【2028卒対象】物流業界・倉庫業を学びながら自己分析もできるオープンカンパニーを開催

株式会社ダイワコーポレーション

物流サービスを提供する株式会社ダイワコーポレーション（所在地：東京都品川区、代表取締役：曽根 和光）は、2028年卒の大学生・大学院生を対象としたオープン・カンパニーを2026年8月より順次開催いたします。

本オープン・カンパニーでは、「対面」「オンライン」「Webセミナー（録画型）」を組み合わせ、学生一人ひとりの状況に合わせた複数形式で実施します。物流業界や倉庫業の役割、物流DXの取り組み、社会インフラとしての物流の重要性を学ぶだけでなく、“自己理解”や“キャリア形成支援”まで踏み込んだプログラムを予定しており、業界説明や企業理解に加え、価値観ワークや適性検査フィードバックなどを通じて、「自分の価値観に合った仕事」を考える機会を提供します。

さらに、10月・11月には体育会学生向けのオンラインプログラムも開催予定です。当社では、体育会学生の採用を強化しており、社員の37％が体育会出身者です（2026年4月1日時点）。競技活動を活かして活躍する社員との交流を通じて、キャリア形成や仕事と競技の両立について考える機会を提供します。

2026年6月1日より参加申し込みの受付を開始しています。

■こんな方におすすめです

- 物流業界の将来性を知りたい- 文系でも活躍できる業界を探している- 自己分析を深めたい- 自分に向いている仕事を見つけたい- 若手社員のリアルな話を聞きたい- 体育会経験を活かしたい

近年注目される物流DXや現場改善の取り組みにも触れながら、物流業界の仕事や将来性について理解を深めることができます。

■ダイワコーポレーション オープン・カンパニーの特長

【特長１.】物流業界・倉庫業の理解が深まる- 物流業界の構造- 倉庫業の役割- 物流業界の将来性- ダイワコーポレーションの事業内容

業界研究を進めるうえで欠かせない基礎知識をわかりやすく解説します。

【特長２.】自己分析ができる！適性検査フィードバックを実施

8月・9月に予定している対面開催のプログラムでは、適性検査の受検機会を提供し、人事担当者からフィードバックを行います。

「どんな仕事が向いているのか」「自分はどんな環境で力を発揮できるのか」といった自己理解や今後のキャリア形成に活かせる内容です。

【特長３.】若手社員のリアルな声が聞ける

若手社員との交流を通じて、

- 入社理由- 仕事内容- キャリア形成- 職場の雰囲気- 働くうえでのやりがい

などのリアルな話を聞くことができます。

【特長４.】自分に合った参加方法を選べるマルチ開催プログラム

自身のスケジュールや状況に合わせて、最適な方法で企業理解を深められます。

- 【初の試み】常時視聴可能：スキマ時間にいつでも見られるWebセミナー（動画）を配信- スタイル選択：月ごとに「対面開催」または「オンライン開催」を選択可能- 長期分散開催：8月・9月・10月・11月にわたり継続して開催- 限定イベント：10月・11月には「体育会学生向けオンラインプログラム」を特別開催予定【特長５.】対面オープン・カンパニー参加者限定の選考優遇ルート

当社の対面オープン・カンパニーに参加された方限定で、本選考時の適性検査（知能検査：計算問題・読解問題）を免除予定です。「参加者限定の選考優遇」があるため、企業研究や自己分析を深めながら、同時に本選考の対策も進められます。参加メリットが明確なプログラムで、効率よく就職活動を進めたい学生におすすめです。

今回の企画を通じて、物流業界や当社のリアルな魅力だけでなく、”働くこと”そのものについて考えるきっかけを提供してまいります。これから本格化する就職活動を前に、業界研究として参加してみようという方、自分自身の興味や適性を整理したい方など多くの方のご参加をお待ちしています。

■【対面開催】～実は最高に面白い『物流業界／物流倉庫業』を知る3時間～ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114883/table/64_1_1d2b776ff48f3b2c02f2003577d63229.jpg?v=202606110251 ]

※Webセミナーならびに10月以降のオープン・カンパニーの詳細・ご予約についてはマイナビ2028にて8月頃公開予定です。

【会社概要】

株式会社ダイワコーポレーションは、東京、神奈川、千葉、埼玉に物流拠点を構える物流・倉庫企業です。

お客様の物流業務を請け負う倉庫管理業、倉庫スペースをお貸しする物流不動産業、物流のお悩みに寄り添う物流コンサルティング業を展開しています。2026年に創立75周年を迎えます。また、関東の少年野球大会の開催や、フードロス削減プロジェクトといった社会貢献活動にも取り組んでいます。お客様やエンドユーザーのために行動し倉庫の存在価値を高めることで、物流業界全体の地位向上と100年企業を目指してまいります。

会社名： 株式会社ダイワコーポレーション

代表： 代表取締役社長 曽根 和光

本社： 東京都品川区南大井六丁目17番14号

電話： 03-3763-4511（代表）

ホームページ： http://www.daiwacorporation.co.jp/

採用サイト： https://saiyou.daiwacorporation.co.jp/

設立： 1951年10月

資本金： 90,000千円

事業内容： 普通倉庫業、倉庫施設等の賃貸業、ビル賃貸業、自動車運送取扱事業、

損害保険取扱業、不動産業、輸出入貨物取扱業、宅地建物取引業