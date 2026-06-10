リクルート ブライダル総研「GOOD WEDDING AWARD 2026」の審査員に、僕と私と株式会社の今瀧健登が就任。“いい結婚式”をZ世代視点で審査

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う『僕と私と株式会社』CEO・今瀧健登が、リクルート ブライダル総研が主催するウエディングプランナー対象のプランニングコンテスト「GOOD WEDDING AWARD 2026」の審査員を担当することをお知らせいたします。

「GOOD WEDDING AWARD 2026」について

「GOOD WEDDING AWARD」は、リクルート ブライダル総研が主催する、ウエディングプランナーを対象とした「いい結婚式」のプランニングコンテストです。

規模や予算にかかわらず、新郎新婦や参列者が「やってよかった」「出席してよかった」と心から思える結婚式を生み出すプランニングを共有し、ウエディングプランナーの創意工夫や知見の向上を通じて、業界全体の発展と、より良い結婚式の創出につなげることを目的に開催されています。

本コンテストでは、具体的なアイデアやプランニングスキルだけでなく、新郎新婦への理解や、さまざまなハードルをどのように乗り越えたのか、その想いの部分も審査対象となります。

そんな「GOOD WEDDING AWARD 2026」において、僕と私と株式会社CEO・今瀧健登が審査員を務めることが決定いたしました。

今瀧は、Z世代向けの企画・マーケティングや、心が動く体験づくりに向き合ってきた視点を活かし、ファイナリストによる発表を通じて、プランナーの想いや創造性を真摯に受け止めながら審査に臨んでまいります。

「GOOD WEDDING AWARD 2026」公式サイト：https://souken.zexy.net/wedding/gwa/2026/

登壇者プロフィール

今瀧 健登（いまたき けんと）

僕と私と株式会社CEO

Z世代への企画・マーケティングを専門とするZ世代の企画屋。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)︎」をベースとした企画・マーケティングを手掛けるほか、リアル店舗やボードゲームなど、数々のブランド事業も手掛ける。著書に『エモ消費』『Z世代マーケティング見るだけノート』など。（X：@k_hanarida(https://x.com/k_hanarida)）

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、代官山にある和風だしベースのジャパニーズ麻辣湯「転転麻辣湯」、令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義(R)︎」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com