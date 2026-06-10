6/11（木）12:00～無料ウェビナー開催のお知らせ『【採用×SNS】バズらせ不要！Z世代に選ばれるSNS採用の法則』

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「【採用×SNS】バズらせ不要！Z世代に選ばれるSNS採用の法則」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/saiyou-sns

【ウェビナー概要】スマホ1台で完結！採用成果に直結する「バズらせないSNS」の極意

「SNS採用を始めたいが、何をすべきか分からない」「踊るようなエンタメ動画には抵抗がある」……そんな採用担当者様必見のウェビナーです。

ナビサイトに求人を出して待つだけの手法が限界を迎える今、Z世代の就活生にとってSNSは、企業のリアルな実態を確認するための「インフラ」として定着しています。

本セミナーでは、特別な機材やエンタメ要素を一切使わず、スマホ1台で明日から実践できる「飾らない採用広報」のノウハウを大公開します。

■当日のトピック

■参加者限定の採用SNS無料相談会も実施中

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/saiyou-sns- SNS採用に興味はあるが、炎上や運用コストが不安な方- キラキラした発信や面白い企画を作る自信がない方- ナビサイトからのエントリー減少や歩留まりに悩んでいる人事担当者- BtoB企業や中小企業で、独自の採用ブランディングを確立したい方

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用SNS相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社にあったSNSの活用方法を徹底分析。

「どの媒体を活用すれば採用率が上がるのか」

「アカウントは持っているけど、どう運用すればいいかわからない」

といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。

採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

【株式会社Delight 会社概要】

まずは無料で採用SNS相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/recbuzz/lp/#contact

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業ー「RecUp（リクアップ）(https://recup.delight21.co.jp/lp/)」

採用特化のSNS運用代行事業ー「RecBuzz（リクバズ）(https://recup.delight21.co.jp/recbuzz/lp/)」

採用コンサル事業



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