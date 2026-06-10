【熊本ヴォルターズ】澤邉圭太選手 継続決定(複数年)

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熊本バスケットボール株式会社


Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、澤邉圭太選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。澤邉選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。



プロフィール



澤邉圭太［Keita Sawabe］

生年月日：1995年3月5日


身長：185cm 　


体重：87kg　　


ポジション：SG


背番号：17　　　　　　　　　　　　


出身地：熊本県





【経歴】


宇土鶴城中学校


九州学院高校


大阪学院大学


2016.12-18 大阪エヴェッサ(B1)


2018-24 仙台89ERS(B2・B1)


2024-　 熊本ヴォルターズ


　※2027-28シーズンまでの複数年契約



【本人コメント】


VoltersRedの皆さま、2025-26シーズンも多大なる応援、ありがとうございました！


新シーズンも熊本ヴォルターズの一員としてプレーできるのを楽しみにしてます。


2026-27シーズンからB.ONEリーグでの熱い戦いが始まります！


VoltersRedの皆さんと共に、誰も見たことのない景色を！


初代チャンピオンを掴みましょう！


Let's go VOLTERS



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