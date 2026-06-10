株式会社東北医工、「10年後のプレスリリースコンテスト」でロードマップ賞を受賞

株式会社東北医工

東北医工は、2026年5月31日（日）に岩手県盛岡市のキオクシアアイーナで開催された「10年後のプレスリリースコンテスト in チャグチャグいわてPRプロジェクト2026」に参加しました。

片麻痺リハビリロボット「ウーベルト」が10年後の社会にもたらす価値や将来ビジョンについて発表し、「ロードマップ賞」を受賞しました。

本コンテストは、岩手から未来を切り拓くスタートアップ企業が、10年後の社会実装や未来構想についてプレゼンテーションを行うイベントです。

東北医工は、片麻痺患者のリハビリ支援を目的とした製品「ウーベルト」について、今後10年間で医療・リハビリ現場へどのような価値を提供できるかを発表し、リハビリ機会の拡大や、患者・医療従事者双方の負担軽減など、社会課題の解決につながる可能性について提案を行いました。

10年後のプレスリリースコンテスト in チャグチャグいわてPRプロジェクト2026 発表の様子

今回受賞した「ロードマップ賞」は、“実現可能性”を最も体現した1社に贈られるものです。技術・資金・チーム・市場といった観点から、10年後への道筋を最も説得力をもって描いたスタートアップが評価されます。

東北医工では、今回の受賞を励みに、今後もリハビリ分野における課題解決に取り組み、より多くの方へ価値を届けられる製品開発・普及を進めてまいります。

■参考リンク

「10年後のプレスリリースコンテスト in チャグチャグいわてPRプロジェクト2026」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001670.000000112.html

株式会社 東北医工について

私たち株式会社東北医工は、これまで培ったロボティックス技術を活用し、岩手大学をはじめとする各大学の研究機関との産学連携を推進しながら、療法士による徒手的なリハビリテーションの一部を代替する、医療機器の開発分野に挑戦します。

社名：株式会社東北医工 Tohoku Medical Systems Co.,Ltd.

（岩手大学発ベンチャー、東北大学発ベンチャー）

設立：2022年5月26日

代表者：代表取締役 大関一陽

所在地：岩手県盛岡市北飯岡二丁目4-23 ヘルステック・イノベーション・ハブ101

事業内容：医療用機械器具・医療用品製造業

取得認証及び許可-第二種医療機器製造販売業 許可番号 03B2X10005

-医療機器製造業 登録番号 03BZ200035

-高度管理医療機器等販売業貸与業許可（盛保第705号）

-ISO13485

お問い合わせ先：TEL 019-635-1188 FAX 019-601-3273

E-mail：news@tohoku-ms.com

HP：https://tohoku-ms.com/

X公式アカウント：https://x.com/TMS0857