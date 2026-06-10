【熊本ヴォルターズ】澤邉圭太選手 継続決定(複数年)
熊本バスケットボール株式会社
澤邉圭太［Keita Sawabe］
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10263)
Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、澤邉圭太選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。澤邉選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。
プロフィール
澤邉圭太［Keita Sawabe］
生年月日：1995年3月5日
身長：185cm
体重：87kg
ポジション：SG
背番号：17
出身地：熊本県
【経歴】
宇土鶴城中学校
九州学院高校
大阪学院大学
2016.12-18 大阪エヴェッサ(B1)
2018-24 仙台89ERS(B2・B1)
2024- 熊本ヴォルターズ
※2027-28シーズンまでの複数年契約
【本人コメント】
VoltersRedの皆さま、2025-26シーズンも多大なる応援、ありがとうございました！
新シーズンも熊本ヴォルターズの一員としてプレーできるのを楽しみにしてます。
2026-27シーズンからB.ONEリーグでの熱い戦いが始まります！
VoltersRedの皆さんと共に、誰も見たことのない景色を！
初代チャンピオンを掴みましょう！
Let's go VOLTERS
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10263)