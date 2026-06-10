株式会社グレイス 第50期業績および次の50年に向けた成長戦略について

株式会社グレイス

2026年6月吉日

株式会社グレイスは、2026年2月期（第50期）決算において、売上高・利益ともに創業以来最高の実績を達成いたしましたのでお知らせいたします。

また、第50期という大きな節目を迎えたことを機に、今後の資本政策および成長戦略について改めて方向性を確認いたしました。

【創業50期、過去最高業績を達成】

当社は1976年の設立以来、「文化とファッションをつなぐ企業」としてライセンス事業、アパレル・雑貨OEM/ODM事業、ブランド事業を展開してまいりました。

第50期（2026年2月期）は、主力事業の成長と新たな取り組みが実を結び、売上高・利益ともに過去最高を更新いたしました。

【業績実績】

■2025年2月期 売上高 11,414百万円 当期純利益 644百万円

■2026年2月期 売上高 12,584百万円 当期純利益 794百万円

売上高は前年比110.3％、当期純利益は前年比123.3％となり、創業以来最高の業績となりました。

これもひとえに、お取引先様、ライセンサー各社様、仕入先様、金融機関様、そして当社を支えてくださる全ての皆様のお力添えの賜物であり、心より感謝申し上げます。

【今後の資本政策について】

当社は現在、株式会社ヤギが当社発行済株式の33.4％を保有しております。

このたび当社は、経営会議および取締役会において今後の資本政策について協議を行い、株式会社ヤギへの追加的な株式譲渡は今後行わない方針を改めて確認いたしました。

当社が目指すのは単なる資本提携ではなく、深い信頼関係を構築し、事業シナジーを創出し、ともに企業価値を高められる真のパートナーシップです。

【代表取締役コメント】

第50期という記念すべき節目の年に、創業以来最高の業績を達成できたことを大変嬉しく思います。

当社はこれからも「Culture × Fashion × Entertainment」を軸に、新しい価値を創造し続ける“キャラディネートカンパニー”として成長してまいります。

次の50年に向けて、私たちは引き続き自らの意思で挑戦し、自らの責任で成長していく企業であり続けます。

そして当社の理念や未来像を共有できる新たなパートナー様との連携を通じて、更なる企業価値向上を実現してまいります。

今後とも株式会社グレイスへの変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。