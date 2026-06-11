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ランチタイムにサクッと移住相談！「第2回 仙北市移住体験オンライン相談会 〜ランチタイムトーク〜」を6月25日（木）に開催
秋田県「仙北市移住体験」から「就職・起業」を叶えた先輩移住者がゲスト登壇！
■ 注目コンテンツ：移住体験から「就職＆起業」へ！先輩移住者のホンネトーク
第２回となる今回は、スペシャルゲストとして、実際に仙北市の移住体験事業に参加したのち、同市へ移住・就職、さらには新会社を起業された先輩移住者がスピーカーとして登場します。
「雪国の暮らしって実際どうなの？」「仕事や住まいはどうやって探した？」など、移住検討者が一番知りたいリアルな地方暮らしの裏側をホンネで聞ける絶好の機会となっております。
■ お昼休みに「ゆるっと」情報収集、途中出入りも自由
本イベントは、お昼休みの時間を有効活用できるよう、時間内の出入りも自由となっていますので、実際に現地に行く前にまずは情報収集から始めたい、という方におすすめのイベントです。後半の質疑応答タイムでは、チャット等での質問も受け付けますので、ぜひお気軽にご参加ください。
【このような方におすすめ】
・「仙北市って子育てしやすい？」と気になっている方
・雪国での実際の暮らし、冬の様子を知りたい方
・地方での仕事探し、住まい探しのコツを知りたい方
・仙北市の移住体験事業に興味がある、または迷っている方
【開催概要】
• 日時： 2026年6月25日（木） 12:00 〜 13:30（※時間内の出入り自由、短時間の参加も可能）
• 開催方法： オンライン（Google Meetにて開催）
• 参加URL： https://meet.google.com/mfi-czcm-doy
• 参加費： 無料
•対象者： 仙北市への移住に関心のある方、地方暮らしに興味のある方
■ 株式会社リベンリ秋田について
「地方に活力を、若者に選択肢を」をミッションに掲げ、秋田・仙北市から地域の未来を創るIT企業です。
自治体と連携した「クマダス」などの災害・クマ出没マップの開発やDX人材育成、自社プロダクト「The Next」シリーズによる業務効率化支援を行うほか、移住体験サポートやシェアオフィス運営など、多角的に地方創生を推進しています。
所在地： 秋田県仙北市角館町中菅沢94-7
代表者： 代表取締役 櫻井 誠
URL：https://www.won-to-x.works/
問い合わせ TEL：050-3154-1105
本件に関するお問合わせ先
仙北市移住体験サポート業務委託 受託事業者／株式会社リベンリ秋田
関連リンク
【公式】秋田・仙北市の移住体験｜2泊3日からのお試し移住
https://semboku-life.org/
仙北市移住体験事業 | 仙北市
https://www.city.semboku.akita.jp/egukite/ijutaiken.html
株式会社リベンリ秋田（本社：秋田県仙北市、代表取締役：櫻井 誠）は、仙北市企画部まちづくり課より受託した「令和8年度移住体験サポート業務」の一環として、2026年6月25日（木）12時〜13時30分まで「第2回 仙北市移住体験オンライン相談会 〜ランチタイムトーク〜」を開催いたします。
昨今、地方移住への関心が高まる一方で、「まとまった相談時間が取れない」「まずは気軽に情報収集したい」という声が多く聞かれます。そこで本イベントでは、平日の昼休みにサクッと情報収集ができるよう、カジュアルな相談会としてオンラインで参加できる企画を実施いたします。ランチをとりながら、カメラ・マイクOFFの“耳だけ参加”でのご視聴も大歓迎です。
昨今、地方移住への関心が高まる一方で、「まとまった相談時間が取れない」「まずは気軽に情報収集したい」という声が多く聞かれます。そこで本イベントでは、平日の昼休みにサクッと情報収集ができるよう、カジュアルな相談会としてオンラインで参加できる企画を実施いたします。ランチをとりながら、カメラ・マイクOFFの“耳だけ参加”でのご視聴も大歓迎です。
■ 注目コンテンツ：移住体験から「就職＆起業」へ！先輩移住者のホンネトーク
第２回となる今回は、スペシャルゲストとして、実際に仙北市の移住体験事業に参加したのち、同市へ移住・就職、さらには新会社を起業された先輩移住者がスピーカーとして登場します。
「雪国の暮らしって実際どうなの？」「仕事や住まいはどうやって探した？」など、移住検討者が一番知りたいリアルな地方暮らしの裏側をホンネで聞ける絶好の機会となっております。
■ お昼休みに「ゆるっと」情報収集、途中出入りも自由
本イベントは、お昼休みの時間を有効活用できるよう、時間内の出入りも自由となっていますので、実際に現地に行く前にまずは情報収集から始めたい、という方におすすめのイベントです。後半の質疑応答タイムでは、チャット等での質問も受け付けますので、ぜひお気軽にご参加ください。
【このような方におすすめ】
・「仙北市って子育てしやすい？」と気になっている方
・雪国での実際の暮らし、冬の様子を知りたい方
・地方での仕事探し、住まい探しのコツを知りたい方
・仙北市の移住体験事業に興味がある、または迷っている方
【開催概要】
• 日時： 2026年6月25日（木） 12:00 〜 13:30（※時間内の出入り自由、短時間の参加も可能）
• 開催方法： オンライン（Google Meetにて開催）
• 参加URL： https://meet.google.com/mfi-czcm-doy
• 参加費： 無料
•対象者： 仙北市への移住に関心のある方、地方暮らしに興味のある方
■ 株式会社リベンリ秋田について
「地方に活力を、若者に選択肢を」をミッションに掲げ、秋田・仙北市から地域の未来を創るIT企業です。
自治体と連携した「クマダス」などの災害・クマ出没マップの開発やDX人材育成、自社プロダクト「The Next」シリーズによる業務効率化支援を行うほか、移住体験サポートやシェアオフィス運営など、多角的に地方創生を推進しています。
所在地： 秋田県仙北市角館町中菅沢94-7
代表者： 代表取締役 櫻井 誠
URL：https://www.won-to-x.works/
問い合わせ TEL：050-3154-1105
本件に関するお問合わせ先
仙北市移住体験サポート業務委託 受託事業者／株式会社リベンリ秋田
関連リンク
【公式】秋田・仙北市の移住体験｜2泊3日からのお試し移住
https://semboku-life.org/
仙北市移住体験事業 | 仙北市
https://www.city.semboku.akita.jp/egukite/ijutaiken.html