「『実子以外の選択』についてのアンケート2026」を開始

特定非営利活動法人Fine

不妊治療患者をはじめ不妊・不育症で悩む人をサポートする、セルフサポートグループ「NPO 法人 Fine （ファイン）」は、2026年6月10日から2026年9月30日まで、「『実子以外の選択』についてのアンケート2026」を実施します。不妊当事者と社会的養護(※)の関係について、その現状を明らかにし、当事者ならびに周囲に対し、必要と思われる情報とサポートを提供することを目的としています。アンケート結果は今後、プレスリリースや国への要望書提出、政策提言等に活用する予定です。

実態を把握するために多くの方にご回答いただきたく、アンケートの実施に関しまして、ぜひ貴媒体にて取り上げていただければ幸いです。

(※) 社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」を理念として行われています。（こども家庭庁HPより）

＜「実子以外の選択」についてのアンケート2026＞

【背景】

不妊治療や不育症治療を受けたら、必ず子どもが授かるとはいえない現実がある。実子以外の選択として、養子縁組や里親制度に関する情報をどのタイミングで、どこで得られるのが望ましいのかなどを明らかにする。

【概要】

- 対象者：不妊や不育症治療を受けている（受けたことがある）すべての方- アンケート締め切り：2026年9月30日（予定）アンケートQRコード

アンケートURL : https://questant.jp/q/LGV9WUB7

【概要】

Ｑ：養子縁組や里親制度について、初めて知った（意識した）のはいつ頃ですか？

Ｑ：あなたは養子縁組や里親制度について、どの程度関心がありますか？

Ｑ：養子縁組や里親制度について、どのような情報が必要だと思いますか？

Ｑ：もしもあなたが養子縁組や里親制度を利用して子どもを迎えたとしたら、予想されるポジティブな変化や喜び、期待について教えてください。

Ｑ：もしもあなたが養子縁組や里親制度を利用するとしたら、予想される不安について教えてください。

Ｑ：養子縁組や里親制度について、どこで情報を得たいですか？