【熊本ヴォルターズ】澤邉圭太選手 継続決定(複数年)

熊本バスケットボール株式会社

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、澤邉圭太選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。澤邉選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。

プロフィール

澤邉圭太［Keita Sawabe］

生年月日：1995年3月5日

身長：185cm

体重：87kg

ポジション：SG

背番号：17

出身地：熊本県

【経歴】

宇土鶴城中学校

九州学院高校

大阪学院大学

2016.12-18 大阪エヴェッサ(B1)

2018-24 仙台89ERS(B2・B1)

2024- 熊本ヴォルターズ

※2027-28シーズンまでの複数年契約

【本人コメント】

VoltersRedの皆さま、2025-26シーズンも多大なる応援、ありがとうございました！

新シーズンも熊本ヴォルターズの一員としてプレーできるのを楽しみにしてます。

2026-27シーズンからB.ONEリーグでの熱い戦いが始まります！

VoltersRedの皆さんと共に、誰も見たことのない景色を！

初代チャンピオンを掴みましょう！

Let's go VOLTERS

熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)

2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10263)