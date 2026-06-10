【ウェビナー】6/25（木）データ連携を内製化！500社以上を連携支援したパナソニック デジタルが事例解説

パナソニック デジタル株式会社

パナソニック デジタル株式会社は、2026年6月25日（木）『データ連携を内製化！500社以上を連携支援したパナソニック デジタルが事例解説』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.digital.panasonic.co.jp/event/asteriawarp_case

日 時：2026年6月25日(木) 15:00～15:30

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック デジタル株式会社

共 催：アステリア株式会社

参加費：無料

対 象：・大手や中堅企業のデータ連携の最新事情を知りたい方

・データ連携ツールの活用方法を知り、生かしたい方

・自社で行うデータ連携のヒントがほしい方

＜内容＞

「システムの連携を一つずつ対応する工数をなんとかしたい」「データ連携が属人化し、担当不在ののち結局ベンダー任せになってしまった」などデータ連携を推進するにあたり、課題は様々です。DX推進のために、データ連携の重要性がますます高まる中、効率的なデータ連携を実現するためには、外部に頼るだけでなく、内製化が求められています。



今回のセミナーでは、500社以上のデータ連携を支援したパナソニック デジタルが、データ連携ツール「ASTERIA Warp」導入事例に基づく内製化のヒントを解説いたします。ノーコードのデータ連携ツール活用を知りたい方、データ連携を内製化したい方におすすめです。

＞＞詳細・お申込み

https://service.digital.panasonic.co.jp/event/asteriawarp_case