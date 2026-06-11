株式会社ニッポンダイナミックシステムズ(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：平山 武司)は、デジタルサイネージ向けコンテンツ配信サービス『ez-コンテンツ』において、これまで提供していた暑さ指数(WBGT)コンテンツへ、新たに「熱中症警戒アラート」「熱中症特別警戒アラート」の表示機能を追加しました。アラート発令時には自動的にL字型表示へ切り替わり、視聴者や従業員へ注意を促します。2026年5月1日より提供を開始しています。





『ez-コンテンツ』

https://www.nds-tyo.co.jp/pro/Nfits/









■概要

近年の猛暑に伴い、企業・学校・商業施設・公共施設など、さまざまな場所で熱中症対策の重要性が高まっています。単なる「気温」の表示ではなく、環境省の精緻なデータに基づいた「具体的な行動基準」を提示することで、利用者や従業員に適切な行動を促し、熱中症リスクの低減を支援します。





2024年から運用が開始された「熱中症警戒アラート」「熱中症特別警戒アラート」により、企業や施設における熱中症対策への関心が高まっています。本コンテンツは、環境省が提供する暑さ指数(WBGT)を分かりやすく可視化し、視聴者や従業員へ注意を促します。工場、物流センター、建設現場、商業施設、学校、自治体施設など、多くの人が利用する場所での熱中症対策に活用できます。









■アラート発令時は自動でL字型表示へ切り替え

【通常時の放映】

暑さ指数コンテンツ・通常時放映





・1時間ごとの実況値を表示

デジタルサイネージの設置場所に応じて、5段階(ほぼ安全、注意、警戒、厳重警戒、危険)で表現

暑さ指数を5段階で表示





・3時間ごとの予測値を表示

環境省の更新に合わせて、3時、6時、9時、12時、15時、18時、21時、24時の指数を1時間に1回更新し表示します。

今の時間から最大12時間先の予測値が表示されるため、これからの行動に役立てることができます。





【熱中症警戒アラートまたは熱中症特別警戒アラート発令時の放映】

「熱中症警戒アラート」「熱中症特別警戒アラート」が発令された際には、通常表示からL字型表示へ自動的に切り替わります





暑さ指数コンテンツ・熱中症警戒アラート発令時

暑さ指数コンテンツ・熱中症特別警戒アラート発令時





◇熱中症警戒アラートとは◇

熱中症警戒アラート

( https://www.wbgt.env.go.jp/sp/about_alert.php )

・環境省より毎日17時に翌日分、毎日5時に当日分のアラートを発表

・府県予報区等内のいずれかの指数情報提供地点における、翌日または当日の最高暑さ指数の予測値が33に達する場合に表示





熱中症特別警戒アラート

( https://www.wbgt.env.go.jp/sp/about_special_alert.php )

・環境省より毎日14時に翌日分のアラートを発表

・一部をのぞく全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の最高暑さ指数の予測値が35に達する場合に表示









■暑さ指数(WBGT)コンテンツの仕様

配信方式 ： URLリンク方式限定

配信本数 ： 実況値：1時間に2回更新、3時間ごとの予測値：1時間に1回更新

提供内容 ： 今の暑さ指数(実況値)と3時間ごと

(3時、6時、9時、12時、15時、18時、21時、24時)の予測値

提供期間 ： 5月1日～9月30日まで(5か月間)

情報提供元： 環境省 熱中症予防情報サイト









◆HTML5対応コンテンツでアイキャッチ効果を向上！◆

『ez-コンテンツ』では動きのあるHTML5対応コンテンツの配信を強化中です。

このほかにも様々なコンテンツを揃えており、自由に組み合わせることが可能です。

放映場所に合わせたアイキャッチ効果を高めるコンテンツを選んで放映できます。





【お申込みから配信までの流れ】～3STEPで配信開始～

STEP1：表示コンテンツの検討

※ニュース、天気予報、鉄道運行情報など、どのようなコンテンツを

デジタルサイネージに表示するかをご検討ください。

STEP2：お見積り

※表示コンテンツ、コンテンツ配信連携方法、ディスプレイサイズ、

表示台数をご連絡ください。お見積りをご提示いたします。

STEP3：お申込み・設定

※利用申込書にて、コンテンツ配信サービスのお申込みをしていただきます。

配信の準備ができましたらURLアドレスをご案内します。









■『ez-コンテンツ』とは

「デジタルサイネージに放映するコンテンツに悩んでいる。」「アイキャッチ効果の高いコンテンツを流して自社CMを見せたい。」といったお悩みを、写真付きニュースや天気予報、鉄道運行情報、災害情報などのコンテンツで解決するデジタルサイネージ向けコンテンツ配信サービスです。様々なコンテンツを揃えており、35種類以上あるコンテンツは自由に組み合わせることが可能です。放映場所に合わせたアイキャッチ効果を高めるコンテンツを選んで放映できます。

今後もデジタルサイネージの可能性を追求し、社会課題の解決に貢献するコンテンツ開発・提供に努めてまいります。

https://www.nds-tyo.co.jp/pro/Nfits/









■会社概要

商号 ： 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ

代表者： 代表取締役社長 平山 武司

所在地： ＜本社＞

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル

＜札幌オフィス＞

〒060-0051 北海道札幌市中央区南一条東4丁目8番地1

北海創成ビル7F

設立 ： 1969年8月

URL ： https://www.nds-tyo.co.jp/