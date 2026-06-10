株式会社カサレアル、Webサイトを全面リニューアル

株式会社カサレアル

株式会社カサレアル（以下 カサレアル：東京都港区、代表取締役社長 窪 伸一郎）は、自社Webサイトを2026年6月4日に全面リニューアルいたしましたのでお知らせいたします。

今回のリニューアルでは、昨今の急速な技術変化や多様化するIT人材育成・開発の課題に対し、お客様が「今、自社に必要なソリューション」へ迷わず、素早くアクセスできる環境の実現を目指しました。デザインを一新するとともに、各サービスページへのアクセス性を大幅に向上させ、研修・開発パートナー選定を迅速化します。

■ Webサイトリニューアルの背景と目的

▸リニューアルした株式会社カサレアルのWebサイトはこちら(https://www.casareal.co.jp/)

ビジネスにおけるデジタル変革（DX）やAI活用が加速する中、企業が抱えるIT人材の育成やシステム開発に関する課題は、より高度かつ複雑になっています。カサレアルでは、これまで多彩なソリューションを通じてお客様の課題解決を支援してまいりましたが、情報過多により「自社に最適なプランをいかに迅速に見つけるか」という検討コストが課題となっていました。

そこで、よりお客様に寄り添い、最適なソリューションへストレスなく到達できるよう、導線設計と情報設計を根本から見直しました。

■ 主要なリニューアルポイント

1. 企業の課題にダイレクトに応える「各サービス詳細ページ」の再整理

カサレアルが提供する多彩なソリューションを、お客様の具体的な課題や目的に合わせて分かりやすく整理・刷新しました。これにより、検討の手間を省き自社に必要なプランへのダイレクトなアクセスが可能となります。

▸現場の技術課題を解決する「プロダクト開発支援」

クラウド移行や開発プロセスのモダン化など、現場のニーズに合わせた最適なプランを提示。要件定義から運用までワンストップで支援するシステム開発や、Gitの導入・運用サポートなどの詳細へスムーズに遷移できます。

▸確かな技術力を身につける「研修サービス」

身につけたい技術や希望する学習スタイルに応じた教育プランをご提案。定期開催のコースをはじめ、自社専用に最適化するカスタマイズコース、新入社員の立ち上がりを支援する研修、自社学習を支える教材販売まで、最適な育成プランが見つかります。

▸現場のニーズを具現化する「新規開発サービス」

様々な分野に対応し、使いやすさと運用のしやすさを兼ね備えたソリューションを紹介。芸能業界向けのパッケージ開発の詳細も公開しています。

2. UI/UXを大幅改善、劇的に探しやすくなった「定型コース」専用サイトの新設

定期開催される研修「定型コース（旧オープン研修）」の専用ページを新たに開設しました。「必要な技術研修はあるか」「他社が選んでいる人気のコースは何か」といった疑問にすぐにお答えできるよう、新しい検索軸を設けた直感的なUI（ユーザーインターフェース）へと改善しています。

- 「キーワード検索」のUI改善：迷わず、入力しやすく、目的のコースを探しやすい検索窓へ刷新。- 「人気ランキング」の常設：どの技術が注目されているのか、市場のトレンドが一目で把握可能に。- 「土曜日開催コース」の簡単検索：業務に影響を及ぼさずに学びたいビジネスパーソン向けに、土曜日開催のコースをワンクリックで検索可能。▸新設した定型コース専用サービスサイトはこちら(https://learning.casareal.co.jp/)3. パートナー選定の判断をよりスムーズにする「提供価値の可視化」

IT人材育成や開発支援における当社の核となる考え方や提供価値を言語化し、各サービスがお客様の課題解決やビジネス成長にどのように寄与するのかを具体的に表現しました。これにより、検討段階における不安を解消し、信頼できるパートナーとしての選定判断をよりスムーズに行っていただくことができます。

カサレアルは、今回のWebサイトリニューアルを契機に、これまで以上にお客様の課題に寄り添った情報発信とソリューションの提供に努めてまいります。今後もコンテンツの拡充や利便性の向上を継続的に行い、企業の技術的成長とビジネスの成功に伴走する良きパートナーとして、提供価値を高めてまいります。

株式会社カサレアルについて（ https://www.casareal.co.jp(https://www.casareal.co.jp) ）

株式会社カサレアルは、「テクノロジーと人の力で企業の変革を推進する」を掲げる信頼の技術パートナーです。クラウドネイティブをはじめとする多様な最先端技術を見極め、確かな品質のエンジニアリングで価値を提供しています。 お客様のビジネスを最適な技術選択で支援する「プロダクト開発支援」、実務に直結するプログラムで企業の人材育成を柔軟にサポートする「研修サービス」、そして現場のニーズに基づき業務効率化を支援する「新規開発サービス」という3つのコアサービスを展開し、企業のDX推進と持続的な成長、さらには深刻化するIT人材不足という社会課題の解決に貢献してまいります。