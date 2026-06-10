OsakaCitySC、第7節告知！関西サッカーリーグDivision2｜ vs 阪南大クラブ6月14日（日）14:00キックオフ

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

Osaka City SCは、関西サッカーリーグDivision2 第7節において阪南大クラブと対戦いたします。

NEXT MATCH

大会名：第61回 The KSL アストエンジ 関西サッカーリーグ Connect with 近畿電機

日時 ：2026年6月14日（日）14:00 KICK OFF

対戦 ：阪南大クラブ

会場 ：J-GREEN堺

住所 ：大阪府堺市堺区築港八幡町145番地

施設情報：https://jgreen-sakai.jp/

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。来場者用駐車場はございません。



速報 ：Osaka City SC公式アプリにて行います

※公式アプリのDLは「こちら(https://apps.apple.com/jp/app/osaka-city-sc-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6747104197)」をクリック！



前期を首位で折り返すため、連勝を目指しチーム一丸となって戦います。

勝利に向け、熱いご声援をよろしくお願いいたします！

なお、本節はCSロジネット株式会社様の冠試合として実施いたします。

企業サイト：https://www.cs-loginet.com/

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

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