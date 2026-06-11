ランチタイムにサクッと移住相談！「第2回 仙北市移住体験オンライン相談会 〜ランチタイムトーク〜」を6月25日（木）に開催











株式会社リベンリ秋田（本社：秋田県仙北市、代表取締役：櫻井 誠）は、仙北市企画部まちづくり課より受託した「令和8年度移住体験サポート業務」の一環として、2026年6月25日（木）12時〜13時30分まで「第2回 仙北市移住体験オンライン相談会 〜ランチタイムトーク〜」を開催いたします。



昨今、地方移住への関心が高まる一方で、「まとまった相談時間が取れない」「まずは気軽に情報収集したい」という声が多く聞かれます。そこで本イベントでは、平日の昼休みにサクッと情報収集ができるよう、カジュアルな相談会としてオンラインで参加できる企画を実施いたします。ランチをとりながら、カメラ・マイクOFFの“耳だけ参加”でのご視聴も大歓迎です。