LINEで完結できるオンライン診療サービス「バニラメディカル」提供開始 幅広い診療に対応、診察から処方までスマートフォンで完結
株式会社VNエージェンシー（本社：東京都豊島区南池袋1-9-18、代表取締役：佐藤真規）は、提携医療機関の医師による診察のもと、LINEを活用し、スマートフォンから診察・処方まで完結できるオンライン診療サービス「バニラメディカル」の提供を開始しました。
バニラメディカルでは、ピル・美容・AGA・EDなど幅広い診療に対応し、忙しさやプライバシーへの不安から通院をためらう方に向けて、自分のタイミングで利用できるオンライン診療サービスを提供します。
近年、オンラインで診療を受けたいというニーズは高まっている一方で、「通院する時間が取れない」「人に知られたくない」といった理由から、必要なケアを後回しにしてしまうケースも少なくありません。
バニラメディカルでは、そうした日常の“受診ハードル”を少しでも下げることを目指し、日常の中で無理なく利用できるオンライン診療サービスとして提供を開始しました。
【バニラメディカルとは】
バニラメディカルは、自分のタイミングで必要なケアを選べるオンライン診療サービスです。
忙しくて時間が取れないとき。
人に知られたくないと感じるとき。
わざわざ出向くほどではないけれど、それでもきちんとした選択肢が欲しいとき。
そんな日常の隙間に、無理なく使える存在でありたいと考えています。
周囲を気にせず、自分のタイミングで利用できる環境を提供し、日常に溶け込む「ケアの選択肢」を目指します。
【サービス特徴】
・LINEを活用し、診察から処方までスマートフォンで完結
・医師によるオンライン診察に対応
・診察料・送料無料（※離島を除く）
・ピル・美容・AGA・EDなど、幅広い診療に対応
・自宅から利用可能
・プライバシーに配慮したオンライン設計
【利用の流れ】
1．LINEから予約
2．オンラインで医師が診察
3．処方後、指定先へ配送
【サービス概要】
・サービス名：バニラメディカル
・提供形態：オンライン診療サービス
・提供開始日：2026年6月1日
・URL：https://vn-medical.com/
・お問い合わせ：contact@vn-medical.com
・提携医療機関：医療法人御照会 池袋サンシャイン通り皮膚科
【会社概要】
会社名：株式会社VNエージェンシー
所在地：東京都豊島区南池袋1-9-18
代表者：佐藤真規