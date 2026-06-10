トーマス・ヒュワード=ベル選手契約満了のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、モンテディオ山形ではトーマス・ヒュワード=ベル選手との2026/27 シーズンの契約を更新しないことになりましたのでお知らせいたします。

トーマス・ヒュワード=ベルTHOMAS HEWARD-BELLE

生年月日：

1997年3月11日（29歳）



出身地：

オーストラリア



身長体重：

190cm、81kg



ポジション：

GK



利き足：

右



所属歴：

Sydney FC - Western United FC



その他の経歴：

U-20オーストラリア代表(2015) - U-23オーストラリア代表(2019-20)



通算出場記録：

トーマス・ヒュワード=ベル選手コメント

- J２リーグ戦 通算19試合出場0得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算6試合出場0得点

この素晴らしいクラブに私を迎え入れてくれたクラブスタッフの皆さま、そして私のために多くの時間と労力を注いでくださった監督・コーチングスタッフの皆さまに心から感謝しています。

私はピッチに立つたびに、このクラブのために最高のパフォーマンスを発揮しようと努めてきました。皆さんとともに忘れられない勝利を数多く経験することができ、その喜びをクラブに関わるすべての方々と分かち合えたことを誇りに思います。

ファン・サポーターの皆さま、いつも変わらぬご声援をありがとうございました。私の在籍期間を通して、皆さんが一つになって作り出してくれた素晴らしい雰囲気と大きな声援を、私は決して忘れません。

そして最後に、チームメイトのみんな、本当にありがとう。皆のおかげで山形での時間はまるで第二の故郷のような特別なものになりました。海外でプレーするのは今回が初めてでしたが、素晴らしい仲間たちに恵まれました。みんなのこれからの活躍を心から願っています。

ありがとうございました。

トミー