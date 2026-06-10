OptQC、世界経済フォーラムの「テクノロジー・パイオニア 2026」に選出

OptQC株式会社

光量子コンピュータの研究開発を手掛けるOptQC株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役CEO：高瀬 寛、以下「OptQC」）は、このたび世界経済フォーラム（World Economic Forum）の「テクノロジー・パイオニア（Technology Pioneers）2026」に選出されました。

■ 選出の背景

「テクノロジー・パイオニア」は、既存の産業のあり方を根本から変え、地球規模の課題に対処する可能性を秘めた、世界で最も有望なアーリーステージ企業100社を選出するプログラムです。

OptQCが実用化を進める光量子コンピュータは、大規模な冷却装置を必要とせず常温・常圧で動作し、優れたスケーラビリティを備えた独自の技術です。量子技術が気候変動やエネルギー、創薬といったグローバルな課題解決の鍵として注目される中、今回OptQCは同フォーラムの掲げる、ビジネスや社会に大きなインパクトを与える可能性を持つ企業として評価されました。

今後は、同フォーラムのメンバーとして官民のグローバルリーダーたちと連携しながら、光量子コンピュータの実用化およびエネルギーをはじめとする社会課題解決を目指してまいります。

■代表取締役 CEO 高瀬 寛 のコメント

このたび、世界経済フォーラムの「テクノロジー・パイオニア 2026」に選出いただき、大変光栄に思います。



私たちが目指しているのは、単なる計算速度の向上ではありません。従来の量子技術の課題であった環境面やコスト面の制約を克服し、社会のあらゆる場面で機能する真に実用的な計算インフラを届けることです。

世界中で「計算能力の拡大とエネルギー効率の両立」という大きな転換期を迎える中、当社の技術が持つポテンシャルを評価していただけたことは、開発を推進する私たちにとって大きな自信となりました。

今回の選出を機に、世界各国のリーダーとの連携を強固にし、グローバル市場への展開をさらに加速させてまいります。

■ 世界経済フォーラム（World Economic Forum）について

世界経済フォーラムは、世界の現状の改善に取り組む、官民協力のための国際機関です。世界の、地域的および産業的なアジェンダを形作るために、政治、ビジネス、その他の社会の第一線で活躍するリーダーたちを巻き込んで活動しています。

世界経済フォーラム 公式サイト： https://www.weforum.org/

■テクノロジー・パイオニア（Technology Pioneers）について

2000年に発足した「テクノロジー・パイオニア」は、画期的なテクノロジーやイノベーションを通じて未来を形作る、世界中のアーリーステージの企業を対象とした主要なコミュニティです。これらの企業は、ビジネスや社会に大きなインパクトを与える可能性を評価されて選出され、世界経済フォーラムのグローバルなプラットフォームを通じて、政府や民間企業のリーダーたちと連携する機会が提供されます。

テクノロジー・パイオニア・コミュニティは、世界経済フォーラムの「イノベーター・コミュニティ」の一部です。このコミュニティは、アーリーステージの「テクノロジー・パイオニア」から、成長ステージの「グローバル・イノベーター」、（企業価値10億ドルを超える）「ユニコーン企業」まで、様々な成長段階にある世界トップクラスのスタートアップを招集しています。

■ OptQC株式会社について

OptQCは、光量子技術を用いた次世代計算基盤の提供をめざすディープテックスタートアップです。

東京大学・古澤研究室での25年以上にわたる研究実績を背景に、研究・開発・ビジネスを一体的に推進するアプローチで、グローバル市場での量子技術の実用化を加速しています。

会社名： OptQC株式会社

所在地： 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-28-13 IT tower TOKYO 15階

代表者： 代表取締役CEO 高瀬 寛

設立： 2024年9月2日

事業内容： 光量子コンピュータの研究・開発・提供

URL： https://www.optqc.com/



■本件に関するお問い合わせ先

OptQC株式会社 広報担当

E-mail: press@optqc.com