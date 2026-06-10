【世界で最も権威ある酒類コンペティションSFWSC 2026】熊本天草発のスピリッツ「MUKA Spirits -Ficus Gin-」が初出品、商品販売開始後3ヶ月で銅メダル（BRONZE）を受賞！

株式会社MUKA

株式会社MUKA（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：勝見隼人、以下「当社」）が展開するリカバリー・スピリッツブランド「MUKA Spirits」の第一弾プロダクトである『Ficus Gin（フィカス ジン）』が、米国・サンフランシスコで開催された世界最大級かつ最も権威のある蒸留酒コンペティション「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）2026」において、銅メダル（BRONZE）を受賞いたしました。

初出品にして、世界中から数千点のエントリーが集まる最高峰の舞台で世界基準のクオリティが認められたことをお知らせいたします。

「MUKA Spirits」公式WEBサイト：https://mukaspirits.com/

■ 世界最大級の激戦区「SFWSC」での受賞の価値

SFWSC（San Francisco World Spirits Competition）は、20年以上の歴史を持つ、北米最大かつ世界で最も影響力のある酒類コンペティションです。世界中から5,000～6,000点以上の名だたる蒸留酒がエントリーし、業界のトッププロによる厳格なブラインドテイスティングによって審査されます。

特に近年のクラフトブームにより、最も競争が激しい巨大カテゴリーとなった「ジン部門」において、全体のわずか約数パーセント前後しか獲得できないとされる「ブロンズメダル」を受賞いたしました。ブロンズメダルは、「カテゴリーの優れた特徴を備え、技術的な欠点が一切なく、商業的に非常に価値がある」と認められた一握りのプロダクトにのみ授与される栄誉となります。

■ 受賞プロダクト：MUKA Spirits 『Ficus Gin』の特徴

『Ficus Gin』は、普通のロンドンドライジンとは一線を画す、コンテンポラリー（現代的）なフレーバープロファイルを持つ新しいスタイルのクラフトジンです。

ブランド名・商品名にもある「Ficus（イチジク属）」の名の通り、熊本天草産のイチジクをキーボタニカルに据え、計算し尽くされた多層的な香りのレイヤーが特徴です。

・トップノート（最初の印象）：爽やかで華やかな柑橘の香りが鼻腔をくすぐります。

・ミドルノート（味わい）：イチジク特有のまろやかで豊潤な甘みが広がります。

・フィニッシュ（余韻）：最後に上質な紅茶のアフターノートが全体を引き締め、心地よい余韻が長く続きます。

この「時間差で美しく変化するストーリー性」と、それを支えるクリーンで確かな蒸留技術が、世界の審査員から高く評価されました。

世界最大級の激戦区「SFWSC」での受賞商品販売開始後3ヶ月という異例のスピード受賞

■ 代表取締役 勝見隼人のコメント

世界最高峰のコンペティションであるSFWSCにおいて、私たちの『MUKA Spirits -Ficus Gin-』がメダルを獲得できたことを大変誇りに思います。伝統的なドライジンの枠に囚われず、イチジクの甘みと紅茶の余韻という『新しさ』に挑戦した私たちの情熱が、世界基準の味覚として認められました。今回の受賞を機に、さらに多くの方へこの新しい体験を届けてまいります。

【商品概要】

・商品名：MUKA Spirits -Ficus Gin-（ムカスピリッツ フィカスジン）

・品目：スピリッツ（ジン）

・アルコール分：47%

・容量：700ml

・希望小売価格：5,500円（税込）

・販売場所：公式オンラインショップ、および全国の飲食店など

【会社概要】

会社名：株式会社MUKA

代表者：代表取締役CEO 勝見隼人

設立：2026年4月

事業内容：リカバリースピリッツ製造・販売、東洋医学パーソナライズ事業、生薬・地域創生・原料供給事業、マーケティング・経営顧問に関する事業

本社所在地：大阪府大阪市北区本庄西1丁目1-7シティタワー梅田東23F

コーポレートサイト：https://corp.mukaspirits.com/

ブランドサイト：https://mukaspirits.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/mukaspirits/

・本件に関するお問い合わせ先

株式会社MUKA（広報窓口） Mail：info@mukaspirits.com