ベトナム・ハノイで日本企業向け採用面接会を開催、16名の学生が面接に挑み4名が内定

テクノブリッジNKE株式会社

土木・建築分野で幅広いエンジニアリングサービスを展開するテクノブリッジNKE株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤 雅彦)は、2026年5月16日(土)・17日(日)の2日間、ベトナムのハノイ建設大学にて日本企業向け採用面接会を開催いたしました。

本面接会には、日本から株式会社市川工務店、伊田テクノス株式会社の2社が参加し、日本での就職を目指すベトナム人学生16名が面接に挑みました。今回の面接会を通じて、4名の内定につながりました。

グループ面接の様子

■開催背景

日本国内では人材不足が深刻化しており、建設業界をはじめ多くの企業で専門性を持つ人材の確保が課題となっています。外国籍高度人材への関心が高まる一方、「海外人材採用をどのように進めればよいかわからない」「言語や文化面に不安がある」等の問題から、採用に踏み切れない企業も少なくありません。

当社では、ベトナムの大学と連携した人財開発・紹介事業を展開しています。日本語教育や日本文化理解、ビジネスマナー教育などを通じて日本企業で活躍できる人材を育成するとともに、定期的な現地面接会により、日本で働く意欲の高い学生と企業をつなぎ、教育から採用までを一貫して支援しています。

現地で直接対話する機会を設けることで、人物像や企業文化への理解を深め、より精度の高いマッチングの実現を図るため、今回もベトナム現地にて面接会を開催しました。

■面接会当日の様子

当日は、ハノイ建設大学、交通運輸大学、ハノイ鉱山地質大学といったベトナムの理工系大学に在籍する学生16名が参加し、1日目に企業説明会およびグループ面接、2日目に個別面接を行いました。

企業説明会では、参加企業が事業内容や業務内容、求める人物像などについて説明を行い、学生は真剣な表情で耳を傾けていました。また、面接では、仕事内容や働く環境、将来のキャリアについて積極的な質問が交わされ、日本で働くことへの高い意欲が感じられました。



これまで、本事業を通じて採用を行った企業担当者からは、学生の専門性に加え、日本語によるコミュニケーション力や就業への意識の高さについて評価の声をいただいております。

企業説明の様子最終面接の様子

■今後の展開

今後も当社は、ベトナムの提携大学との連携を活かし、日本企業の採用ニーズに応じた高度人材の紹介を推進してまいります。

また、定期的な現地面接会の開催を通じて、企業と学生が直接対話できる機会を創出し、より精度の高いマッチングと円滑な採用活動を支援してまいります。

人財開発・紹介事業を通じて、建設業界をはじめとする幅広い業界の人材確保を支援するとともに、日本企業とベトナムの高度人材をつなぐ架け橋として、両国の発展に貢献してまいります。

■人財開発・紹介事業 概要

テクノブリッジNKEは2015年より、ベトナムの「ハノイ建設大学」とパートナーシップを結び、外国籍技術者を対象とした人財開発・紹介事業を展開してきました。ベトナム現地での人財育成から企業とのマッチング、採用支援までを一貫して行い、これまでに330名※1 の高度専門人材の日本での就職を支援しています。(※1)2026年6月1日時点の内定者数

また、これまでの採用実績やマッチング精度をご評価いただき、継続的に当社サービスをご利用いただく企業も増えています。

現在は同大学に加え、現地の理系分野で評価の高い大学とも幅広く提携し、建設分野に留まらず、より多様で高度な技術系人材の紹介体制を強化しています。国内の人材不足解決に貢献するとともに、ベトナムの学生のキャリア選択の幅を広げる取り組みを推進しています。

【ベトナム提携大学・教育機関】

ハノイ建設大学(Hanoi University of Civil Engineering)

交通運輸大学(University of Transport and Communications)

ハノイ工科大学(Hanoi University of Science and Technology)

ハノイ鉱山地質大学(Hanoi University of Mining and Geology)

ベトナム国家大学ハノイ校工科大学(VNU University of Engineering and Technology)

郵政通信大学(Posts and Telecommunications Institute of Technology)

ベトナム日本人材協力センター（Vietnam Japan Human Resources Cooperation Center：VJCC／貿易大学内）

水利大学(Thuyloi University)

電力大学 (Electric Power University)

■テクノブリッジNKEについて

会社名：テクノブリッジNKE株式会社

本社所在地：東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH常盤橋タワー27階

代表者：代表取締役 加藤雅彦

設立：1980年5月15日

URL：https://techno-bridge-nke.co.jp/