U.Sinc、第47回 日本BtoB広告賞をW受賞

株式会社U.S

「第47回 日本BtoB 広告賞」にて、U.S inc がブランディングに携わった、株式会社オープンハウス・アーキテクトの「建築に、革新を。INNOVATING」採用パンフレットが【入社案内の部】金賞、BLEA学園グループの「自分をもっと好きになる。」BLEA学園Webサイトが【ウェブサイト＜企業・学校PR＞の部】審査委員会特別賞を受賞しました。

＜日本BtoB 広告賞の概要＞

一般社団法人日本BtoB 広告協会が主催する日本BtoB 広告賞は、日本で唯一のBtoB広告(コミュニケーションツール)の総合コンテストです。1980年から開催されているこのコンテストは、BtoB広告分野のコミュニケーションツールにスポットを当て、その広告作品を通して展開される企業コミュニケーション活動(広告主)と制作にかかわる総合技術(制作社)の優れているものを表彰し、ビジネス・マーケティング・コミュニケーションの一翼を担うBtoB 広告の発展と総合的なレベルアップを図ることを目的としています。今年度は全15部門に合計523点の応募があり、経済産業大臣賞のほか各賞が決定しました。

https://www.bbaa.or.jp/sogo

(https://www.bbaa.or.jp/sogo)

・【金賞】 入社案内の部

「建築に、革新を。INNOVATING」 株式会社オープンハウス・アーキテクト 採用パンフレット

クライアント：株式会社オープンハウス・アーキテクト

制作：株式会社U.S

Producer 朝本康嵩

Creative Director 朝本康嵩

Director 諏訪 琴乃 新関海里

Designer 川島悠斗

Copy Writer 朝本康嵩

Photographer 本多希 御座岡宏人

＜案件概要＞

建築業界は現在、技術者不足や若手人材の採用難といった大きな課題に直面しています。本パンフレットでは、企業紹介にとどまらず、「建築業界の常識」と「OHA の常識」を対比形式で紹介。実力評価主義や抜擢文化、育成・評価制度、DX 推進、働き方改革など、オープンハウス・アーキテクト独自の取り組みを、求職者にわかりやすく伝える構成とし、求職者が企業理解を深めるだけでなく、「自分自身もこの革新に参加したい」と感じられる採用コミュニケーションツールとして制作しました。







株式会社オープンハウス・アーキテクト 代表

経営推進部 部長 岡村 美雪 様

本パンフレットは、単なる入社案内ではなく、私たちが目指す未来や、建築業界に対する想い、そして社員の挑戦を伝えることを目的に制作しました。採用活動においては、仕事内容や制度だけでなく、「どんな仲間と働き、どんな未来をつくるのか」を伝えることが重要だと考えています。オープンハウス・アーキテクトは「建築に、革新を。」をミッションに掲げ、建築業界における人材不足や高齢化といった社会課題に向き合い、従来の建築会社のイメージにとらわれない挑戦を続けています。今後も建築業界の未来を担う人材との出会いを創出してまいります。

株式会社オープンハウス・アーキテクト

首都圏・東海・関西・九州の広範囲に事業を展開している、オープンハウスグループの総合建築企業です。木造建築事業、ゼネコン事業を展開し、DX 活用や人材育成への積極投資を通じて、建築業界の常識に挑戦し続けている企業です。

https://oha.openhouse-group.com/



U.S inc 取締役／クリエイティブディレクター

共同創業者・COO 朝本康嵩

今回の受賞は、私たちだけでなく、オープンハウス・アーキテクトの皆様と共に創り上げた成果だと感じています。採用パンフレットは単なる採用ツールではありません。企業がどのような未来を描き、どのような仲間を求め、社会にどのような価値を提供していくのかを伝える「企業の意思表明」だと考えています。私たちは本プロジェクトを通じて、オープンハウス・アーキテクト様のビジョンや挑戦する文化、人材育成への本気の姿勢などを多くの求職者に届けることを目指しました。今回の受賞は、クリエイティブの評価であると同時に、「企業の想いを正しく社会へ届けること」の価値が認められた結果だと受け止めています。私たち U.S はこれからも、企業の理念やビジョンを言葉やデザイン、体験へと変換し、人と組織をつなぐコミュニケーションデザインを通じて、企業価値の向上と持続的な成長に伴走してまいります。そして、一社でも多くの企業が、自らの存在意義や挑戦を社会へ発信し、その想いに共感する人材や顧客との出会いを生み出せるよう支援してまいります。

