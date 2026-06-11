とこなめ屋台倶楽部は、名鉄常滑駅前の広場に屋外型コミュニティスペース「TOKONAME TERRACE(トコナメテラス)」を2026年6月20日(土)にプレオープンいたします。「Local Life, Local Taste.」をコンセプトに、地域住民と観光客が気軽に集い、食や文化、人とのつながりを楽しめる新たな交流空間です。本格グランドオープンは2026年7月下旬を予定しています。





TOKONAME TERRACE会場パース





TOKONAME TERRACEは「Local Life, Local Taste.」をコンセプトに、地域住民と観光客が気軽に集い、食や文化、人とのつながりを楽しめる屋外型コミュニティスペースです。

昼は地域ならではのサービス、ランチやカフェを楽しみ、夜は光に彩られたナイトマーケットのような空間で、ゆったりとした時間を過ごすことを目指しています。

常滑には、やきもの散歩道や中部国際空港など多くの魅力があります。しかし、駅前でゆっくりと滞在し、人と交流しながら地域の魅力を感じられる場所はまだ多くありません。





5月に開催したプレイベント





TOKONAME TERRACEでは、地域住民の日常利用と観光客の立ち寄りを両立させることで、「常滑を知る入口」となる場所を目指しています。

会場にはキッチンカーエリアや飲食スペースを設けるほか、常滑焼の陶管や陶製オブジェを活用した景観づくりも予定しています。





プレオープンは2026年6月20日、本格オープンは2026年7月下旬を予定しています。

また、TOKONAME TERRACEでは出店者を募集しています。

特に、





・常滑産食材を活用したメニュー

・知多半島の特産品を活用した商品

・地元調味料や加工品を使用した料理

・常滑の魅力を発信できる商品やサービス





などを歓迎しています。

出店は、とこなめ屋台倶楽部会員を中心に行いますが、会員以外でも参加可能なビジター出店制度を設ける予定です。





さらに、本プロジェクトの趣旨に賛同いただけるスポンサー企業・協力企業も募集しています。

運営は「とこなめ屋台倶楽部」が行い、株式会社甘節庵(大蔵餅)、有限会社半田ステーションホテルに協賛いただいています。

人が集い、つながり、常滑を楽しむ。

TOKONAME TERRACEは、常滑駅前から新たな魅力と賑わいを発信してまいります。





場所

TOKONAME TERRACE





【出店・会員・スポンサー・取材のお問い合わせ】

TOKONAME TERRACE(とこなめ屋台倶楽部)

TEL ： 0569-34-6038(宝友シール内)

MAIL ： tokoname.yatai@gmail.com

Instagram： @tokoname.yatai

運営 ： とこなめ屋台倶楽部

協賛 ： 株式会社甘節庵(大蔵餅)

有限会社半田ステーションホテル