都道府県で400店舗以上を展開中。

URL ： https://yossix.co.jp/