・【審査委員会特別賞】 ウェブサイト＜企業・学校PR＞の部

「自分をもっと好きになる。」BLEA学園Webサイト

クライアント：BLEA学園

制作：株式会社U.S

Producer 朝本康嵩

Creative Director 重野茉衣子

Director 田中琳

Designer 佐々木優乃

Copy Writer 重野茉衣子



＜案件概要＞

美容・芸能・ファッションを専門とする高校が増え、差別化が難しくなる中、教育理念（スクールポリシー）を見直し、「学生が自信を持って、自分をもっと好きになれる場所」をコンセプトにサイトを刷新。学生の前向きな姿を表すビジュアルと寄り添うコンテンツで、広告費を抑えながら資料請求・説明会参加150％、入学者125％を実現した。

BLEA学園

代表 大澤 裕介 様



ブレア学園は、2025年に創立25周年を迎えました。25周年の節目を迎えるにあたり、改めて私たちが学生たちに提供できること、教育理念について議論しながら、リニューアルしたのがこのWEBサイトです。生徒たちや、その保護者の皆様の声にも耳を傾けながら、教員たちで半年以上をかけて議論し、「誰もが社会で輝く未来をつくる」というスクールポリシーと、「 LOVE YOURSELF MORE！ ～自分をもっと好きになる～ 」というコンセプトをつくり、その新たなブレア学園のコミュニケーションの基盤としてこのWEBサイトを構築しました。撮影には学生たちにも協力してもらい、リアルな「ブレア学園らしさ」が伝わるサイトに仕上がったと考えています。

このサイトでは「自分の個性や才能を大切にしてのびのびと学んでほしい」という学生への想いと、「社会で生きるための経験学習の機会を提供する」という学園としての提供価値を、様々なステークホルダーに向けて、解像度高く情報発信しています。今後も弊校を受験される学生の皆様、在学生はもちろんのこと、保護者の皆様や企業の皆様など、学園に関わる数多くの皆様にとっての情報基盤として活用して参ります。

BLEA学園

好きなこと、やりたいことを存分に。

個性を一番大切にする学校。BLEAでは、学生の個性や「好き」を一番に大切にしています。一人ひとりが自分の個性を見つけ、「好き」を伸ばし、自信に繋げていく。それがBLEAの目指していることです。

https://blea.jp/

U.S inc プランナー/クリエイティブディレクター

重野 茉衣子

このプロジェクトは、新たな節目を迎えるブレア学園のリブランディングを目的にスタートし、私たちはその議論のファシリテーションから、クリエイティブのアウトプットまで、一貫して関わらせていただきました。

「ギャル校」というイメージがあるブレア学園の裏側には、社会に羽ばたく学生たちを支援する教育システム、一人ひとりの個性と才能を信じる先生方、そして、自分自身を愛し、自信を持った在校生の姿がありました。ただ専門知識を学ぶだけではなく、学園生活の中で自分自身の才能に気づき、磨ける。そんな価値こそが差別化になると考え、たどり着いたのが「自分をもっと好きになる」というコンセプトです。

撮影にはプロとして活躍する学生たちが、ヘアメイクやモデルとして参加してくれています。その温度感がそのままに表現され、生き生きとした学生の姿がストレートに伝わるビジュアルになっています。またWEBサイトの設計としては、学生、保護者はもちろん、企業のみなさま、学校の先生方など学園に関わる様々なステークホルダーが欲しい情報にすぐにたどり着けるような情報設計を行いました。サイトを訪れたすべての皆様に、ブレア学園の魅力と温度感が伝わるようなサイト体験になっていれば、非常に嬉しく思います。

U.S Inc.

Create Good Experience.

体験を変え、人類にとって、よりよい世界をつくるをテーマに、会社、事業、商品、サービスを、ブランディングで磨き、世の中に１つでも多くの多様な体験を生み出すことを目的とした会社です。

https://usinc.jp/





