元#ババババンビ・岸みゆ、2nd写真集で新境地　大胆カット解禁＆発売記念イベントの詳細を発表

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、「岸みゆ セカンド写真集（仮）」を7月16日（木）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

3月にアイドルグループ・#ババババンビ活動を終え、6月12日（金）～6月21日（日）の間、東京ドームシティ シアターGロッソにて行われる舞台「超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～」への出演を控えるなど、新たなスタートを切り出している岸みゆの2nd写真集が7月16日（木）に発売。この度その新規カットが公開された。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

撮影の舞台はインドネシア・バリ島。自身初となる海外ロケで撮影された本作は、これまでの“アイドル・岸みゆ”としてのイメージを超え、一人の女性としての新たな魅力を表現した意欲作となっている。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

今回解禁されたのは、柔らかな光に包まれたヴィラの室内で撮影されたランジェリー姿のほか、“過去最大級の露出”に挑戦したカットなど全4点。思わず目を奪われる大胆な表現でありながら、ただ刺激的なだけではない、岸自身が持つ透明感や繊細さ、そして一人の女性としての覚悟や成長までも感じさせる内容となっている。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

さらに、今回発売記念イベントの詳細も発表。イベントは、7月19日（日）に東京・HMVエソラ池袋にて行われる。発券スタートは6月11日（木）19時より。各種券種などの詳細は写真集公式X（@miyukishi_2nd(https://x.com/miyukishi_2nd)）ほか、書店WEBサイトなどで確認を。

プロフィール

岸みゆ Kishi Miyu

2月13日生まれ。埼玉県出身。水瓶座。A型。元#ババババンビのメンバー。身長145cm。

6月12日（金）～6月21日（日）まで、東京・シアターGロッソで上演する舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』に出演。スズ役を演じる。

また、同じ事務所に所属する十味と姫野ひなの（#Mooove!）と身長150cm以下のメンバーで組んでいるガールズユニット「SPG(Small Powerful Girls)」としても活動中。

発売記念イベント、開催決定！

■日程／会場

2026年7月19日（日）13：00～ HMVエソラ池袋

■参加券お申込期間（WEB受付のみ）

2026年6月11日（木）19：00 ～ 2026年7月12日（日）22：00

※但し完売次第終了

イベント内容、参加券の購入方法や注意事項など、詳細はTOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）、および下記の開催書店WEBサイトをご確認ください。

●HMVエソラ池袋

https://www.hmv.co.jp/store/event/55604/

メイキングDVD付き限定表紙版、発売決定！

対象店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なり、さらにメイキングDVDが綴込付録として付いた「岸みゆ セカンド写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）」の発売が決定しました！

下記対象店舗でしか入手できない綴込付録メイキングDVD付きの限定表紙版となります！

数量限定となりますので、ご注文はお早めに！

商品名：岸みゆ セカンド写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）

価格：6,050円 本体5,500円（税10%）

※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。

※表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は通常版と同じ内容となります。

【対象店舗】

・Amazon

https://amzn.asia/d/0dBNxSBW

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18638781/

＜注意事項＞

※6月10日現在

※DVD付き限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※DVD付き限定表紙版と通常版がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※DVD付き限定表紙版と通常版は表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は同じ内容となります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

購入者特典、決定！

◆特典内容１.：折り目なしポスター（B3サイズ）1枚

対象店舗：セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107711545

◆特典内容２.：ミニフォトカード3枚セット

対象店舗：ローソンエンタテインメント（WEB）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16918765

＜注意事項＞

※6月10日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」

●発売日：2026年7月16日（木） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：3,850円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞

■公式X

@BLTTV＜https://x.com/BLTTV＞

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