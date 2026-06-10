【日本トレカセンター】提携企業が30社を突破！家電・グルメ・最新ガジェットなど多ジャンル連携で広がる「新しいエンタメショッピング」

株式会社日本トレカセンター※画像は提携・提供実績を含むイメージです。現在販売中の商品とは異なる場合があります。

株式会社日本トレカセンター（代表取締役CEO：大山 敏浩、以下「日本トレカセンター」）は、オンラインオリパサービス「日本トレカセンター」において、景品提供等における提携企業数が30社を突破したことをお知らせいたします。

本取り組みにより、従来のトレーディングカードに加え、家電、ガジェット、食品など多様なジャンルの商品ラインナップを拡充し、ユーザーの皆様へよりワクワクする「エンタメショッピング体験」を提供してまいります。

■ トレカの枠を超えた、30社以上の企業・ブランド連携

日本トレカセンターは、ユーザーの皆様の日常をさらに豊かにするため、各業界を代表する企業・ブランドとの連携を積極的に推進しています。現在、30社を超える多様なジャンルの企業との取引実績を構築しており、以下のような魅力的な商品ラインナップを展開しています。

【提携企業・ジャンルの一例】

- 株式会社AGRI SMILE（全国の魅力的な農産物・特産品）- 格之進（こだわり抜かれた名店グルメ・ブランド肉）- つるやゴルフ（大人の趣味を豊かにする本格ゴルフギア・アイテム）- 株式会社ジェムキャッスルゆきざき（ブランド時計・ジュエリー）- 株式会社Dreams（地方限定販売スナック）

※他、最新ガジェットや生活家電など多数

厳格な品質基準を持つ企業の正規品を景品として展開することは、当サービスが目指す「良質な体験」の基盤です。今後も多彩なジャンルの企業と連携し、カードファンのみならず、多くの方に満足いただけるラインナップを拡充していきます。

■ 日本トレカセンターが提供する“エンタメショッピング体験”

当サービスが提供するのは、単なる商品の購入ではありません。オンライン上で企画に参加し、何が当たるかというドキドキ感を味わいながら、新しい商品やブランドと出会う「エンターテインメント性のあるショッピング体験」です。

獲得した商品はその場で確認でき、実際に手元への配送を依頼するか、サービス内で別の企画に参加するためのポイントに交換するかを自由に選択できます。趣味のトレーディングカードと併せて、実用性の高いアイテムやグルメを獲得する新たな喜びを体験していただけます。

■ はじめての方でも心地よく楽しめる環境づくり

ユーザーの皆様に、心からエンターテインメントを楽しんでいただくための土台として、日本トレカセンターでは誠実でわかりやすいサービス運営を心がけております。

わかりやすい情報開示：

企画ごとに商品内容、注意事項、商品状態などの詳細をページ上に明記し、納得して遊んでいただける設計にしています。

スムーズで確実な配送：

獲得した商品を適切にお届けするため、正確な住所登録やご本人確認の仕組みを整え、質の高い配送体制を構築しています。

適切な運営体制：

利用規約や特定商取引法に基づく表記を適切に運用し、カスタマーサポートを通じた丁寧な対応を徹底しています。

■ 担当者コメント

オンラインオリパの最大の魅力は、「次は何が出るだろう」という胸の高鳴りです。そして、その体験を本当に楽しんでいただくためには、お客様が何の不安も抱かずに遊べる環境が何より大切だと考えています。

今回、提携企業様が30社を突破したことは、私たちが目指す「質の高い安心できるサービスづくり」の一つの形です。

日本トレカセンターは、トレーディングカードの「集める楽しさ」を入り口に、新しい商品やブランドと出会うきっかけを提供していきたいと考えています。今後も、ユーザーの皆様が常に心地よく、そして熱狂できるエンターテインメント空間をお届けしてまいります。

■ 日本トレカセンターについて

「日本のトレカ文化を、世界へ。」

日本トレカセンターは、トレーディングカードのオリジナルパック（通称：オリパ）をオンラインで楽しめるサービスです。

お客様はスマートフォンやパソコンから、手軽にオリパを引く体験を楽しめ、その場で開封することができます。オリパはトレーディングカードだけではなく、ゲーム機やホビーをはじめ、多種多様なラインナップ。中には人気があり、なかなか手に入らない貴重なカードやグッズが含まれていることも。

手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてコレクションに加えたり、サービス内でポイントに交換したり、ご自身のペースで自由に楽しめます。

公式サイト：https://japan-toreca.com/

会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営