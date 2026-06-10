株式会社ディープコア

株式会社ディープコア（以下「DEEPCORE」）は、AIおよび先端技術領域のスタートアップへの投資を目的とする3号ファンドを設立いたしました。

DEEPCOREは2018年から、AI分野を中心とした投資（累計140社超）および、起業支援に取り組んできました。3号ファンドでは、プレシードからシリーズAを中心とする、AIおよび先端技術領域のスタートアップへの投資を行います。

DEEPCOREはこれまでに、投資活動に加え、起業家／CxO・研究者・エンジニアが集まるスタートアップコミュニティ「KERNEL（カーネル）」の運営を通じて、組織づくりの支援、技術シーズと経営人材のマッチングなど、多面的な起業家支援を行ってきました。

3号ファンドにおいても、これらの取り組みとの相乗効果により、スタートアップの創出から成長までを一貫して支援することで、産業課題および社会課題の解決に貢献していきます。

「KERNEL」についての詳細は、以下のプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000031481.html

◼️DEEPCOREについて

技術で世界を変える志を持つ起業家を支援する、AIおよび先進的技術分野のスタートアップに特化したベンチャーキャピタルです。プレシードからアーリーステージのヘルスケア、製造、物流などあらゆる業界・産業に投資を行っています。

投資活動に加え、起業家の支援にも注力しており、起業家・CxO、研究者、エンジニアが集うスタートアップコミュニティ「KERNEL（カーネル）」を運営しています。さらに、スタートアップの採用支援を行う「LINKS by KERNEL」、人・組織の壁を突破する実践プログラム「SYNCLE（シンクル）」、技術シーズと経営人材のマッチング事業などを展開し、スタートアップの成長と事業創出を支援しています。

◼️DEEPCORE 公式SNSアカウント

note：https://note.com/deepcore_kernel

X：https://x.com/DEEPCORE_Inc

Facebook：https://www.facebook.com/DEEPCOREinc/

YouTube：https://www.youtube.com/@HakkutsuChannel

【会社概要】

会社名 ：株式会社ディープコア

代表取締役：仁木 勝雅

本社 ：東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 3F, 4F

URL ：https://deepcore.jp