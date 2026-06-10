LINEで完結できるオンライン診療サービス「バニラメディカル」提供開始　幅広い診療に対応、診察から処方までスマートフォンで完結

株式会社VNエージェンシー

株式会社VNエージェンシー（本社：東京都豊島区南池袋1-9-18、代表取締役：佐藤真規）は、提携医療機関の医師による診察のもと、LINEを活用し、スマートフォンから診察・処方まで完結できるオンライン診療サービス「バニラメディカル」の提供を開始しました。

バニラメディカルでは、ピル・美容・AGA・EDなど幅広い診療に対応し、忙しさやプライバシーへの不安から通院をためらう方に向けて、自分のタイミングで利用できるオンライン診療サービスを提供します。

近年、オンラインで診療を受けたいというニーズは高まっている一方で、「通院する時間が取れない」「人に知られたくない」といった理由から、必要なケアを後回しにしてしまうケースも少なくありません。

バニラメディカルでは、そうした日常の“受診ハードル”を少しでも下げることを目指し、日常の中で無理なく利用できるオンライン診療サービスとして提供を開始しました。

【バニラメディカルとは】

バニラメディカルは、自分のタイミングで必要なケアを選べるオンライン診療サービスです。

忙しくて時間が取れないとき。

人に知られたくないと感じるとき。

わざわざ出向くほどではないけれど、それでもきちんとした選択肢が欲しいとき。

そんな日常の隙間に、無理なく使える存在でありたいと考えています。

周囲を気にせず、自分のタイミングで利用できる環境を提供し、日常に溶け込む「ケアの選択肢」を目指します。

【サービス特徴】

・LINEを活用し、診察から処方までスマートフォンで完結

・医師によるオンライン診察に対応

・診察料・送料無料（※離島を除く）

・ピル・美容・AGA・EDなど、幅広い診療に対応

・自宅から利用可能

・プライバシーに配慮したオンライン設計

【利用の流れ】

1．LINEから予約

2．オンラインで医師が診察

3．処方後、指定先へ配送

【サービス概要】

・サービス名：バニラメディカル

・提供形態：オンライン診療サービス

・提供開始日：2026年6月1日

・URL：https://vn-medical.com/

・お問い合わせ：contact@vn-medical.com

・提携医療機関：医療法人御照会 池袋サンシャイン通り皮膚科

【会社概要】

会社名：株式会社VNエージェンシー

所在地：東京都豊島区南池袋1-9-18

代表者：佐藤真規