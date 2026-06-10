WEBセミナー開催決定「AI導入が進んでも業務自動化が進まない理由とは？～AIとRPAの正しい役割分担を徹底解説～」

株式会社デリバリーコンサルティング

データリテラシーの向上を通じてデータドリブンカンパニーへの変革を支援する株式会社デリバリーコンサルティング（本社：東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）はWEBセミナーを開催いたします。

■テーマ

AI導入が進んでも業務自動化が進まない理由とは？

～AIとRPAの正しい役割分担を徹底解説～

■参加申し込み

https://ipas-lp.deliv.co.jp/webinar20260617(https://na2.hubs.ly/H060JYc0)

■セミナー概要

ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、多くの企業でAI活用が進んでいます。

一方で、

・PoCは実施したが業務へ展開できない

・現場で使われず活用が定着しない

・AIを導入したのに人手作業が減らない

・どの業務をAI化すべきか判断できない

といった課題も多く聞かれるようになりました。



AIは万能ではなく、得意な業務と不得意な業務があります。

業務自動化を成功させるためには、AIだけではなくRPAとの適切な役割分担が重要になります。



本セミナーでは、

「AIが得意なこと」

「RPAが得意なこと」

「両者を組み合わせるべき場面」

を具体例を交えながら解説します。

こんな方におすすめ

・AI活用を推進している方

・DX推進部門の担当者

・情報システム部門の方

・業務改善を担当している方

・RPA導入済みで今後の活用方針を検討している方

・AIとRPAの使い分けに悩んでいる方

このセミナーでわかること

・なぜAI導入が業務改善につながらないのか

多くの企業で発生している「PoC止まり」「定着しない」といった課題の背景を解説します。

・AIとRPAの役割分担

AIとRPAそれぞれの得意領域を整理し、適用すべき業務を解説します。

・AIとRPAを組み合わせた自動化の進め方

業務プロセス全体を見ながら、どこをAIで処理しどこをRPAで自動化するべきかを解説します。

・AIエージェント時代の業務自動化

生成AI・AIエージェント・RPAの今後の関係性と、自動化の方向性を紹介します。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/108457/table/104_1_cb3d5783d0ad0180736e6ecc89584939.jpg?v=202606110451 ]

詳細、および注意事項は、上記参加申し込みページをご確認ください。

■ 株式会社デリバリーコンサルティングについて

デリバリーコンサルティングは、企業のデータリテラシーの測定・診断・改善、およびテックパートナーと連携したDXコンサルティングの両面支援を通じて、データドリブンカンパニーへの変革を実現するテクノロジーコンサルティングファームです。2003年の設立以来、テクノロジーに対する深い知見をベースに、システム開発からITコンサルティングにサービスをひろげ、お客様からの高い信用を獲得し、国内外に複数拠点を設け事業を拡大してきました。2016年には、独立系テクノロジーコンサルティングカンパニーとして商号を変更。2021年には東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場し、さらなる事業の成長を目指しております。

WEBサイト https://www.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H060JZv0)

サービスサイト https://ipas-lp.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H060JZt0)