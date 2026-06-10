役員の人事異動について
auアセットマネジメント株式会社
【会社概要】
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/36713/table/73_3_a2a247246de5ccb7b4537fb9fbd76d3b.jpg?v=202606110351 ]
auアセットマネジメント株式会社は、下記のとおり役員の人事異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。
1. 新任 2026年6月10日付[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36713/table/73_1_c32bb0a81f01ff9941576c7712b0de83.jpg?v=202606110351 ]
2. 退任 2026年6月10日付[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36713/table/73_2_43980d15a1f3a01e2f40f33718292ed6.jpg?v=202606110351 ]
【会社概要】
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/36713/table/73_3_a2a247246de5ccb7b4537fb9fbd76d3b.jpg?v=202606110351 ]