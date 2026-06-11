６月１９日（金）から２１日（日）までの３日間、大阪市中央区のＯＭＭビルにて、「第２４回大阪コインショー」が開催されます。（主催・日本貨幣商協同組合）

コインディーラー３１社が参加し、貨幣、紙幣の展示と即売会が行われます。関西地区最大規模の貨幣展示即売会です。

ご後援を頂きました、独立行政法人造幣局・大阪市・関西古泉研究会・英国王立造幣局・フランス国立造幣局・カナダ王室造幣局、ご協力を頂きました日本郵便切手商協同組合に心より感謝申し上げます。

今年、2026年造幣局より発行・販売予定の記念貨幣の中で、昭和の復興と成長をテーマとした「昭和100年記念千円銀貨」は、裏面のデザインとして日本最初の記念貨幣に用いられた「富士山」と「桜」そして平和の象徴である「ハト」が描かれており、収集家の間でも話題をよんでいます。

今回の大阪コインショーのテーマは「秀吉を支えた黄金」でございます。独立行政法人造幣局、造幣博物館のご協力のもと、貨幣制度を確立する基礎となった貴重な金銀貨が特別展示されます。是非ご覧ください。

出店各社も、特別企画商品から日本貨幣商協同組合鑑定書付の高額商品まで、各種取り揃えて皆様のご来場をお待ちしています。貨幣に特化した「コインショー」で、時間の許す限りお楽しみいただければ幸いです。

主催者、出店社共々、皆様のご来場をお待ちしております。

＜開催概要＞

第２４回大阪コインショー

日時 ２０２６年６月１９日（金）～２１日（日）

１９日（金）１０時から１８時（オープニングセレモニーは９時４５分から）

２０日（土）１０時から１８時

２１日（日）１０時から１６時（最終日の入場及び特別展示は１５時まで）

場所 大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１ ＯＭＭビル２階Ａホール

京阪電車「天満橋」東出口 地下鉄谷町線「天満橋」１番出口

会場直通電話（期間中のみ）０６－６９４３－２９８０

主催 日本貨幣商協同組合

後援 独立行政法人造幣局、大阪市、関西古泉研究会、英国王立造幣局、フランス国立造幣局、カナダ王室造幣局

協力 日本郵便切手商協同組合

入場無料

＜特別展示品＞

造幣博物館所蔵の「蛭藻金」「石州御公用切銀（古丁銀）」をはじめ、収集家のコレクションを特別展示致します。是非ご覧ください。

＜特別奉仕品＞

元文小判金 組合鑑定書付 美品 ３４０，０００円（税込）

旧１円銀貨 組合鑑定書付 美品 ６５，０００円（税込）

永楽通宝 美品 ８００円（税込）

国立公園制度１００周年記念貨幣千円カラー銀貨 未使用品 各２２，０００円（税込）

アラビア数字１円札（大正兌換銀行券１円） 未使用 １，０００円（税込）

＜お楽しみイベントコーナー＞

講演「象が描かれた古札」

６月２０日（土）１３：３０～

薄紙にお金を写し取る伝統伎「拓本」体験コーナー

６月１９日（金）～６月２１日（日）

お金の何でも相談室

６月１９日（金）～６月２１日（日）

土・日限定！「こどもスタンプラリー」開催！

スマホで２次元コードを集めると、プレゼントがもらえます。

※参加にはスマートフォンが必要です。先着２５０名様

＜スタンプラリー＞

受付で配布のスタンプラリー用紙にシールを貼って応募すると、抽選で豪華賞品が当たります。

竜50銭銀貨・旭日50銭銀貨・小型50銭銀貨 3点セット ５名様

※お買い物は１，０００円以上でスタンプ１つ。合計３か所のお買い物でご応募できます。

※お一人様応募は１回のみです。賞品は後日発送をもってかえさせていただきます。

＜無料鑑定買い受け相談コーナー＞

期間中、貨幣・紙幣などの専門家による無料鑑定買い受けをいたします。

お気軽にご持参下さい。（最終日は１５時までとなります）

お問い合せはこちらまで

日本貨幣商協同組合

電話 ０３－３５０８－１７０１