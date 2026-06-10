総再生回数5億回超えの俺達のあざす。の姉妹アカウント『僕達のあざす。』新メンバー加入・5名体制で新章スタート！

株式会社OTHER STUDIO

株式会社OTHER STUDIO（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：永松文太）と株式会社HA-LU（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岡春翔）、株式会社KOUEN（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：松田一輝）の製作委員会として運営する、没入型学園恋愛ショートドラマアカウント『僕達のあざす。』が、2026年5月18日（月）より再始動いたしました。

メンバーは5名体制に拡大し、映像スタイルは複数人が同時に登場するグループ感あふれる演出へ。さらにLifestyle Culture StoreのWEGOが展開するスクールライン「WEGO SCHOOL」の衣装協賛によりビジュアルもアップグレード。全方位で生まれ変わった新章が、いよいよスタートします。

『僕達のあざす。』とは

SNS動画総再生回数5億回超の没入型恋愛ショートドラマアカウント「俺達のあざす。」の世界観を継承した学園恋愛ショートドラマ。

舞台は、ある高校の日常。放課後の教室、休み時間の移動教室、夕暮れの通学路--誰もが一度は通り過ぎたあの場所に、青春のきらめきや揺れ動く感情を詰め込みました。SNS世代の感性に寄り添ったPOV（主観視点）演出を駆使し、スマートフォン越しに出演者と会話しているかのようなリアルな甘酸っぱい恋愛ドラマをお届けいたします。

新体制メンバー紹介

新章では、黒江こはるが新加入して5名体制に。個性豊かなメンバーが、グループとしての新たな魅力を発信していきます。

一ノ瀬瑠菜（いちのせ・るな）

ミスマガジン2023読者特別賞を受賞。透明感あふれるルックスと親しみやすい人柄で注目を集めるタレント・モデル。グラビアをはじめ、雑誌、WEBメディア、イベントなど幅広いジャンルで活躍中。

SNS：TikTok(https://www.tiktok.com/@lulululuta) / Instagram(https://www.instagram.com/ichinose_2266/?hl=ja)



白石乙華（しらいし・おとは）

圧倒的透明感とスタイルで今話題の現役JKモデル/女優2025 年トレンド速報【流行りそうな人】に選出され、1 日に15 社以上の芸能事務所からスカウトされた経験も持つ。自身のSNSでは「#おとはの準備かめら」と題した、リアルな現役高校生のヘアアレンジやメイクといった準備動画が反響を呼び、1400万回以上再生されている動画も。日本最大級のファッションイベント"Girls Award"や多数イベントに出演、高校生にして日本を代表するファッションショー"Japan Fashion Week"に招待されるなどモデルとしても活躍中。

SNS：TikTok(https://www.tiktok.com/@ochamacha2) / Instagram(https://www.instagram.com/otoha_0210_/?hl=ja)

実熊瑠琉（みくま・るる）

2005年3月17日生まれ。兵庫県出身。Lemino地上波ドラマやTVCMに出演するなど、タレント・モデル・女優として多方面で活躍中。超十代レギュラーメンバーとして活躍し、Z世代の男女からの人気を集めている。今年5月には初のスタイルブックを発売。

SNS：TikTok(https://www.tiktok.com/@kuma_99) / Instagram(https://www.instagram.com/ruru_mikuma/?hl=ja)

上田心暖（うえだ・のあ）

2006年9月15日生まれ奈良県出身。関西弁と笑顔が印象的。女優として幅広く活動しており、今秋公開予定の映画作品への出演も控え映像作品を中心に経験を重ねながら、着実に活動の幅を広げている。飾らない等身大のトークと、ふとした瞬間に見せる大人っぽい表情のギャップも魅力のひとつ。今後の活躍が期待される若手女優。

SNS：TikTok(https://www.tiktok.com/@ueda__noa) / Instagram(https://www.instagram.com/uedanoa__/)

【新加入】黒江こはる（くろえ・こはる）

福岡県出身の20歳で、趣味がバイク、ゴルフ、釣り、野球/格闘技観戦。現在は「キットカット」（日本ネスレ）のCMキャラクターに抜てきされ話題になる。ヤングジャンプや週刊プレイボーイなどのグラビア誌にも掲載されており、Z世代の新星として俳優・グラビアと多方面に活動を広げる。現在、BS11「大人のバイク時間 MOTORISE」、MBSラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ!～集まれヤンヤン～」に出演中。

SNS：TikTok(https://www.tiktok.com/@koharun_0586_) / Instagram(https://www.instagram.com/koharun_0586_/)

パワーアップポイント１.：映像スタイルの刷新

これまでの男性役と出演者による1対1の構成から、複数人が同時に登場するスタイルへと刷新。高校生活のリアルな空気感・グループ感をそのまま画面に閉じ込め、より自然でいきいきとした映像をお届けします。

パワーアップポイント２. 衣装協賛：WEGO SCHOOLとのコラボレーション

https://www.tiktok.com/@bokutachi_no_azasu/video/7641109767208914194

WEGO SCHOOLの衣装協賛により、ビジュアルをさらにアップグレード。それぞれの個性とカラーが映えるコーディネートで、グループとしての統一感と多様性を表現します。

株式会社OTHER STUDIO 代表取締役社長 永松文太氏 コメント

「僕達のあざす。」は全作品を1カットで撮影しており、出演者のお芝居やカメラワーク、視線の動きまで細かくこだわって制作しています。1動画に登場する出演者が1人から複数人になったことで、個性溢れるメンバー同士の化学反応や、複数人だからこそ生まれる学校の空気感に没入して楽しんでもらえたら嬉しいです。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社OTHER STUDIO

Email：contact@otherstudio.jp

「僕達のあざす。」について

「主観型 × 高校生のあるある」で共感を呼ぶ学園恋愛ショートドラマアカウント。 放課後の教室、休み時間の移動教室、夕暮れの通学路--誰もが一度は経験した青春の繊細な瞬間を巧みに切り取り、圧倒的な没入感のあるストーリー展開が特徴。まるで自分自身がドラマの主人公になったかのように感情移入ができ、最後には思わず「あざす。」と心の中で呟いてしまうストーリー。

■「僕達のあざす。」公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/bokutachi_no_azasu/

TikTok：https://www.tiktok.com/@bokutachi_no_azasu

YouTube：https://www.youtube.com/@bokutachi_no_azasu

■「俺達のあざす。」公式SNS

X：https://x.com/ore_aza

Instagram：https://www.instagram.com/oretachi_no_azasu/

TikTok：https://www.tiktok.com/@oretachi_no_azasu

YouTube：https://www.youtube.com/@oretachi_no_azasu

株式会社OTHER STUDIO

株式会社OTHER STUDIO

株式会社OTHER STUDIOは、「主観型 × 男女のあるある」をテーマにしたショートドラマIP「俺達のあざす。」「僕達のあざす。」を手がけ、縦型POVショートドラマを起点にデジタルコンテンツやリアルイベントへと物語の世界を多面的に展開していく、クリエイティブスタジオです。

公式HP：https://otherstudio.jp/