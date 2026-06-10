食品業界志望の27卒3,998名が選んだ「推しインターンシップランキング」公開 人気企業を比較できる6月イベントも開催

株式会社マキシマイズ

Tsunagaru就活(https://tsunashu.com/)を運営する株式会社マキシマイズは、食品業界志望の学生を対象に実施した調査『推しインターンシップBEST138』を公開しました。

先輩たちが「参加してよかった」と感じた企業やインターンシップの傾向を知ることで、今後、夏インターンシップやオープンカンパニーに臨む学生の企業研究・比較検討に役立ててもらうことを目的としています。

また、ランキングで気になった企業をより深く比較・研究でき、夏インターンシップ・オープンカンパニーに向けた情報収集を一気に進められる機会として、6月20日(土)、21日(日)に合説イベント「食品業界攻略イベント夏(https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer2026_prtimes)」を開催します。

■主に27卒の食品業界志望学生3,998名が回答

本調査は、主に27卒の食品業界志望学生を対象に2025年12月から2026年2月の期間で調査を実施し、回答件数は3,998件でした。

多くの先輩たちの実体験をもとに、学生がどのようなインターンシップに満足し、「推したい」と感じたのかを可視化しました。

学生様はマイページ登録（https://tsunashu.app.kanal-web.biz/register#input(https://tsunashu.app.kanal-web.biz/register?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mypage2026_prtimes#input)）

いただくと調査結果や先輩の推しコメントを見ることができます。

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企業様は株式会社マキシマイズ（info@maximise.jp(https://maximise.jp/contact/)）へ

お問い合わせいただければ調査情報の詳細を共有いたします。

■『推しインターンシップ』 TOP30

お問い合わせ :https://maximise.jp/contact/企業様のお問い合わせはこちら

1位 日本アクセス

2位 国分グループ本社

3位 JA全農（全国農業協同組合連合会）

4位 不二製油

5位 日清食品

6位 日本食研ホールディングス

7位 Umios（旧：マルハニチロ）

8位 ニップン

9位 三栄源エフ・エフ・アイ

10位 カゴメ

11位 ニトリ

12位 キユーピー

13位 ロッテ

14位 ハウス食品

14位 Mizkan J plus Holdings

16位 UCC上島珈琲

17位 イシダ

18位 日清製粉グループ

18位 山崎製パン

20位 日清オイリオ

20位 極洋

20位 エフピコ

20位 アイリスオーヤマ

24位 日本ハム

24位 ヤオコー

24位 ニチレイ

24位 エームサービス

28位 味の素冷凍食品

28位 ニチレイフーズ

30位 味の素

30位 日清医療食品

30位 山星屋

30位 ロック・フィールド

30位 ミヨシ油脂

■学生が“推したい”と感じた3つのポイント

1. 実際に働くイメージが持てること

単なる説明会ではなく、実務に近い体験ができることで、「自分が働く姿」を想像しやすいインターンシップを推したいと感じています。

2. 丁寧なフィードバックや社員との交流機会があること

具体的なフィードバックを受けたり、質問に真摯に向き合ってもらえたりする経験が、企業理解や志望度の向上につながっています。

一人ひとりに向き合う姿勢や、社員との距離の近さが、学生の満足度を高める重要な要素となっています。

3. 社風や価値観が伝わり、自分ごと化しやすいこと

仕事内容が理解できるだけでなく、「どんな人たちと、どんな考え方で働くのか」まで体験できるインターンシップを、推したいと感じていることが見えてきました。

■気になる企業を6月イベントでまとめて比較

Tsunagaru就活(https://tsunashu.com/)では、2026年6月20日（土）・ 21日（日）に、合説イベント「食品業界攻略イベント夏(https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer2026_prtimes)」を開催します。

本イベントには、食品業界の注目企業約50社が参加予定で、夏インターンシップ・オープンカンパニーに向けた情報収集や企業比較を一気に進めることができます。

（YouTube・ Zoomを使ったオンライン配信、参加費無料）

Umios（旧：マルハニチロ）、カゴメ、キユーピー、日清食品など、今回のランキングでも上位に入った企業を含む多くの食品企業が参加します。

ランキングを見て気になった企業を、イベントでまとめて比較できる機会として活用いただけます。

■「食品業界攻略イベント夏」開催概要

イベント詳細はこちら :https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer2026_prtimes

◆イベント名

インターンシップ完全攻略！食品業界攻略イベント夏

◆開催日時

2026年6月20日（土）11:45～17:40

2026年6月21日（日）11:45～17:00

◆開催形式

オンライン配信（YouTube／Zoom）

◆対象

主に2028年卒業・修了見込みの大学生・大学院生 ※全学年視聴可能です

◆参加費

無料

◆イベント詳細ページ

https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/(https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer2026_prtimes)

■調査概要

調査名：食品業界志望の27卒先輩が回答！推しインターンシップBEST138

対象：主に27卒、2026年2月に実施した「食品業界合説LIVE冬期講習編」エントリー学生

回答件数：3,998件

回答期間：2025年12月～2026年2月

発行：Tsunagaru就活／株式会社マキシマイズ

■ Tsunagaru就活について

Tsunagaru就活は、食品業界などの特定業界に関心を持つ学生に向けて、業界研究・企業研究・職種研究・イベント情報を提供する就活支援サービスです。サプライチェーンの観点から業界を俯瞰し、企業同士の関係性や各社の役割、仕事のリアルを理解できる機会を提供します。

また、業界研究・企業研究・職種研究と自己分析をつなげて考える機会を提供し、学生が自分に合う企業や仕事を見つけやすくすることを目指します。

https://tsunashu.com/

■ 株式会社マキシマイズ 会社概要

会社名：株式会社マキシマイズ

URL：https://maximise.jp

運営サービス：Tsunagaru就活

ミッション：個人と組織の可能性の最大化 ～maximise your potential～

■ 本件に関するお問い合わせ先

Tsunagaru就活事務局

Email：info@tsunashu.co